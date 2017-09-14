|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 08 гру, 2025 11:45
та пожлобилися на жалюгідні 50-100 млрд
а то можно було б закрити "українське питання" разом з Україною
Маркс правильно казав що за 300% капіталіст продасть мотузку на якій його повісять
Нажаль діалектику в Україні повністю підмінили на оберіги та ляльки вуду, тому маємо те що маємо
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4877
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 08 гру, 2025 11:46
Війна в Україні нагадує початок Другої світової війни, - президент Чехії Петр Павел
На його думку, недавні заяви про таємні переговори між США і РФ, зокрема про передачу українських територій, небезпечно нагадують Мюнхенську угоду 1938 року.
Цікаво, навіть прагматичний генерал Павел це помітив.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2423
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 08 гру, 2025 12:08
whois2010 написав: Water написав: fler написав:
За 4 роки можна було підготуватись до блекаутів - навіть зробити радикальні кроки - переїхати в інше житло і т.п.
Будь ласка, розкажіть херсонцям як і куди переїхати у інше житло.
Єслі вам нєгдє жіть, просто купитє сєбє дом (с) професорка з міністерства простих рішень, пані Флер
Ахах.
Это она кому пишет? Власти? Которая за 4 года разворовала всё для защиты объектов энергетики?
Палестинцы могут под землёй ракеты производить, а вы патрон не в состоянии
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5771
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Пон 08 гру, 2025 12:10
Сибарит написав:
Охлаждение в замкнутом пространстве организовать практически невозможно.
можу секунд за 10 намалювати проект приточно - витяжної вентиляції. Не дорого.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9921
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2369 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Пон 08 гру, 2025 12:16
fox767676 написав:
Нажаль діалектику в Україні повністю підмінили на оберіги та ляльки вуду, тому маємо те що маємо
Голобородбко... битва екстрасенсів.... під час "ретроградного меркурія" виторги маркетів побутової техніки падають в 2-3 рази.. Угоди по нерухомості в 3 - 4 рази.
Я другой такой страни не знаю...
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9921
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2369 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Пон 08 гру, 2025 12:24
Hotab написав: Бетон написав:
Как и докладывала Флер, ситуация с э.э. улучшилась. Сегодня дали ночью на 3 часа и весь день не будет.
Всё лучше и лучше. А ещё нет морозов
Зі вчорашнього вечора графік на сьогодні був жахливий. По факту виявився кращим: увімкнули вночі на 3 години раніше плану , вдень також на 2.5 години раніше.
На завтра також графік адовий. Побачимо що буде по факту.
Будинок нарешті зібрав в дуже стислий термін , 2 тижні, майже 2млн гривень (по 3.5 т грн з квартири, але здало десь 60%) , замовили обладнання, Можливо НР зустрінемо вже з аккумами і інверторами на ліфти і воду. Принаймні сума достатня. Враховуючи , що квартира у мене на 5квт забезпечена і мені цього повністю вистачає на 10 годин навіть за потреби помірно з плитою , мікрохвильовкою і електрогрилем, то в принципі пережити це можна якщо хоч кілька годин на добу буде подача е/е.
Поправьте меня.
Аккумулятор — это не генерация. Это термос.
Аккум не увеличивает суммарную мощность в стране ни на ватт.
Ограничения сейчас — не потому, что люди не успевают зарядить. Ограничения потому, что в принципе нет достаточной генерации.
Потребление всей страны выше, чем то, что реально могут произвести станции ТЕС, ГЕС, АЭС
Министерка Флер предлагает всем поставить акумы))
Чтобы зарядить все эти миллионы аккумуляторов, нужно всё то же электричество, которого нет.
Время включений станет временем самого высокого пика потребления
Система не получит ни одного дополнительного мегаватта генерации
Востаннє редагувалось Бетон
в Пон 08 гру, 2025 12:27, всього редагувалось 2 разів.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5771
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Пон 08 гру, 2025 12:25
sashaqbl написав:
Війна в Україні нагадує початок Другої світової війни, - президент Чехії Петр Павел
На його думку, недавні заяви про таємні переговори між США і РФ, зокрема про передачу українських територій, небезпечно нагадують Мюнхенську угоду 1938 року.
Цікаво, навіть прагматичний генерал Павел це помітив.
Було б чудово якщо Петропавел запропонував показати майстер клас як треба було діяти тоді у 1938. Разом з коаліціею "рішучих".
Бо українці і так останні 100 років стрибали вище самих високів європейських голів, навіть його Прагу у 1945 звільняли з двох сторін - у складі червоної(ген. Рибалко, Лелюшенко, Єрьоменко, Малиновський) та власівської армії на чолі з генералом Буняченком. Але його потім "союзнички" видали Москві, де повісили.
Хоча це не він підписував мюнхен.
З радянського боку першим у Прагу війшов підрозділ Івана Гончаренка з Сумщини.
Павел для початку міг репатріювати з Чехії залізні легіони бігунців, на чолі з нескореним правосеком Бориславом Березою.
Справедливості заради Петро у 2022-2023 пропонував еконмічно мобілізувати бігунців на військове виробництво, але далі слів справа не пішла
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 08 гру, 2025 13:03, всього редагувалось 2 разів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4877
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 08 гру, 2025 12:36
Water написав:
Потім, після начала широкомаштабного вторгнення, влада продовжувала красти, незважаючи на військовий стан.
Тобто красти в мирний час - це ок, а під час воєнного стану - зась. Так? Чи крадії під час війни якісь особливі?
Water написав:
Скажіть особисто ваше відношення до ТОП-корупціонерів.
Дивне питання. У адекватних людей не може бути позитивного ставлення до корупціонерів будь-якого рівня. Яку відповідь ви хочете почути? Вам негативу не вистачає?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5988
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1214 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 08 гру, 2025 12:37
whois2010 написав: Water написав: fler написав:
За 4 роки можна було підготуватись до блекаутів - навіть зробити радикальні кроки - переїхати в інше житло і т.п.
Будь ласка, розкажіть херсонцям як і куди переїхати у інше житло.
Єслі вам нєгдє жіть, просто купитє сєбє дом (с) професорка з міністерства простих рішень, пані Флер
продай собаку
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41728
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Пон 08 гру, 2025 12:42
fox767676 написав: sashaqbl написав:
Війна в Україні нагадує початок Другої світової війни, - президент Чехії Петр Павел
На його думку, недавні заяви про таємні переговори між США і РФ, зокрема про передачу українських територій, небезпечно нагадують Мюнхенську угоду 1938 року.
Цікаво, навіть прагматичний генерал Павел це помітив.
Було б чудово якщо Петропавел запропонував показати майстер клас як треба було діяти тоді у 1938. Разом з коаліціею "рішучих".
Бо українці і так останні 100 років стрибали вище самих високів європейських голів, навіть його Прагу у 1945 звільняли з двох сторін - у складі червоної(ген. Рибалко, Лелюшенко, Єрьоменко) та власівської армії на чолі з генералом Буняченком. Але його потім "союзнички" видали Москві, де повісили.
Хоча це не він підписував мюнхен.
Павел для початку міг репатріювати з Чехії залізні легіони бігунців, на чолі з нескореним правосеком Бориславом Березою.
Справедливості заради Петро у 2022-2023 пропонував еконмічно мобілізувати бігунців на військове виробництво, але далі слів справа не пішла
тоді його колега спокійно "попив каву за дверима" поки без нього підписували капітуляцію в Мюнхені ... а потім, після перемоги Чехословаччина, "остаточно вирішила німецьке питання "
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 08 гру, 2025 12:45, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41728
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|166103
|
|
|1493
|362503
|
|
|6076
|1055687
|
|