Shaman написав:............ в Німеччині - німецькою. а у Чехії та Польщі розмовляли чеською або польською. тому руські антипутіністи нехай розмовляють росіською. а ми - в Україні. ви краще згадайте, що там з носіями німецької в срср сталося під час 2СВ...
Как мне нравится! В очередной раз ярые антикоммунисты приводят в пример дейсвия коммунистов.
приклад комуністів навели ви. не подобаються комуністи - добре, на Раші олхмовляти російською будуть за будь-якою владою - хоча й великий терор, й напад на Україну.
це щоб радянські в душі люди не вимоги щось більшого, ніж вони самі робили...
в Алжирі до речі французькою спілкуються й навіть викладають в ЗВО - але вона там не офіційна. офіційні арабська та берберська.
Banderlog написав: Хто сказав що цифри про українські втрати будуть розголошені після війни?
влада казала. хто саме - зараз не скажу. ти звісно зараз почнеш - не вірю. подивимось. на Покровськ вже подивились
цифру назвеш жертв? чи скажи чесно - не назву - але все одно не вірю...
Льохко назву, шоб 2 раза не бігати, з запасом до 2045 року- од голоду вмерло 30 млн українців. То шо там ти надивився в покровську і мирнограді? Ситуація під контролем? Оточення нема . В травні підем на шашлики. Росія розвалиться. От ти мені скажи. Якщо влада скриває інформацію про втрати, що їм мішає скривати про територіальні втрати? Мож і цю інформацію краще народу не знати?
ЛАД написав:немецкие антифашисты должны были отказаться от немецкого языка, потому что на нём разговаривал Гитлер?
Немецкие антифашисты должны были скинуть Гитлера, ликвидировав таким образом статус немецкого языка как языка нацистов, преступников и варваров. Но за них это сделали союзники. А вот евреи вполне себе отказались от близкого к немецкому языку Идиша, и окончательно сделали государственным свой древний Иврит. И никакого "дву- и трех- язычия" (евреи, репатриировавшиеся в ранний Израиль разговаривали на разных языках) терпеть не стали, как и слушать всякие вскрики про "это мой родной язык, почему я должен???!!"
Президент Финляднии Александр Стубб заявил, что любое соглашение о завершении войны в Украине вряд ли будет отвечать всем условиям справедливого мира. Такое мнение он высказал в интервью финскому каналу MTV Uutiset.
"Реальность такова, что мы, финны, также должны подготовиться к моменту, когда мир будет достигнут, и что все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили в течение последних четырех лет, вряд ли будут выполнены", - сказал Стубб.
Президент республики Александр Стубб признался, что был разочарован, когда увидел первоначальный мирный план.
Финны должны быть готовы к тому, что условия для справедливого мира на Украине не будут выполнены. Об этом заявил президент Александр Стубб в специальном интервью Яну Андерссону в программе «Азия в сердце» . ........Стабб заявил, что ближайшие дни и недели покажут, принесут ли мирные усилия плоды. Он выразил скептицизм по поводу того, что Россия примет последний мирный план. ........В американском проекте, опубликованном американским изданием Axios, Финляндия также упоминалась в контексте гарантий безопасности. Во вторник премьер-министр Петтери Орпо (Конгресс) признал, что не знает, почему именно Финляндия была упомянута . – Финляндия, вероятно, была упомянута, потому что у нас одни из самых сильных вооруженных сил в Европе, и это прекрасно, – говорит Стубб.
ЛАД написав:1. Интересный подход - лучше ур** мову и говорить на суржике аби не на російській. 2. Второй интересный момент - вместо того, чтобы поблагодарить "російськомовних чеченців чи грузин чи німців", русских из РДК и колумбийцев, которые воюют на нашей стороне и помогают нам бороться с российской агрессией их надо заставить извиняться за то, что не говорят на украинском?
Ну як вам сказати? Суржик - це в певних випадках ознака того, що людина намагається міняти ситуацію. Можливо в неї не виходить, але вона прикладає певні зусилля. В цьому плані я навіть Азірова трохи поважав - все таки людина в цьому плані щось намагалася робити. Якби іншими діями все не зіпсували. А коли людина хер забила і лишилася російськомовною - то значить вона продовжує просувати росію, свідомо чи несвідомо. В цьому плані в мене товариш з Волновахи, перейшов на українську десь тоді, коли й ви. Але в нього зараз ідеальна українська, дуже рідко палиться на неправильному вживанні слів(типу "масло" замість "олії"). А ви лишаєтесь кацапом в душі, на жаль.
Я уже когда-то задавал вопрос - немецкие антифашисты должны были отказаться от немецкого языка, потому что на нём разговаривал Гитлер? То, что они продолжали говорить на немецком означает, что они "продовжували просувати" нацизм? Русский язык не принадлежит Путину и пользование им не означает "просування росії". А насчёт товариша з Волновахи... Да, возможно, "в нього зараз ідеальна українська". Так же, как и я, если побуду хотя бы неделю в украиноязычной среде и поговорю по-украински, то буду вільно спілкуватися українською. Но всё равно хуже, чем по-русски. Пословицы, поговорки, фольклор, литература в конце концов... Всё это тоже обогощает язык. О суржике. Во многих местах люди говорят на суржике не потому, что перешли с одного языка на другой (с русского на украинский или наоборот). А просто они так разговаривали всю жизнь. Почему-то польско-украинский суржик считается вполне нормальным и никто не старается переучить его носителей.
И по второму вопросу вы ничего не сказали. Вы тоже "вместо того, чтобы поблагодарить "російськомовних чеченців чи грузин чи німців", русских из РДК и колумбийцев, которые воюют на нашей стороне и помогают нам бороться с российской агрессией заставите их извиняться за то, что не говорят на украинском?" Да и русскоязычных украинцев? У вас в части таких нет?
Сильно надоели эти проблемы языка. Но вообще можете радоваться:
Как сообщается на сайте парламента, законом обновлен перечень языков, к которым применяется соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Хартией.
Документом установлено, что в Украине положения Хартии будут применяться к таким языкам: беларуский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.
Народный депутат Владимир Вятрович в Facebook объяснил, что русский язык больше не защищен в Украине Европейской Хартией языков.
"Верховная Рада 264 голосами приняла в целом законопроект, которым одобрила правильный перевод Хартии и изъяла из ратификационного закона русский и несуществующий молдавский языки. Зато действие Хартии сохранено для всех других языков, которых она касалась до сих пор, и распространено на урумский, румейский, ромский, чешский, крымчацкий, караимский языки и идиш", - пояснил он.
При чому тут німецькі антифашисти? А ірландські? Там ірлофашики тепер щімлять анлглоантифашиків виправляючи англійські щелепи? От коли будете меншиною, як люблять тут писати "каракалпацькою", або знайдеться історичне місце компактного проживання мордви, відповідну мову будуть захищати хартією.
інфо від наших що тоді, що зараз була й про важкі бої, й просування. оточення так, немає. з логістикою біда. а побрехеньки руських про повне захоплення так й виявились побрехеньками.
тобі краще видно, чи в нас викривлена інфо? я не зустрічав явних фактів - на відміну від руських. а те, що ти перекручуєш мої дописи - показує, що ти розумієш, що дав в штангу - але визнати це немає сил
а про Голодомор - не здивуюсь, якщо теж вважаєш - просто голод стався - але розуму вистачає не писати це. кілька мільйонів померло. ще кілька поїхало в ГУЛАГ. когось розстріляли.
й головне питання, що вас тригерить - невідомо, від дій якої влади - сталінської чи нацистської загинуло більше українців...
й руські євреї там не вимагають якихось додаткових прав - хоча й розмовляють російською
Пример неудачный. Далеко не все евреи говорили на идиш. К тому же большое количество носителей идиша и ладино были убиты во время Холокоста. Современный иврит не совсем то же самое, что древний. В Израиле никто не запрещает никакие языки.
Израиль — многоязычная страна. Официальным языком является иврит; арабский имеет особый статус. Кроме того, распространены английский и русский, а также французский, амхарский (эфиопский), испанский, румынский, польский, идиш, ладино, венгерский. В ходу также итальянский, персидский и его бухарский диалект, адыгейский и горско-еврейский языки.
А в Бельгії, яка за часів 2СВ була окупована Німеччиною, потім з носіями німецької мови нічого не сталося, навпаки, зробили цю мову регіональною. То ми йдемо в Європу чи повертаємось в СРСР?