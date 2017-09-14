RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16077160781607916080>
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 15:44

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  trololo написав:.........
бойко вкрав мільярди на нафтових вишках, які потім здав русні. гуляє по києву як в себе вдома.
Вот прямо-таки Бойко "здав русні"?
Лично отогнал платформы и передал их из рук в руки?
Хоть чушь не пишите.

P.s. Сейчас шаман упрекнёт меня за "чушь". :)

тобто те, що вкрав гроші - питань немає? добре 8)
Нет решения суда - "питань немає".
Не так?
Но об этом хотя бы можно говорить и требовать расследования.
Но насчёт чуши вы промолчали. Нельзя выступать "проти обнодумця"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37864
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5379 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 15:51

  холява написав:Не знаю чи будуть якісь заходи по приїзду в Україну після війни( А ВОНИ ПОВИННІ БУТИ) , то ви краще залишайтесь за кордоном й НЕ ПРИЇЗДИТЬ .Вам краще без нас , а нам краще без вас .

"Нам" - це кому саме? Паразитам, які хочуть, щоб хтось інший ризикував собою заради них? Хто Вам дав право говорити від "нас"? Юнакам, які зараз масово виїжджають, також не повертатись? ОК. Ніхто не повернеться. Україна стане країною жінок, заброньованих Шаманів і пенсіонерів. Мільйони громадян наразі за кордоном. Ви пропонуєте "заходи" до усіх? Чи у Вас вибірково "заходи" працюють?
АндрейМ
 
Повідомлень: 669
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 16:00

  АндрейМ написав:
  холява написав:Не знаю чи будуть якісь заходи по приїзду в Україну після війни( А ВОНИ ПОВИННІ БУТИ) , то ви краще залишайтесь за кордоном й НЕ ПРИЇЗДИТЬ .Вам краще без нас , а нам краще без вас .

"Нам" - це кому саме? Паразитам, які хочуть, щоб хтось інший ризикував собою заради них? Хто Вам дав право говорити від "нас"? Юнакам, які зараз масово виїжджають, також не повертатись? ОК. Ніхто не повернеться. Україна стане країною жінок, заброньованих Шаманів і пенсіонерів. Мільйони громадян наразі за кордоном. Ви пропонуєте "заходи" до усіх? Чи у Вас вибірково "заходи" працюють?


НІ, НЕ ВИБІРКОВО .
Усіх , хто перебував під час війни за межами України , наскільки виправдано ,що робили ....
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5324
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:"Нам" - це кому саме? Паразитам, які хочуть, щоб хтось інший ризикував собою заради них? Хто Вам дав право говорити від "нас"? Юнакам, які зараз масово виїжджають, також не повертатись? ОК. Ніхто не повернеться. Україна стане країною жінок, заброньованих Шаманів і пенсіонерів. Мільйони громадян наразі за кордоном. Ви пропонуєте "заходи" до усіх? Чи у Вас вибірково "заходи" працюють?


у него племянники и дочка в польше
достало это лицемирие
"Украина понадусе, но детишек лучше подстраховать"
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4884
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 16:03

  Shaman написав:
тому що гомофоби. нормальним людям якось однаково. я не підтримую ЛГБТ рух, але мені не заважає його існування, й я розумію, навіщо це. лгбт так, й майданили, й волонтерять, й воюють. а от деякі п***раси, що зовсім інше - або крадуть, або зраду розповсюджують :lol:

ти хочеш сказати, що нормальним людям байдуже то прав лгбт спільноти? :shock: мені здалось чи ти з осудою ставишся до лантентних? :lol:
шо ти саме розумієш? Що ненормальні люди будуть думати що Стерненко гей? І шо в цьому поганого, нормальні ж підтримають?
та підтримуєш ти, підтримуєш он і зара підтримав, не промовчав. Ти ж по іншому не можеш бо у вас підтримка це один з пунктів політичної програми.
Кажеш що воюють і волонтерять?
Дуже добре, ти бачив як в австралії геї пожежники і геї військові виходять на гейпарад? Думаю треба і в нас після перемоги...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4148
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 16:08

  fox767676 написав:
  АндрейМ написав:"Нам" - це кому саме? Паразитам, які хочуть, щоб хтось інший ризикував собою заради них? Хто Вам дав право говорити від "нас"? Юнакам, які зараз масово виїжджають, також не повертатись? ОК. Ніхто не повернеться. Україна стане країною жінок, заброньованих Шаманів і пенсіонерів. Мільйони громадян наразі за кордоном. Ви пропонуєте "заходи" до усіх? Чи у Вас вибірково "заходи" працюють?


у него племянники и дочка в польше
достало это лицемирие
"Украина понадусе, но детишек лучше подстраховать"


НІ.НІ .
Дочка то зрозуміло , жінка є жінка .
А ось з хлопаків спитати як зі всіх . Без огляду й сумнівів
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5324
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 16:08

  Shaman написав:........
у вас або погана пам'ятать, або гарна фантазія. я писав, про умови перемовин. а поки немає перемовин - то так, воювати - бо немає інших варіантів. писав саме так, все інше - це ваші вигадки.

й загалом, без прив'язки до цього етапу війни з Рашею так - наша війна значно прискорює деструктивні процеси на Раші. кожен день війни несе втрати для Раші - й демографічні, й економічні. й вона розвалиться. один з варіантів - проблеми почнуться після смерті путіна.

ці повідомлення ніяк не пов'язані між собою. тому - читаЙте уважно ЛАД... 8) й не фантазуйте.
Ну и как с вами разговаривать, если в отрекаетесь от своих собственных утверждений?
Вы ещё год назад не допускали мысли об отказе от территорий. Также, как сегодня не хотите слышать ни о каких политических уступках. О возможности отказа от НАТО вы заговорили тоже недавно.
И крах РФ вы вполне "прив'язували", правда не "до цього етапу війни", а "до кінця війни", говоря что в результате такого краха мы победим.
Человек вполне может менять взгляды, я тоже не сразу пришёл к мысли о возможности финского варианта. Но при этом не стоит отрицать свои старые взгляды.

до чого вплив. серед людей, які підтримують Пороха - багато профі. й так, їх вплив мінімальний - а могли б багато більше зробити для країни. якби людей підбирали за якостями, а не за відданістю.
Против профи я не спорю, но это никак не связано с разговорами По и Зе.

fler в першу чергу писала про Яника та його молоду команду. хонку за 100 млн дол вже забули? а камази з готівкою? один камаз - один ярд дол.
Как вы говорите: "Не фантазуйте".
У неё написано: "всі попередники були святі. Нагадайте мені, як покарали кожного з попередників".
Это только о Яныке?
А про камази з готівкою я багато чув. Так же, как и "про золотий унітаз". От тільки не побачив.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37864
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5379 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 16:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а камази з готівкою? один камаз - один ярд дол.

Десь так само прикидав по об'єму $/камаз, але це похоже на художній свист:
Відсторонений Верховною Радою президент Віктор Янукович вивіз з країни понад 100 млрд доларів. Про це на Українському форумі з повернення викрадених активів у Лондоні заявив в.о. генерального прокурора Олег Махніцький.
https://zaxid.net/u_gpu_porahuvali_skil ... h_n1307748
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7194
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1142 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 16:16

  холява написав:НІ, НЕ ВИБІРКОВО .
Усіх , хто перебував під час війни за межами України , наскільки виправдано ,що робили ....

Ну, ОК. "Усі, так усі". В принципі, я не проти, якщо якісь заходи стосуються усіх, а не залежать від віку чи статі чи інших штучних ознак. Стосовно "виправдано" - судді хто? Чим Ви відрізняєтесь від росіян? Тим, що пишите українською? А людожерства і ненависті до людей у Вас стільки ж.

В будь-якому випадку, концептуально я з Вами не згоден. Україні потрібні люди. Ми ще будемо вблагати, щоб вони повернулись.

  холява написав:НІ.НІ .
Дочка то зрозуміло , жінка є жінка .

ТАК. ТАК. Питати з усіх. У нас однакові права. Що означає "жінка є жінка"? Ви бандитку при владі бачите чи ні?

Хто такі "хлопаки" і чому вони Вам чи Вашим донькам щось винні? І де Ваші племінники?

  fox767676 написав:достало это лицемирие
"Украина понадусе, но детишек лучше подстраховать"

Я вчера получил порцию лицемерия от своей университетской подруги. Мы говорили о мобилизации. Я говорил, что мобилизация - зло и форма рабства. Собственно, что я и тут пишу. Она стала кричать о том, что без мобилизации мы станем частью россии (вполне возможно). Но сына она вывезла до его 18-летия. То есть, какие-то другие, абстрактные, мужчины должны всё бросить и пойти защищать то, что важно для неё и Холявы, но не они сами или их близкие. Все они - fler...
АндрейМ
 
Повідомлень: 669
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 16:27

  АндрейМ написав:
  холява написав:НІ, НЕ ВИБІРКОВО .
Усіх , хто перебував під час війни за межами України , наскільки виправдано ,що робили ....

Ну, ОК. "Усі, так усі". В принципі, я не проти, якщо якісь заходи стосуються усіх, а не залежать від віку чи статі чи інших штучних ознак. Стосовно "виправдано" - судді хто? Чим Ви відрізняєтесь від росіян? Тим, що пишите українською? А людожерства і ненависті до людей у Вас стільки ж.

В будь-якому випадку, концептуально я з Вами не згоден. Україні потрібні люди. Ми ще будемо вблагати, щоб вони повернулись.

  холява написав:НІ.НІ .
Дочка то зрозуміло , жінка є жінка .





ТАК. ТАК. Питати з усіх. У нас однакові права. Що означає "жінка є жінка"? Ви бандитку при владі бачите чи ні?


Причому тут бандітка ?
Звичайна дівчина ,поїхавша за кордон від обстрілів .

Справа ще у тому концептуально нас питати не будуть ....кого благати а кого ні ,повертатися .
Просто - де був , як поїхав ...... наскільки законно перебував ?

Яж кажу вам -ЗАЛИШАЙТЕСЬ за кордоном .
Там до вас толерантно ставляться , допомогають ,у Лидел можно сходити .
Ви самі вирішали де вам краще .
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5324
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
  #<1 ... 16077160781607916080>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman, холява, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 165852
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 362264
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1055285
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.