ЛАД написав:... У нас на форуме в голоде, как обычно, обвиняли Советскую власть и большевиков.
але в нас мова йшла про Голодомор 33 року, а не голод 46. а потім ображаєтесь - а чого так нахабно перекручуєте?
Вы забыли или пропустили. Тут вспоминали и о голоде 1946-1947. И о точ, что тогда тоже отправляли зерно в Польшу или куда-то ещё (не помню точно).
останнім часом говорили лише про Голодомор 33 року. що там хтось колись (скільки років тому?) казав не дуже цікаво. я такого й близько не казав. про Польщу перший раз таке чую. в 1946 вже не було примусової конфіскації зерна...
И интересно, что планы Моргентау и Маршалла вы обсуждать не хотите. Хотя по идее именно в этом вы специалист. Понимаю, что сегодня это не самые актуальные вопросы, но споры о "совке" сегодня вообще не актуальны, но вы к ним возвращаетесь постоянно. Так же, как вели спор о наших успехах в экономике и, в частности, в с/х. И вопросы об этих планах, в которых вы по идее должны разбираться лучше меня, вы обсуждать не хотите, а военные вопросы, в которых вы не разбираетесь, обсужлаете спокойно.
я спеціаліст в питаннях економіки, в деяких принципах, як воно функціонує. й як спеціаліст знаю, щоб обговорювати питання, його треба вивчити. тому накид не зараховано. нецікаво на поточний момент.
по-перше, про совок регулярно згадуєте саме ви. по-друге, якраз оці лівацькі ідеї дуже гальмують розвиток будь-якої країни. дивимось ту ж Аргентину. вимога про відсутність комуністів в уряді схоже була дуже актуальною - й бачите, як швидко відновилися. ані Корея, ані Китай не були соціальними країнами, коли розвивалися. Китай здається й зараз не дуже соціальна...
а де я обговорюю суто військові питання? ой, знову немає прикладів?
питання умов перемир'я - це дуже актуальне питання. я його напевне років півтора обговорюю, якщо не два - на відміну від вас. й як бачите, поточні умови співпадають з тим, що я ще коли писав - а хтось кепкував з цього. так, ЛАД?
Почти все время своей 62-дневной командировки на передовой к востоку от Покровского Богдан и Иван прятались — сначала в сельском магазине, затем, после смертельной перестрелки с российскими солдатами, в крошечном подвале, где пехотинцам из 31-й украинской бригады пришлось выживать еще семь недель.
Еда, вода, сигареты и другие припасы доставлялись по воздуху дружественным дроном. Туалетом служила их комната площадью в три квадратных метра, а ближайшие товарищи находились примерно в 200 метрах. Их единственной надеждой было оставаться под землей, потому что они знали, что если их обнаружат, российский дрон может уничтожить их всех. ........В октябре украинская армия самовольно отсутствовала рекордное количество военнослужащих – 21 602. В армии часто жалуются на нехватку резервистов, что означает нехватку военнослужащих для ротации. Длительные командировки на фронт – обычное дело. В прошлом месяце стало известно, что взводный медик 30-й бригады Сергей Тищенко провёл 471 день на одной боевой позиции в Донецкой области. .......Обратный путь был самым страшным. Путь до безопасного места занял 10–15 километров, а из-за дронов передвижение на любом транспорте было слишком опасным, и на открытой местности они становились лёгкой добычей. Спасательная группа прибыла, но в течение трёх дней было слишком опасно уезжать.
Когда настал момент, троицу предупредили всего за 10 минут. Момент был удачным, поскольку видимость наверху ухудшилась: «Был дождь и туман», — говорит Богдан. Тем не менее, обратный путь занял три дня — «мы не двигались ночью», — объясняет он, — мужчины прятались в лесах в темноте, чтобы избежать дронов с тепловизорами.
fox767676 написав:Потом вам это надоедает и вы съебываетесь кто куда, а ядро Украины остается у разбитого корыта
руснявий пропагандон працює проти стерненка, нічого нового.
а шо проти нього працювати? Теж мені знайшли військового стратега. Але в тім якщо він так розбирається то в зсу його треба ви не помните чому цей майстер ножового бою не мобілізований?
тому що він зібрав гроші таких як я, профінансував виробників і поставив у військ більше 200 тисяч фпв дронів. тому що він збирав на сотні дронів ще тоді, коли русня не могла вимовити фпв, а чмут казав що тема ще сира. тому що він один із перших побачив перспективу збиття розвід крил фпвшками, а потім і шахедів. і направляв туди величезні кошти, які мала би направляти держава. він проводив дослідження ефективності дронів у більш ніж 100 підрозділах, він допомагає затикати дірки по фронту, гнучкістю поставок.
саме тому 3,14*** хотіли його убити. і саме тому він має захист СБУ. і не примусово мобілізований. наскільки сині двері змінили війну можуть тільки військові розповісти. і то тільки ті, які бачать всю картину змін.
нравится шмакозявкам поклоняться лгбт-шпане - пусть это делают тихо, дома взаперти, представляя что этого они становятся больше украинцами или европейцами (в их понимании) а не принуждают к идолопоклонству всю страну
Water написав:Яке ваше особисте ставлення до останнього корупційного скандалу? Так все тихесенько замнуть, без повернення грошей, чи Алі-Бабу розстріляють?
Таке враження, шо ДО цієї влади всі попередники були святі. Нагадайте мені, як покарали кожного з попередників та скільки грошей повернули? Те, шо ми не чули про їхні схеми, зовсім не означає, шо вони крали менше. Скоріше означає, шо не працювали належним чином антикорупційні структури. Сподіваюся, що завдяки цьому корупційному скандалу війна з рф завершиться швидше.
бойко вкрав мільярди на нафтових вишках, які потім здав русні. гуляє по києву як в себе вдома.