Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 19:14

  Shaman написав:в ТЦК - віддаєш борг державі, закриваєш рахунки - й після вільний, як сокіл :lol:

Та то так, тільки трішечки не так. Усілякі нігерійці, сомалійці, поляки приїздять з нашими дівчатами "поспілкуватись" і спокійно їдуть звідси, а неучасник системи хоче звідси виїхать, бо надоїло і шо? А йух йому, тобто, ТЦК.
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 19:19

  fler написав:
  Water написав:Яке ваше особисте ставлення до останнього корупційного скандалу? Так все тихесенько замнуть, без повернення грошей, чи Алі-Бабу розстріляють?

Таке враження, шо ДО цієї влади всі попередники були святі. Нагадайте мені, як покарали кожного з попередників та скільки грошей повернули? Те, шо ми не чули про їхні схеми, зовсім не означає, шо вони крали менше. Скоріше означає, шо не працювали належним чином антикорупційні структури.
Сподіваюся, що завдяки цьому корупційному скандалу війна з рф завершиться швидше.

питання було конкретно про Міндіча. так детально ще не документували нікого, це так. й які попередники.

Кучма? так, зять мільярдер, але сам не виглядає мільярдером. Ющенко - взагалі смішно - багато в нього бачите мільярдів? про Яника вже сказали - тут так. як покарали - втік, все що було тут - забрали. що вивіз - мінімум половину віддав там, куди приїхав...

Порошенко - бачу оцей кейс ваш чіпляє найбільше чомусь. про Свинарчуків - це було більше політичне переслідування. взагалі виявити, чи щось вкрали при контрабанді від ворога - напевне неможливо, ціна у будь-якому разі буде значно дорожче, й все буде заплутано. рюкзаки - теж смішно. зараз всі нарешті побачили, що таке реальна схема.

так десь він заробляв, з Медведчуком крутив бізнес-схеми, побороти в себе бізнесмена не зміг. але власне тому й програв вибори. й ще - за Порошенка не чув про інститут "смотрящих". це винахід Яника, там таких було повно.

проблема Зе - він дуже пафосно й багато розповідав про "любих" друзів. й тут на тобі. й дійсно під час війни. коли світла немає, а країна по гривні збирає донати - фон зовсім інший.тому вже чув думки, що другого строку не буде.
5
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 19:21

  Water написав:
  Shaman написав:в ТЦК - віддаєш борг державі, закриваєш рахунки - й після вільний, як сокіл :lol:

Та то так, тільки трішечки не так. Усілякі нігерійці, сомалійці, поляки приїздять з нашими дівчатами "поспілкуватись" і спокійно їдуть звідси, а неучасник системи хоче звідси виїхать, бо надоїло і шо? А йух йому, тобто, ТЦК.

й до чого тут це? вони за потреби будуть віддавати борг своїй державі...
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 19:22

  fler написав:

Ні, Water, нікого я не виправдовую. Всі крали, але у вас цаб-відбувайло - Зе. За всіх.
.
чого ж за всіх? Хай за себе відповість.
Діло не в тім хто крав, діло в тім кому набу предявило.
Набу це засіб контролю партнерського :lol: а не запобіжник щоб не крали.
Тепер що ви там говорили про те що все норм в києві і за грінчук мені розказували що я женщин гноблю?
А умна дєвочка подготовилась до зими? Кияни з нею непогоджуються.
Жителі Київщини масово перекрили дорогу, через відсутність світла другу добу

https://t.me/voynareal/127014
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 19:25

  Shaman написав:
  Water написав:
  Shaman написав:в ТЦК - віддаєш борг державі, закриваєш рахунки - й після вільний, як сокіл :lol:

Та то так, тільки трішечки не так. Усілякі нігерійці, сомалійці, поляки приїздять з нашими дівчатами "поспілкуватись" і спокійно їдуть звідси, а неучасник системи хоче звідси виїхать, бо надоїло і шо? А йух йому, тобто, ТЦК.

й до чого тут це? вони за потреби будуть віддавати борг своїй державі...

Хто сомалі та нігерія, які живуть десь у Польщі, Угорщині, Словаччині? Не смішить. Вони на вихідні приїздять, бо в нас дешеві дівчата та горілка.
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В течение почти четырех лет войны, надежная система защиты энергосистемы создана не была. Не смотря на то, что на ее прототип поратили десятки миллиардов гривен, в том числе и за счет роста тарифа для населения.

"Пленки Миндича" показали, куда уходили эти деньги.

Коэффициент "наши затраты на восстановление / затраты россиян на удары", пока явно не в нашу пользу.

Что происходит?

Энергосистема "висит" на нескольких ключевых подстанциях, можно сказать на "соплях".

Россияне наносят удары 4-5 "кинджалами" и 10-15 крылатыми ракетами, плюс шахеды, по нескольким ключевым подстанциям и резко снижают их способность по передаче электроэнергии.

Система не может полноценно принимать ток - значит приходится вынужденно ограничивать мощность атомных реакторов на наших АЭС.

На большинстве блоков стоит два режима: 100/50 и только на одном 100/75.

То есть аварийное снижение мощности - это сразу минус 50% атомной генерации и лишь по одному блоку - минус 25%.

Потом время на ремонт подстанций и выход атомных блоков на полную мощность.

Это до недели времени.

Как только блоки выходят на 100% генерации, россияне наносят очередной удар по старой схеме и все начинается заново.

То есть такие качели становятся реалиями повседневной жизни.

Катати, для атомных блоков, такой режим - это очень плохо. В качестве исключения, еще ничего. Но как постоянный режим работы - резко повышается риск аварийных ситуаций.

То есть мы тратим огромные усилия на ремонт системы, а россияне потом несколькими "кинджалами" обнуляют все затраты на восстановление.

Это как Сизиф, который катил на гору камень, который затем скатывался обратно.

В такой модели, мы будем все время опускаться на одну ступеньку вниз в плане энергообеспечения.

В общем пора делать выводы. И не только организационные, но и политические.

Это провал и у него есть имена и фамилии.

А если не сделаем выводы, то "провал" будет и дальше "проваливаться".

Хватит собирать деньги с помощью роста тарифов для населения, на "ремонт провала, чтобы дальше не проваливался".

Нужно создать эффективную систему принятия решений и контроля за их выполнением.
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 19:35

  Banderlog написав:"Пленки Миндича" показали, куда уходили эти деньги.

А в окремо взятому Ч...нерго вже не тирять?
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 19:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Для сучасних борців з системою, шо вам зараз заважає по сотні-другій бувших з замами зробить запит по закордонним банкам стосовно їх статків, завести кримінальне провадження та наложить арешт?
Шо там по Лазаренку, гроші коли повернуть?
Он цей, Кей_лог написав шо питання по ЗАЕС не вирішеться, бо в нас в енергетиці корупція. Ви самі ходите по граблях. В нашу енергетику ніхто вкладать гроші не буде, бо в нас корупція. Це доведено, всюди корупція. За шо ми боремось?
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 19:44

  Water написав:
  Banderlog написав:"Пленки Миндича" показали, куда уходили эти деньги.

А в окремо взятому Ч...нерго вже не тирять?

Бандерлог вже не бачить :lol:
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 19:46

  Banderlog написав:В течение почти четырех лет войны, надежная система защиты энергосистемы создана не была. Не смотря на то, что на ее прототип поратили десятки миллиардов гривен, в том числе и за счет роста тарифа для населения.

"Пленки Миндича" показали, куда уходили эти деньги.

Коэффициент "наши затраты на восстановление / затраты россиян на удары", пока явно не в нашу пользу.

Что происходит?

Энергосистема "висит" на нескольких ключевых подстанциях, можно сказать на "соплях".

Россияне наносят удары 4-5 "кинджалами" и 10-15 крылатыми ракетами, плюс шахеды, по нескольким ключевым подстанциям и резко снижают их способность по передаче электроэнергии.

Система не может полноценно принимать ток - значит приходится вынужденно ограничивать мощность атомных реакторов на наших АЭС.

На большинстве блоков стоит два режима: 100/50 и только на одном 100/75.

То есть аварийное снижение мощности - это сразу минус 50% атомной генерации и лишь по одному блоку - минус 25%.

Потом время на ремонт подстанций и выход атомных блоков на полную мощность.

Это до недели времени.

Как только блоки выходят на 100% генерации, россияне наносят очередной удар по старой схеме и все начинается заново.

То есть такие качели становятся реалиями повседневной жизни.

Катати, для атомных блоков, такой режим - это очень плохо. В качестве исключения, еще ничего. Но как постоянный режим работы - резко повышается риск аварийных ситуаций.

То есть мы тратим огромные усилия на ремонт системы, а россияне потом несколькими "кинджалами" обнуляют все затраты на восстановление.

Это как Сизиф, который катил на гору камень, который затем скатывался обратно.

В такой модели, мы будем все время опускаться на одну ступеньку вниз в плане энергообеспечения.

В общем пора делать выводы. И не только организационные, но и политические.

Это провал и у него есть имена и фамилии.

А если не сделаем выводы, то "провал" будет и дальше "проваливаться".

Хватит собирать деньги с помощью роста тарифов для населения, на "ремонт провала, чтобы дальше не проваливался".

Нужно создать эффективную систему принятия решений и контроля за их выполнением.

а це хто автор? так по комсомольські написано - тому не Бандерлог ;) зростання тарифів лише дозволило Енергоатому працювати в нуль по еенергії для населення...

upd Кущ - можна було здогадатися.. що пропонує? доручити йому відновлювати? щоб наступні плівки показали, куди уходили гроші? :lol:

він же здається не експерт з енергетики? чи він універсальний? як й я :lol: а висновок потужний, згоден. а хто скаже, як таку систему створити? :oops:

й тарифи піднімати все одно треба. бо коли виникають такі неринкові перекоси - це й єживильне середовище для різних схем... як він цього не розуміє...

Бандерлог, а чому ти не вказуєш авторів? :shock:
