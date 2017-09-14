RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1608216083160841608516086>
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 11:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

та пожлобилися на жалюгідні 50-100 млрд
а то можно було б закрити "українське питання" разом з Україною
Маркс правильно казав що за 300% капіталіст продасть мотузку на якій його повісять
Нажаль діалектику в Україні повністю підмінили на оберіги та ляльки вуду, тому маємо те що маємо
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4877
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 11:46

Війна в Україні нагадує початок Другої світової війни, - президент Чехії Петр Павел
На його думку, недавні заяви про таємні переговори між США і РФ, зокрема про передачу українських територій, небезпечно нагадують Мюнхенську угоду 1938 року.

Цікаво, навіть прагматичний генерал Павел це помітив.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2423
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 12:08

  whois2010 написав:
  Water написав:
  fler написав:За 4 роки можна було підготуватись до блекаутів - навіть зробити радикальні кроки - переїхати в інше житло і т.п.

Будь ласка, розкажіть херсонцям як і куди переїхати у інше житло.

Єслі вам нєгдє жіть, просто купитє сєбє дом (с) професорка з міністерства простих рішень, пані Флер

Ахах.
Это она кому пишет? Власти? Которая за 4 года разворовала всё для защиты объектов энергетики?
Палестинцы могут под землёй ракеты производить, а вы патрон не в состоянии
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5771
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 12:10

  Сибарит написав:Охлаждение в замкнутом пространстве организовать практически невозможно.

можу секунд за 10 намалювати проект приточно - витяжної вентиляції. Не дорого.
UA
 
Повідомлень: 9921
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 12:16

  fox767676 написав:Нажаль діалектику в Україні повністю підмінили на оберіги та ляльки вуду, тому маємо те що маємо

Голобородбко... битва екстрасенсів.... під час "ретроградного меркурія" виторги маркетів побутової техніки падають в 2-3 рази.. Угоди по нерухомості в 3 - 4 рази.
Я другой такой страни не знаю...
UA
 
Повідомлень: 9921
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 12:24

  Hotab написав:
  Бетон написав:Как и докладывала Флер, ситуация с э.э. улучшилась. Сегодня дали ночью на 3 часа и весь день не будет.
Всё лучше и лучше. А ещё нет морозов

Зі вчорашнього вечора графік на сьогодні був жахливий. По факту виявився кращим: увімкнули вночі на 3 години раніше плану , вдень також на 2.5 години раніше.
На завтра також графік адовий. Побачимо що буде по факту.
Будинок нарешті зібрав в дуже стислий термін , 2 тижні, майже 2млн гривень (по 3.5 т грн з квартири, але здало десь 60%) , замовили обладнання, Можливо НР зустрінемо вже з аккумами і інверторами на ліфти і воду. Принаймні сума достатня. Враховуючи , що квартира у мене на 5квт забезпечена і мені цього повністю вистачає на 10 годин навіть за потреби помірно з плитою , мікрохвильовкою і електрогрилем, то в принципі пережити це можна якщо хоч кілька годин на добу буде подача е/е.

Поправьте меня.


Аккумулятор — это не генерация. Это термос.
Аккум не увеличивает суммарную мощность в стране ни на ватт.
Ограничения сейчас — не потому, что люди не успевают зарядить. Ограничения потому, что в принципе нет достаточной генерации.
Потребление всей страны выше, чем то, что реально могут произвести станции ТЕС, ГЕС, АЭС


Министерка Флер предлагает всем поставить акумы))
Чтобы зарядить все эти миллионы аккумуляторов, нужно всё то же электричество, которого нет.

Время включений станет временем самого высокого пика потребления

Система не получит ни одного дополнительного мегаватта генерации
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 08 гру, 2025 12:27, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5771
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 12:25

  sashaqbl написав:
Війна в Україні нагадує початок Другої світової війни, - президент Чехії Петр Павел
На його думку, недавні заяви про таємні переговори між США і РФ, зокрема про передачу українських територій, небезпечно нагадують Мюнхенську угоду 1938 року.

Цікаво, навіть прагматичний генерал Павел це помітив.


Було б чудово якщо Петропавел запропонував показати майстер клас як треба було діяти тоді у 1938. Разом з коаліціею "рішучих".
Бо українці і так останні 100 років стрибали вище самих високів європейських голів, навіть його Прагу у 1945 звільняли з двох сторін - у складі червоної(ген. Рибалко, Лелюшенко, Єрьоменко, Малиновський) та власівської армії на чолі з генералом Буняченком. Але його потім "союзнички" видали Москві, де повісили.
Хоча це не він підписував мюнхен.
З радянського боку першим у Прагу війшов підрозділ Івана Гончаренка з Сумщини.
Павел для початку міг репатріювати з Чехії залізні легіони бігунців, на чолі з нескореним правосеком Бориславом Березою.
Справедливості заради Петро у 2022-2023 пропонував еконмічно мобілізувати бігунців на військове виробництво, але далі слів справа не пішла
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 08 гру, 2025 13:03, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4877
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 12:36

  Water написав:
Потім, після начала широкомаштабного вторгнення, влада продовжувала красти, незважаючи на військовий стан.

Тобто красти в мирний час - це ок, а під час воєнного стану - зась. Так? Чи крадії під час війни якісь особливі?
  Water написав: Скажіть особисто ваше відношення до ТОП-корупціонерів.

Дивне питання. У адекватних людей не може бути позитивного ставлення до корупціонерів будь-якого рівня. Яку відповідь ви хочете почути? Вам негативу не вистачає?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5988
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 12:37

продай собаку

  whois2010 написав:
  Water написав:
  fler написав:За 4 роки можна було підготуватись до блекаутів - навіть зробити радикальні кроки - переїхати в інше житло і т.п.

Будь ласка, розкажіть херсонцям як і куди переїхати у інше житло.

Єслі вам нєгдє жіть, просто купитє сєбє дом (с) професорка з міністерства простих рішень, пані Флер

продай собаку
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41728
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 12:42

прагматична Чехія

  fox767676 написав:
  sashaqbl написав:
Війна в Україні нагадує початок Другої світової війни, - президент Чехії Петр Павел
На його думку, недавні заяви про таємні переговори між США і РФ, зокрема про передачу українських територій, небезпечно нагадують Мюнхенську угоду 1938 року.

Цікаво, навіть прагматичний генерал Павел це помітив.


Було б чудово якщо Петропавел запропонував показати майстер клас як треба було діяти тоді у 1938. Разом з коаліціею "рішучих".
Бо українці і так останні 100 років стрибали вище самих високів європейських голів, навіть його Прагу у 1945 звільняли з двох сторін - у складі червоної(ген. Рибалко, Лелюшенко, Єрьоменко) та власівської армії на чолі з генералом Буняченком. Але його потім "союзнички" видали Москві, де повісили.
Хоча це не він підписував мюнхен.
Павел для початку міг репатріювати з Чехії залізні легіони бігунців, на чолі з нескореним правосеком Бориславом Березою.
Справедливості заради Петро у 2022-2023 пропонував еконмічно мобілізувати бігунців на військове виробництво, але далі слів справа не пішла

тоді його колега спокійно "попив каву за дверима" поки без нього підписували капітуляцію в Мюнхені ... а потім, після перемоги Чехословаччина, "остаточно вирішила німецьке питання "
Востаннє редагувалось flyman в Пон 08 гру, 2025 12:45, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41728
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 1608216083160841608516086>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 166103
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 362503
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1055687
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2761)
08.12.2025 12:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.