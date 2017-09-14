RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:08

  trololo написав:
  _hunter написав:Такое ощущение, что это он и есть :D


наприклад ви праві. на дискусії це як впливає?

Просто забавно - как человек, попавший в ЧС всех "участников" этой ветки - решил из ЧС выбираться :D
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:10

  _hunter написав:
  trololo написав:
  _hunter написав:Такое ощущение, что это он и есть :D


наприклад ви праві. на дискусії це як впливає?

Просто забавно - как человек, попавший в ЧС всех "участников" этой ветки - решил из ЧС выбираться :D


можете добавляти мене в ЧС, бо за нецікаві розмови (чому я тут взагалі) я сам вас туди додам, як головного любителя 3,14*** на цій гілці форуму.

якщо розказуєте про класних друзів росіян, то робіть це без привязки до моєї учотки
Востаннє редагувалось trololo в Сер 03 гру, 2025 14:12, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:12

  trololo написав:
  _hunter написав:
  trololo написав:кажуть що на 3Т дефіцит давно і у всіх. а четвірок мало, нема прошивок, дорого і т.д.

А как же так вышло - кто-то буквально на прошлой странице писал, что поставщиков комплектующих - просто тьма :lol:


а до чого тут комплектуючі? ви думали що мавіки в києві складають?

При том: ок, закончился дешевый китайский ширпотреб на складах - собирайте местные "аналогов нет". Все ж просто :lol:
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:14

  trololo написав:
  _hunter написав:
  trololo написав:наприклад ви праві. на дискусії це як впливає?

Просто забавно - как человек, попавший в ЧС всех "участников" этой ветки - решил из ЧС выбираться :D


можете добавляти мене в ЧС, бо за нецікаві розмови (чому я тут взагалі)

Есть вероятность, что скоро так и сделаю. Пока же ответы чуть более разнообразные, чем у предыдущей учетки - почитаю чуть. ;)
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:15

  _hunter написав: ок, закончился дешевый китайский ширпотреб на складах - собирайте местные "аналогов нет". Все ж просто :lol:


боже який ви недалекий..для початку зрозумійте, чим унікальний мавік, яка його роль на війні зараз, і чому його наразі важко замінити власними фпв або вампірами. потім продовжимо про залежність виробництва від китаю
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:17

Якось так і буде

  Banderlog написав: .. розкажіть як ви бачите продовження війни?
Як буде розвиватись ситуація наступних 3 роки?

Для рф якось так:
1) від'ємний розвиток нафтопроводу "Дружба". Сьогодні одна ділянка, завтра - інша.
У ніч на 1 грудня на території Росії стався вибух на одній із ділянок нафтопроводу "Дружба". По ньому ворог досі транспортує нафту до окремих країн Європи. Про це повідомив Укрінформ з посиланням на обізнаного співрозмовника у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Вибух пролунав поблизу населеного пункту Казинські Висілки, що на ділянці нафтопроводу "Таганрог–Ліпєцк".
2) від'ємний розвиток нпз
Сьогодні це було під Тамбовом. Завтра хз.
3) від'ємний розвиток аеропортів і кількості кацапольотів.
4) від'ємний розвиток морського флоту рф - кораблі, танкери та іже з ними.
5) від'ємний розвиток інших сфер економіки.
6) зростання темпів китаїзації рф.
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Нам вкрай вигідно підписати ці угоди в антиконституційний спосіб аби в майбутньому визнати ці дії незаконними, а разом з ними і самі угоди.

ще не зрозуміли з ким зв'язались
медведчук просллідкує щоб все було по феншую
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:19

  trololo написав:
  _hunter написав: ок, закончился дешевый китайский ширпотреб на складах - собирайте местные "аналогов нет". Все ж просто :lol:

для початку зрозумійте, чим унікальний мавік, ...... потім продовжимо про залежність виробництва від китаю

Вы для начала определитесь - "тупые китайцы максимум магнитики могут запретить" или все же "унікальний мавік" - а вот уже _потом_ продолжим ;)
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:20

  fox767676 написав:
  flyman написав:Нам вкрай вигідно підписати ці угоди в антиконституційний спосіб аби в майбутньому визнати ці дії незаконними, а разом з ними і самі угоди.

ще не зрозуміли з ким зв'язались
медведчук просллідкує щоб все було по феншую


у мертвечука вроджена здібність просрати все, за що береться, так що норм :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:21

  fler написав:
  Banderlog написав: .. розкажіть як ви бачите продовження війни?
Як буде розвиватись ситуація наступних 3 роки?

Для рф якось так:
......

Ага, ок - принимается. А для второй стороны - инсайды будут? 🤔
