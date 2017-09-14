холява написав:Не знаю чи будуть якісь заходи по приїзду в Україну після війни( А ВОНИ ПОВИННІ БУТИ) , то ви краще залишайтесь за кордоном й НЕ ПРИЇЗДИТЬ .Вам краще без нас , а нам краще без вас .
"Нам" - це кому саме? Паразитам, які хочуть, щоб хтось інший ризикував собою заради них? Хто Вам дав право говорити від "нас"? Юнакам, які зараз масово виїжджають, також не повертатись? ОК. Ніхто не повернеться. Україна стане країною жінок, заброньованих Шаманів і пенсіонерів. Мільйони громадян наразі за кордоном. Ви пропонуєте "заходи" до усіх? Чи у Вас вибірково "заходи" працюють?
НІ, НЕ ВИБІРКОВО . Усіх , хто перебував під час війни за межами України , наскільки виправдано ,що робили ....
у него племянники и дочка в польше достало это лицемирие "Украина понадусе, но детишек лучше подстраховать"
Shaman написав: тому що гомофоби. нормальним людям якось однаково. я не підтримую ЛГБТ рух, але мені не заважає його існування, й я розумію, навіщо це. лгбт так, й майданили, й волонтерять, й воюють. а от деякі п***раси, що зовсім інше - або крадуть, або зраду розповсюджують
ти хочеш сказати, що нормальним людям байдуже то прав лгбт спільноти? мені здалось чи ти з осудою ставишся до лантентних? шо ти саме розумієш? Що ненормальні люди будуть думати що Стерненко гей? І шо в цьому поганого, нормальні ж підтримають? та підтримуєш ти, підтримуєш он і зара підтримав, не промовчав. Ти ж по іншому не можеш бо у вас підтримка це один з пунктів політичної програми. Кажеш що воюють і волонтерять? Дуже добре, ти бачив як в австралії геї пожежники і геї військові виходять на гейпарад? Думаю треба і в нас після перемоги...
НІ.НІ . Дочка то зрозуміло , жінка є жінка . А ось з хлопаків спитати як зі всіх . Без огляду й сумнівів
Shaman написав:........ у вас або погана пам'ятать, або гарна фантазія. я писав, про умови перемовин. а поки немає перемовин - то так, воювати - бо немає інших варіантів. писав саме так, все інше - це ваші вигадки.
й загалом, без прив'язки до цього етапу війни з Рашею так - наша війна значно прискорює деструктивні процеси на Раші. кожен день війни несе втрати для Раші - й демографічні, й економічні. й вона розвалиться. один з варіантів - проблеми почнуться після смерті путіна.
ці повідомлення ніяк не пов'язані між собою. тому - читаЙте уважно ЛАД... й не фантазуйте.
Ну и как с вами разговаривать, если в отрекаетесь от своих собственных утверждений? Вы ещё год назад не допускали мысли об отказе от территорий. Также, как сегодня не хотите слышать ни о каких политических уступках. О возможности отказа от НАТО вы заговорили тоже недавно. И крах РФ вы вполне "прив'язували", правда не "до цього етапу війни", а "до кінця війни", говоря что в результате такого краха мы победим. Человек вполне может менять взгляды, я тоже не сразу пришёл к мысли о возможности финского варианта. Но при этом не стоит отрицать свои старые взгляды.
до чого вплив. серед людей, які підтримують Пороха - багато профі. й так, їх вплив мінімальний - а могли б багато більше зробити для країни. якби людей підбирали за якостями, а не за відданістю.
Против профи я не спорю, но это никак не связано с разговорами По и Зе.
fler в першу чергу писала про Яника та його молоду команду. хонку за 100 млн дол вже забули? а камази з готівкою? один камаз - один ярд дол.
Как вы говорите: "Не фантазуйте". У неё написано: "всі попередники були святі. Нагадайте мені, як покарали кожного з попередників". Это только о Яныке? А про камази з готівкою я багато чув. Так же, как и "про золотий унітаз". От тільки не побачив.
Shaman написав:а камази з готівкою? один камаз - один ярд дол.
Десь так само прикидав по об'єму $/камаз, але це похоже на художній свист:
Відсторонений Верховною Радою президент Віктор Янукович вивіз з країни понад 100 млрд доларів. Про це на Українському форумі з повернення викрадених активів у Лондоні заявив в.о. генерального прокурора Олег Махніцький. https://zaxid.net/u_gpu_porahuvali_skil ... h_n1307748
холява написав:НІ, НЕ ВИБІРКОВО . Усіх , хто перебував під час війни за межами України , наскільки виправдано ,що робили ....
Ну, ОК. "Усі, так усі". В принципі, я не проти, якщо якісь заходи стосуються усіх, а не залежать від віку чи статі чи інших штучних ознак. Стосовно "виправдано" - судді хто? Чим Ви відрізняєтесь від росіян? Тим, що пишите українською? А людожерства і ненависті до людей у Вас стільки ж.
В будь-якому випадку, концептуально я з Вами не згоден. Україні потрібні люди. Ми ще будемо вблагати, щоб вони повернулись.
холява написав:НІ.НІ . Дочка то зрозуміло , жінка є жінка .
ТАК. ТАК. Питати з усіх. У нас однакові права. Що означає "жінка є жінка"? Ви бандитку при владі бачите чи ні?
Хто такі "хлопаки" і чому вони Вам чи Вашим донькам щось винні? І де Ваші племінники?
fox767676 написав:достало это лицемирие "Украина понадусе, но детишек лучше подстраховать"
Я вчера получил порцию лицемерия от своей университетской подруги. Мы говорили о мобилизации. Я говорил, что мобилизация - зло и форма рабства. Собственно, что я и тут пишу. Она стала кричать о том, что без мобилизации мы станем частью россии (вполне возможно). Но сына она вывезла до его 18-летия. То есть, какие-то другие, абстрактные, мужчины должны всё бросить и пойти защищать то, что важно для неё и Холявы, но не они сами или их близкие. Все они - fler...
Причому тут бандітка ? Звичайна дівчина ,поїхавша за кордон від обстрілів .
Справа ще у тому концептуально нас питати не будуть ....кого благати а кого ні ,повертатися . Просто - де був , як поїхав ...... наскільки законно перебував ?
Яж кажу вам -ЗАЛИШАЙТЕСЬ за кордоном . Там до вас толерантно ставляться , допомогають ,у Лидел можно сходити . Ви самі вирішали де вам краще .