Просто забавно - как человек, попавший в ЧС всех "участников" этой ветки - решил из ЧС выбираться
можете добавляти мене в ЧС, бо за нецікаві розмови (чому я тут взагалі) я сам вас туди додам, як головного любителя 3,14*** на цій гілці форуму.
якщо розказуєте про класних друзів росіян, то робіть це без привязки до моєї учотки
При том: ок, закончился дешевый китайский ширпотреб на складах - собирайте местные "аналогов нет". Все ж просто
Есть вероятность, что скоро так и сделаю. Пока же ответы чуть более разнообразные, чем у предыдущей учетки - почитаю чуть.
боже який ви недалекий..для початку зрозумійте, чим унікальний мавік, яка його роль на війні зараз, і чому його наразі важко замінити власними фпв або вампірами. потім продовжимо про залежність виробництва від китаю
Якось так і буде
Для рф якось так:
1) від'ємний розвиток нафтопроводу "Дружба". Сьогодні одна ділянка, завтра - інша.
У ніч на 1 грудня на території Росії стався вибух на одній із ділянок нафтопроводу "Дружба". По ньому ворог досі транспортує нафту до окремих країн Європи. Про це повідомив Укрінформ з посиланням на обізнаного співрозмовника у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Вибух пролунав поблизу населеного пункту Казинські Висілки, що на ділянці нафтопроводу "Таганрог–Ліпєцк".
2) від'ємний розвиток нпз
Сьогодні це було під Тамбовом. Завтра хз.
3) від'ємний розвиток аеропортів і кількості кацапольотів.
4) від'ємний розвиток морського флоту рф - кораблі, танкери та іже з ними.
5) від'ємний розвиток інших сфер економіки.
6) зростання темпів китаїзації рф.
Вы для начала определитесь - "тупые китайцы максимум магнитики могут запретить" или все же "унікальний мавік" - а вот уже _потом_ продолжим
у мертвечука вроджена здібність просрати все, за що береться, так що норм
