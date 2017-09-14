Додано: Нед 07 гру, 2025 19:19

fler написав: Water написав: Яке ваше особисте ставлення до останнього корупційного скандалу? Так все тихесенько замнуть, без повернення грошей, чи Алі-Бабу розстріляють? Яке ваше особисте ставлення до останнього корупційного скандалу? Так все тихесенько замнуть, без повернення грошей, чи Алі-Бабу розстріляють?

Таке враження, шо ДО цієї влади всі попередники були святі. Нагадайте мені, як покарали кожного з попередників та скільки грошей повернули? Те, шо ми не чули про їхні схеми, зовсім не означає, шо вони крали менше. Скоріше означає, шо не працювали належним чином антикорупційні структури.

питання було конкретно про Міндіча. так детально ще не документували нікого, це так. й які попередники.Кучма? так, зять мільярдер, але сам не виглядає мільярдером. Ющенко - взагалі смішно - багато в нього бачите мільярдів? про Яника вже сказали - тут так. як покарали - втік, все що було тут - забрали. що вивіз - мінімум половину віддав там, куди приїхав...Порошенко - бачу оцей кейс ваш чіпляє найбільше чомусь. про Свинарчуків - це було більше політичне переслідування. взагалі виявити, чи щось вкрали при контрабанді від ворога - напевне неможливо, ціна у будь-якому разі буде значно дорожче, й все буде заплутано. рюкзаки - теж смішно. зараз всі нарешті побачили, що таке реальна схема.так десь він заробляв, з Медведчуком крутив бізнес-схеми, побороти в себе бізнесмена не зміг. але власне тому й програв вибори. й ще - за Порошенка не чув про інститут "смотрящих". це винахід Яника, там таких було повно.проблема Зе - він дуже пафосно й багато розповідав про "любих" друзів. й тут на тобі. й дійсно під час війни. коли світла немає, а країна по гривні збирає донати - фон зовсім інший.тому вже чув думки, що другого строку не буде.