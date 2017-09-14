|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 05 гру, 2025 18:43
Banderlog написав:
Понятно, що будеш і про випавших з буса і про напади зі зброєю на тцк
. Проблема бусифікації тільки загострюється, влада не хоче брати на себе відповідальність за силову мобілізацію. А ухилянти все більше нагліють.
цього не буде. щоб нападати зі зброєю, треба щось мати - сміливість (have balls) англійською. такі люди не бояться ТЦК так панічно
а те, що влада самоусунулась - це проблема...
Shaman
- Повідомлень: 10844
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1686 раз.
1
4
5
Додано: П'ят 05 гру, 2025 18:47
Shaman написав: pesikot написав:
Вкотре дивуюсь ...
Коли хтось помер в ТЦК, то хор безапіляційно співає - вбили, вбили ...
Не зважаючи на обставини
Коли хтось саме вбив співробітника ТЦК - або мовчання, або підтримка вбивства, або "все неоднозначно" ...
тут все зрозуміло - частина чисті ІПСОшники на зп, ці на біле казатимуть чорне, не кліпнувши оком. друга половина - місцеві аматори, але з професійним енурезом, в цих теж - ТЦК - це абсолютно зло, потрапити в ЗСУ - бояться більше за пекла
...
результат бачимо наочно. мене тут недавно намагалися цькувати за образу військовослужбовця ЗСУ - вигадану образу. але ті ж самі люди не бажають помічати ВБИВСТВА такого ж військовослужбовця ЗСУ. лицемірство як воно є.
Ти коли підеш на фронт не "сцикун"?
BIGor
- Повідомлень: 10355
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1490 раз.
- Подякували: 1896 раз.
2
Додано: П'ят 05 гру, 2025 18:49
BIGor написав: Shaman написав: pesikot написав:
Вкотре дивуюсь ...
Коли хтось помер в ТЦК, то хор безапіляційно співає - вбили, вбили ...
Не зважаючи на обставини
Коли хтось саме вбив співробітника ТЦК - або мовчання, або підтримка вбивства, або "все неоднозначно" ...
тут все зрозуміло - частина чисті ІПСОшники на зп, ці на біле казатимуть чорне, не кліпнувши оком. друга половина - місцеві аматори, але з професійним енурезом, в цих теж - ТЦК - це абсолютно зло, потрапити в ЗСУ - бояться більше за пекла
...
результат бачимо наочно. мене тут недавно намагалися цькувати за образу військовослужбовця ЗСУ - вигадану образу. але ті ж самі люди не бажають помічати ВБИВСТВА такого ж військовослужбовця ЗСУ. лицемірство як воно є.
Ти коли підеш на фронт не "сцикун"?
як нам різних сцикунів з-за кордону повернуть - ось тоді й піду вами керувати. хоча на таких, як ви, потрібен хотабівський підхід
Shaman
- Повідомлень: 10844
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1686 раз.
1
4
5
Додано: П'ят 05 гру, 2025 18:52
Shaman
Так ти виходить справжній сцикун ухилянт.
BIGor
- Повідомлень: 10355
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1490 раз.
- Подякували: 1896 раз.
2
Додано: П'ят 05 гру, 2025 19:04
Shaman написав:
потрібен хотабівський підхід
"як пожар" то з баулами в Румунію або на гвинтокрил в Судан
flyman
- Повідомлень: 41703
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2870 раз.
1
3
