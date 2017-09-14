Banderlog написав:

В течение почти четырех лет войны, надежная система защиты энергосистемы создана не была. Не смотря на то, что на ее прототип поратили десятки миллиардов гривен, в том числе и за счет роста тарифа для населения."Пленки Миндича" показали, куда уходили эти деньги.Коэффициент "наши затраты на восстановление / затраты россиян на удары", пока явно не в нашу пользу.Что происходит?Энергосистема "висит" на нескольких ключевых подстанциях, можно сказать на "соплях".Россияне наносят удары 4-5 "кинджалами" и 10-15 крылатыми ракетами, плюс шахеды, по нескольким ключевым подстанциям и резко снижают их способность по передаче электроэнергии.Система не может полноценно принимать ток - значит приходится вынужденно ограничивать мощность атомных реакторов на наших АЭС.На большинстве блоков стоит два режима: 100/50 и только на одном 100/75.То есть аварийное снижение мощности - это сразу минус 50% атомной генерации и лишь по одному блоку - минус 25%.Потом время на ремонт подстанций и выход атомных блоков на полную мощность.Это до недели времени.Как только блоки выходят на 100% генерации, россияне наносят очередной удар по старой схеме и все начинается заново.То есть такие качели становятся реалиями повседневной жизни.Катати, для атомных блоков, такой режим - это очень плохо. В качестве исключения, еще ничего. Но как постоянный режим работы - резко повышается риск аварийных ситуаций.То есть мы тратим огромные усилия на ремонт системы, а россияне потом несколькими "кинджалами" обнуляют все затраты на восстановление.Это как Сизиф, который катил на гору камень, который затем скатывался обратно.В такой модели, мы будем все время опускаться на одну ступеньку вниз в плане энергообеспечения.В общем пора делать выводы. И не только организационные, но и политические.Это провал и у него есть имена и фамилии.А если не сделаем выводы, то "провал" будет и дальше "проваливаться".Хватит собирать деньги с помощью роста тарифов для населения, на "ремонт провала, чтобы дальше не проваливался".Нужно создать эффективную систему принятия решений и контроля за их выполнением.