yanyura написав:Схоже Трамп у своїх повторах "якби президентом був я, війни б не було" через свій склерозо-маразм забуває, що до початку свого першого президентства (2017-2021) війна йшла вже понад 2,5 роки
А у вас самого не склероз? рассудите сами, не спеша, вдумчиво. если до его первого срока президенства война уже шла 2.5 года, значит она началась не при нем , правильно ? При нем тогда кофликт затих настолько что украинцы впали в праздность и выбрали кого выбрали.
Xenon написав:Польша и старны Балтии понимают что следующие будут они; поэтому им менее всего хочется остановки бд в Украине
Європа починає думати, що Києву доведеться піти на територіальні поступки для завершення війни, - El País
У статті стверджується, що ідея про те, що Україна погодиться втратити свої території, особливо викликає опір у країнах Балтії та Польщі.
вот пока есть такие как Славко, Юрко Топчий, я Балашова уже нет Кончимся мы, останутся забавные посредственности, ни рыба ни мясо вроде ПроФФессора и Задротича А после них ничтожества типа скороход и стерненко Что будет с нащей Украиной? Ка́мо гряде́ши? Quo vadis?
Коли хтось помер в ТЦК, то хор безапіляційно співає - вбили, вбили ... Не зважаючи на обставини
Коли хтось саме вбив співробітника ТЦК - або мовчання, або підтримка вбивства, або "все неоднозначно" ...
Так потому что там таки все неоднозначно. Вот эта недавняя история - видели этот нож из гильзы? Фото видели где он рядом с зонтиком лежит? Так у него длина чуть меньше зонтика, этакая шпага, ну типичный предмет который болтается на поясе у ухилянта пока он около буса звонит адвокатам, очень логичная и правдоподобная версия
Наразі відомо про перші наслідки у Київській області. Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник заявив, що окупанти вдарили ракетами й дронами по населених пунктах регіону. Відомо про трьох постраждалих.
Помню как в далёком детстве читати вивчившись , на пачці циарок "Пріма" і "Ватра" було написано тютюнева фабрика місто ... , А ще пам'ятаю - махорка , була у світло коричневих бумажняних пакунках розміру з брусок мила, мій дід використовував її коли долядав за вуликами(віданяв бджіл від меду ) , а сусідський дід курив затаривая в самокрутку, а баба пересипала одя шоб міль не поїла
yanyura Що ж поробиш, ми тут попереджали, що такий вибір для нас нічого доброго не принесе. Зараз нам всім потрібні віра і згуртованість, інакше втратимо країну. Дякую Вам за ваші пости, ви мене надихаєте. Тримаємось.