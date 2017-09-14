Додано: Нед 07 гру, 2025 15:25

ЛАД написав: ...

"Про умови перемир'я років півтора" тому вы писали, что надо воевать и РФ скоро развалится или хотя бы экономически "крахнется". Впрочем, вы и сейчас об этом говорите. ..."Про умови перемир'я років півтора" тому вы писали, что надо воевать и РФ скоро развалится или хотя бы экономически "крахнется". Впрочем, вы и сейчас об этом говорите.

а я вважаю, що було б. й що далі? ми вже це не перевіримо. те, що Зе досі не може спілкуватися з Порохом та його командою через особисті упередження - це проблема для країни. Верно, не перевіримо. Так я этот вопрос никогда и не поднимаю. Так же, как и о "совке". Я что, когда-то говорил о возрождении Союза? По-моему, не раз высказывался, что сегодня это невозможно.

Влияние "Пороха та його команди" сегодня весьма незначительно. И этот вопрос больше раздувают у нас на форуме.

Кстати, насчёт Порошенко и всех других "бывших" правильно написала fler в https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5913604#p5913604

у вас або погана пам'ятать, або гарна фантазія. я писав, про умови перемовин. а поки немає перемовин - то так, воювати - бо немає інших варіантів. писав саме так, все інше - це ваші вигадки.й загалом, без прив'язки до цього етапу війни з Рашею так - наша війна значно прискорює деструктивні процеси на Раші. кожен день війни несе втрати для Раші - й демографічні, й економічні. й вона розвалиться. один з варіантів - проблеми почнуться після смерті путіна.ці повідомлення ніяк не пов'язані між собою. тому - читаЙте уважно ЛАД...й не фантазуйте.до чого вплив. серед людей, які підтримують Пороха - багато профі. й так, їх вплив мінімальний - а могли б багато більше зробити для країни. якби людей підбирали за якостями, а не за відданістю.в першу чергу писала про Яника та його молоду команду. хонку за 100 млн дол вже забули? а камази з готівкою? один камаз - один ярд дол.