Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 01:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:У нас случайно не реализуется аналогичный план?


Украина как часть анти-Запада сначала проиграла в холодной войне к 1991, потом как периферия-лимитроф Запада проиграла в войне-реванша. Вот нас деиндустрилизируют то те, то другие
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 01:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Схоже Трамп у своїх повторах "якби президентом був я, війни б не було" через свій склерозо-маразм забуває, що до початку свого першого президентства (2017-2021) війна йшла вже понад 2,5 роки


А у вас самого не склероз?
рассудите сами, не спеша, вдумчиво.
если до его первого срока президенства война уже шла 2.5 года, значит она началась не при нем , правильно ? При нем тогда кофликт затих настолько что украинцы впали в праздность и выбрали кого выбрали.
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 01:53

  flyman написав:
  Xenon написав:Польша и старны Балтии понимают что следующие будут они; поэтому им менее всего хочется остановки бд в Украине

Європа починає думати, що Києву доведеться піти на територіальні поступки для завершення війни, - El País

У статті стверджується, що ідея про те, що Україна погодиться втратити свої території, особливо викликає опір у країнах Балтії та Польщі.

БТС про фортецю


вот пока есть такие как Славко, Юрко Топчий, я
Балашова уже нет
Кончимся мы, останутся забавные посредственности, ни рыба ни мясо вроде ПроФФессора и Задротича
А после них ничтожества типа скороход и стерненко
Что будет с нащей Украиной? Ка́мо гряде́ши? Quo vadis?
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 06:06

  pesikot написав:Вкотре дивуюсь ...

Коли хтось помер в ТЦК, то хор безапіляційно співає - вбили, вбили ...
Не зважаючи на обставини

Коли хтось саме вбив співробітника ТЦК - або мовчання, або підтримка вбивства, або "все неоднозначно" ...


Так потому что там таки все неоднозначно. Вот эта недавняя история - видели этот нож из гильзы? Фото видели где он рядом с зонтиком лежит? Так у него длина чуть меньше зонтика, этакая шпага, ну типичный предмет который болтается на поясе у ухилянта пока он около буса звонит адвокатам, очень логичная и правдоподобная версия
katso
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 07:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія масовано атакує Україну ракетами й дронами: відомо про перші наслідки
Наразі відомо про перші наслідки у Київській області. Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник заявив, що окупанти вдарили ракетами й дронами по населених пунктах регіону. Відомо про трьох постраждалих.


Пишуть, що +/- 25 ракет у повітрі
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 09:33

  Water написав:Ще є наприклад тютюн.

Помню как в далёком детстве читати вивчившись , на пачці циарок "Пріма" і "Ватра" було написано тютюнева фабрика місто ... , А ще пам'ятаю - махорка , була у світло коричневих бумажняних пакунках розміру з брусок мила, мій дід використовував її коли долядав за вуликами(віданяв бджіл від меду :) ) , а сусідський дід курив затаривая в самокрутку, а баба пересипала одя шоб міль не поїла :)
Vadim_
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 09:38

  ЛАД написав:
ме́шти «туфлі МСБГ; татарські туфлі, легкі черевики»
запозичення з турецької мови;
тур. mest «сап’янові черевики» походить від перс. mešin «вичинена шкіра, сап’ян»;
р. [ме́чты] «легкі чобітки», [мычты] «шкіряні панчохи», п. meszty «сукняні черевики», болг. мест «сукняне взуття», схв. мȅстве «краги, шкіряні панчохи»;

https://goroh.pp.ua/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D0%BC%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B8
Т.е. "запозичення з турецької" це гарно, можно щегольнуть практически неупотребляемым словом. А русские слова недопустимы.
Всё верно?

по-перше, з татарської мови, до речі, мові однієї з національних меншин України. по-друге, у вашому оточенні майже не чути українських слів - так це не означає, що вони не вживаються. :D

а так слово мешти можна почути й тут ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 09:42

  pesikot написав:Пишуть, що +/- 25 ракет у повітрі

Вітаю всіх українців з днем святого Миколая! Нехай він принесе мир і спокій у кожну родину. Сподіваюся, що він також надішле кацапам гідний бумеранг.
fler
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 09:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На жаль Україна програла війну.
На 2026 замість того щоб подвоїти нам допомогу Данія урізає вдвічі, Італія взагалі відміняє допомогу.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 09:52

yanyura
Що ж поробиш, ми тут попереджали, що такий вибір для нас нічого доброго не принесе.
Зараз нам всім потрібні віра і згуртованість, інакше втратимо країну. Дякую Вам за ваші пости, ви мене надихаєте. Тримаємось.
fler
