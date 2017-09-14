в тебе критичне мислення звісно на рівні розбитого лоба ти не виляй дупою, яку ти цифру вважаєш реальною. й хто тоді відповідає за голодомор, розстріли та ГУЛАГ? особисто сталін?
в нас засекретили поточну інфо, бо йде війна - після війни цифри будут відомі. а в них засекречено те, що було 80-90 років тому. розумієш різницю, критичний "мыслитель"?
відповідає за голодомор чим? когось із організаторів і виконавців таки розстріляли в 37- 38, а так, в принципі відповідальності не було. Хто сказав що цифри про українські втрати будуть розголошені після війни?
andrijk777 написав:[ Ну де в мене таке є???????? Якісь звинувачення на пустому місці.
у відповідь на обговорення російських злочинів ви звинуватили українців, що не так проголосували, не копали окопи та інше бла бла. це просто перекладення відповідальності. пуйло і кацапи не мали і ніколи не могли мати ніяких виправдань для початку цієї війни. це база. без якої все зводиться до того що "так вам (нам) і надо"
Песікот 2.0 або сам песікот, це вже очевидно. Той постійно співав що то путін у всьому винен.
Ні, я не звинувачую українців, я звинувачую конкретно вас! Чому ви ці злочини обговорюєте зараз а не обговорювали 35 років раніше? Нагадаю вам що Комуністична партія, яка і влаштувала Голодомор, набирала в Українському парламенті більшість у свій час!!! - це ФАКТ. Розжую цей факт: він означає що величезна кількість українців(фактично більше половини) в умовному 2000 не вважали це злочином/не вважали що у цьому винні комуністи/не вважали росіян звірями. Вони не винні, вони так вважали.
Тому я і питаю - ви коли проснулись - вчора чи сьогодні?
заговорювання зубів, виправдання пуйла, перекручування історії - типова кацапська пропаганда. за гроші чи по дурості не важливо. в бан
Будут. Только не известно, какие. После ВОВ Сталин назвал цифру 7 млн. Потом эта цифра всё росла и росла. Хрущёв через 15 лет назвал цифру 20 млн. Брежнев говорил уже о "более 20 млн." Последующие оценки уже 26-29 млн., а с учётом демографических потерь и до 42-50 млн.
ЛАД написав:1. Интересный подход - лучше ур** мову и говорить на суржике аби не на російській. 2. Второй интересный момоент - вместо того, чтобы поблагодарить "російськомовних чеченців чи грузин чи німців", русских из РДК и колумбийцев, которые воюют на нашей стороне и помогают нам бороться с российской агрессией их надо заставить извиняться за то, что не говорят на украинском?
Ну як вам сказати? Суржик - це в певних випадках ознака того, що людина намагається міняти ситуацію. Можливо в неї не виходить, але вона прикладає певні зусилля. В цьому плані я навіть Азірова трохи поважав - все таки людина в цьому плані щось намагалася робити. Якби іншими діями все не зіпсували. А коли людина хер забила і лишилася російськомовною - то значить вона продовжує просувати росію, свідомо чи несвідомо. В цьому плані в мене товариш з Волновахи, перейшов на українську десь тоді, коли й ви. Але в нього зараз ідеальна українська, дуже рідко палиться на неправильному вживанні слів(типу "масло" замість "олії"). А ви лишаєтесь кацапом в душі, на жаль.
ЛАД написав:Прежде, чем называть их "поцами", стоит сначала поинтересоваться. Не берусь судить об Арти Грине и Свитане, есть разные мнения, но Сергей Флеш точно делает для армии и Украины больше вашего.
hxbbgaf написав:Румунія знищила український дрон Sea Baby у Чорному морі Отакої! Кацапські не становлять загрози, коли прямо в Румунію залітають, а наші в морі, кажуть, становлять... При тому, що ми стоїмо перед ними щитом, забули, що путлер ставив ультиматум НАТО щодо кордонів до 97-го року.
І? Це нормальна поведінка - знешкодження вибухонебезпечних предметів. Наші сапери теж знешкоджують наші ж міни чи снаряди, якщо є така потреба. В чому зрада?
Hotab написав:Насправді нічого тут смішного нема. Той же ЛАД казав вище якось, що коли в місті піпл сам собі (вірніше іншим таким же неробам) варить каву, стриже бороди, і ремонтує машини, то це не ВВП , а бовтання у власному багні (це вже моя алергія)
andrijk777 написав: Чому ви ці злочини обговорюєте зараз а не обговорювали 35 років раніше?
ПОтому что цензура и идеология. Могу вам привезти свежайший пример. Россияне уверены что Украина "8 лет бомбила Домбасс". А для большинства, с кем я пытался дискутировать оказывалось сюрпризом что россияне вели обстрелы, более того за 8 лет самый кровавый по числу жертв был обстрел рооссиянами Мариуполя в 2015: за пол дня погибли 31 человек, ранено 117. Так же и украинцы не знали, или делали вид что не знали про голодомор. Сменится режим в кремле на что то а-ля Ельцинское или Хрущевское, когда повылазило много инфо-бомб, и россияне начнут обговаривать свои преступления многолетней давности.
