2. Второй интересный момент - вместо того, чтобы поблагодарить "російськомовних чеченців чи грузин чи німців", русских из РДК и колумбийцев, которые воюют на нашей стороне и помогают нам бороться с российской агрессией их надо заставить извиняться за то, что не говорят на украинском? 1. Интересный подход - лучше ур** мову и говорить на суржике аби не на російській.2. Второй интересный момент - вместо того, чтобы поблагодарить "російськомовних чеченців чи грузин чи німців", русских из РДК и колумбийцев, которые воюют на нашей стороне и помогают нам бороться с российской агрессией их надо заставить извиняться за то, что не говорят на украинском?

Ну як вам сказати? Суржик - це в певних випадках ознака того, що людина намагається міняти ситуацію. Можливо в неї не виходить, але вона прикладає певні зусилля. В цьому плані я навіть Азірова трохи поважав - все таки людина в цьому плані щось намагалася робити. Якби іншими діями все не зіпсували.

А коли людина хер забила і лишилася російськомовною - то значить вона продовжує просувати росію, свідомо чи несвідомо.

В цьому плані в мене товариш з Волновахи, перейшов на українську десь тоді, коли й ви. Але в нього зараз ідеальна українська, дуже рідко палиться на неправильному вживанні слів(типу "масло" замість "олії"). А ви лишаєтесь кацапом в душі, на жаль. Ну як вам сказати? Суржик - це в певних випадках ознака того, що людина намагається міняти ситуацію. Можливо в неї не виходить, але вона прикладає певні зусилля. В цьому плані я навіть Азірова трохи поважав - все таки людина в цьому плані щось намагалася робити. Якби іншими діями все не зіпсували.А коли людина хер забила і лишилася російськомовною - то значить вона продовжує просувати росію, свідомо чи несвідомо.В цьому плані в мене товариш з Волновахи, перейшов на українську десь тоді, коли й ви. Але в нього зараз ідеальна українська, дуже рідко палиться на неправильному вживанні слів(типу "масло" замість "олії"). А ви лишаєтесь кацапом в душі, на жаль.

Как сообщается на сайте парламента, законом обновлен перечень языков, к которым применяется соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Хартией.



Документом установлено, что в Украине положения Хартии будут применяться к таким языкам: беларуский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.



Народный депутат Владимир Вятрович в Facebook объяснил, что русский язык больше не защищен в Украине Европейской Хартией языков.



"Верховная Рада 264 голосами приняла в целом законопроект, которым одобрила правильный перевод Хартии и изъяла из ратификационного закона русский и несуществующий молдавский языки. Зато действие Хартии сохранено для всех других языков, которых она касалась до сих пор, и распространено на урумский, румейский, ромский, чешский, крымчацкий, караимский языки и идиш", - пояснил он.

Я уже когда-то задавал вопрос - немецкие антифашисты должны были отказаться от немецкого языка, потому что на нём разговаривал Гитлер?То, что они продолжали говорить на немецком означает, что они "продовжували просувати" нацизм?Русский язык не принадлежит Путину и пользование им не означает "просування росії".А насчёт товариша з Волновахи... Да, возможно, "в нього зараз ідеальна українська". Так же, как и я, если побуду хотя бы неделю в украиноязычной среде и поговорю по-украински, то буду вільно спілкуватися українською. Но всё равно хуже, чем по-русски. Пословицы, поговорки, фольклор, литература в конце концов... Всё это тоже обогощает язык.О суржике.Во многих местах люди говорят на суржике не потому, что перешли с одного языка на другой (с русского на украинский или наоборот). А просто они так разговаривали всю жизнь. Почему-то польско-украинский суржик считается вполне нормальным и никто не старается переучить его носителей.И по второму вопросу вы ничего не сказали.Вы тоже "вместо того, чтобы поблагодарить "російськомовних чеченців чи грузин чи німців", русских из РДК и колумбийцев, которые воюют на нашей стороне и помогают нам бороться с российской агрессией заставите их извиняться за то, что не говорят на украинском?" Да и русскоязычных украинцев? У вас в части таких нет?Сильно надоели эти проблемы языка.Но вообще можете радоваться:Особенно нравится - "правильный перевод Хартии".