Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 15:11

  Shaman написав:
  ЛАД написав:................
Вы забыли или пропустили.
Тут вспоминали и о голоде 1946-1947. И о точ, что тогда тоже отправляли зерно в Польшу или куда-то ещё (не помню точно).

останнім часом говорили лише про Голодомор 33 року. що там хтось колись (скільки років тому?) казав не дуже цікаво. я такого й близько не казав. про Польщу перший раз таке чую. в 1946 вже не було примусової конфіскації зерна...
........
Об этом писали совсем недавно.
Действительно, не вы. Так я такого и не написал.

"Про умови перемир'я років півтора" тому вы писали, что надо воевать и РФ скоро развалится или хотя бы экономически "крахнется". Впрочем, вы и сейчас об этом говорите. :)

а я вважаю, що було б. й що далі? ми вже це не перевіримо. те, що Зе досі не може спілкуватися з Порохом та його командою через особисті упередження - це проблема для країни.
Верно, не перевіримо. Так я этот вопрос никогда и не поднимаю. Так же, как и о "совке". Я что, когда-то говорил о возрождении Союза? По-моему, не раз высказывался, что сегодня это невозможно.
Влияние "Пороха та його команди" сегодня весьма незначительно. И этот вопрос больше раздувают у нас на форуме.
Кстати, насчёт Порошенко и всех других "бывших" правильно написала fler в https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5913604#p5913604
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 15:18

  trololo написав:.........
бойко вкрав мільярди на нафтових вишках, які потім здав русні. гуляє по києву як в себе вдома.
Вот прямо-таки Бойко "здав русні"?
Лично отогнал платформы и передал их из рук в руки?
Хоть чушь не пишите.

P.s. Сейчас шаман упрекнёт меня за "чушь". :)
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 15:18

  Shaman написав:

[quote="5913

ти ж пам'ятаєш - завзяті гомофоби дуже часто латенті п***раси :lol:

не згоден з термінологією) це чому це гомо фоби?
Іще не хватало їх боятись :lol: І чому це ти завівся? :lol:
Ти ж підтримуєш лгбт двіжєніє...
ну то в тебе є повод сказати, що не тільки майданили , но і волонтерять і мож даж воюють.
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 15:25

  ЛАД написав:...
"Про умови перемир'я років півтора" тому вы писали, что надо воевать и РФ скоро развалится или хотя бы экономически "крахнется". Впрочем, вы и сейчас об этом говорите. :)

у вас або погана пам'ятать, або гарна фантазія. я писав, про умови перемовин. а поки немає перемовин - то так, воювати - бо немає інших варіантів. писав саме так, все інше - це ваші вигадки.

й загалом, без прив'язки до цього етапу війни з Рашею так - наша війна значно прискорює деструктивні процеси на Раші. кожен день війни несе втрати для Раші - й демографічні, й економічні. й вона розвалиться. один з варіантів - проблеми почнуться після смерті путіна.

ці повідомлення ніяк не пов'язані між собою. тому - читаЙте уважно ЛАД... 8) й не фантазуйте.
а я вважаю, що було б. й що далі? ми вже це не перевіримо. те, що Зе досі не може спілкуватися з Порохом та його командою через особисті упередження - це проблема для країни.
Верно, не перевіримо. Так я этот вопрос никогда и не поднимаю. Так же, как и о "совке". Я что, когда-то говорил о возрождении Союза? По-моему, не раз высказывался, что сегодня это невозможно.
Влияние "Пороха та його команди" сегодня весьма незначительно. И этот вопрос больше раздувают у нас на форуме.
Кстати, насчёт Порошенко и всех других "бывших" правильно написала fler в https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5913604#p5913604

до чого вплив. серед людей, які підтримують Пороха - багато профі. й так, їх вплив мінімальний - а могли б багато більше зробити для країни. якби людей підбирали за якостями, а не за відданістю.

fler в першу чергу писала про Яника та його молоду команду. хонку за 100 млн дол вже забули? а камази з готівкою? один камаз - один ярд дол.
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 15:25

ОБС це БТС (шмат з каналом 30х50)?

  fler написав:ОБС каже, що вже домовились по територіальному питанню. Цікаво, що саме вирішили по Донбасу... :roll:

ОБС це БТС (шмат з каналом)?

30х50
Востаннє редагувалось flyman в Нед 07 гру, 2025 15:28, всього редагувалось 3 разів.
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 15:28

  Shaman написав:
  ЛАД написав:............
Проблема в том, что "руські проти"?
До сих пор я думал, что проблема в том, что НАТО не хочет нас принимать.
И в чём так "критично вступ саме до ЄС"?
Сегодня "вступ до НАТО", по-моему, для нас гораздо критичнее.

ЛАД, ви знаєте, що таке послідовність?.. проти НАТО категорично проти Раша, й ми вже згодні не вступати. навіщо це обговорювати??? аби поговорити. як з вам розмовляти?

а от вступ до ЄС критично необхідний - бо інакше ми не відновимо економіку... точніше відновимо, але значно повільніше

И это вы "про послідовність"?
Проблема в желаниях Раши? И мы поэтому не настаиваем на вступлении в НАТО?
А не потому, что НАТО не хотят нас принимать в обозримом будущем и страны НАТО прямо говорят об этом?
"вступ до ЄС критично необхідний - бо інакше ми не відновимо економіку"?
Европа успешно відновила економіку после ещё более страшной войны. И никакого ЕС тогда не было. Я недаром написал о плане Маршалла, который вы не захотели обсуждать.
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 15:29

  ЛАД написав:
  trololo написав:.........
бойко вкрав мільярди на нафтових вишках, які потім здав русні. гуляє по києву як в себе вдома.
Вот прямо-таки Бойко "здав русні"?
Лично отогнал платформы и передал их из рук в руки?
Хоть чушь не пишите.

P.s. Сейчас шаман упрекнёт меня за "чушь". :)

тобто те, що вкрав гроші - питань немає? добре 8)
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 15:33

  flyman написав:
  fler написав:ОБС каже, що вже домовились по територіальному питанню. Цікаво, що саме вирішили по Донбасу... :roll:

ОБС це БТС (шмат з каналом)?

Підсанкційний Мосейчук пропонував вчасно приєднати залишки Донбасу до Харківщини? Не послухали.
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 15:33

  Banderlog написав:
  Shaman написав:ти ж пам'ятаєш - завзяті гомофоби дуже часто латенті п***раси :lol:

не згоден з термінологією) це чому це гомо фоби?
Іще не хватало їх боятись :lol: І чому це ти завівся? :lol:
Ти ж підтримуєш лгбт двіжєніє...
ну то в тебе є повод сказати, що не тільки майданили , но і волонтерять і мож даж воюють.

тому що гомофоби. нормальним людям якось однаково. я не підтримую ЛГБТ рух, але мені не заважає його існування, й я розумію, навіщо це. лгбт так, й майданили, й волонтерять, й воюють. а от деякі п***раси, що зовсім інше - або крадуть, або зраду розповсюджують :lol:
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 15:40

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:............
Проблема в том, что "руські проти"?
До сих пор я думал, что проблема в том, что НАТО не хочет нас принимать.
И в чём так "критично вступ саме до ЄС"?
Сегодня "вступ до НАТО", по-моему, для нас гораздо критичнее.

ЛАД, ви знаєте, що таке послідовність?.. проти НАТО категорично проти Раша, й ми вже згодні не вступати. навіщо це обговорювати??? аби поговорити. як з вам розмовляти?

а от вступ до ЄС критично необхідний - бо інакше ми не відновимо економіку... точніше відновимо, але значно повільніше

И это вы "про послідовність"?
Проблема в желаниях Раши? И мы поэтому не настаиваем на вступлении в НАТО?
А не потому, что НАТО не хотят нас принимать в обозримом будущем и страны НАТО прямо говорят об этом?
"вступ до ЄС критично необхідний - бо інакше ми не відновимо економіку"?
Европа успешно відновила економіку после ещё более страшной войны. И никакого ЕС тогда не было. Я недаром написал о плане Маршалла, который вы не захотели обсуждать.

так, ще раз повторимо. так НАТО - це категорична вимога Раші. тому зараз такі розмови не ведуться головними країнами НАТО, включно з США. те, що проти окремі дрібні прихильники Раші - це взагалі не варте уваги. це класичні моськи.

Європа відновила економіку, бо мало вже побудований правильний суспільний устрій. навіть німці. в нас ще цього немає. окремі елементи є, але є й окремі речі, яких немає бути - нам треба далі будувати працюючі інституції. працюють інституції, а не особистості. так, Європі допомоги США. але ж ви самі цитували - вклад плану Маршала був не головний. й нам будуть допомагати відновитися.

ЄС зараз - це відкритий ринок, доступ до якого значно прискорить розвиток нашої економіки...
