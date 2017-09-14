RSS
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 12:47

гуманітарна освіта, кліпова свідомість

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Как и докладывала Флер, ситуация с э.э. улучшилась. Сегодня дали ночью на 3 часа и весь день не будет.
Всё лучше и лучше. А ещё нет морозов

Зі вчорашнього вечора графік на сьогодні був жахливий. По факту виявився кращим: увімкнули вночі на 3 години раніше плану , вдень також на 2.5 години раніше.
На завтра також графік адовий. Побачимо що буде по факту.
Будинок нарешті зібрав в дуже стислий термін , 2 тижні, майже 2млн гривень (по 3.5 т грн з квартири, але здало десь 60%) , замовили обладнання, Можливо НР зустрінемо вже з аккумами і інверторами на ліфти і воду. Принаймні сума достатня. Враховуючи , що квартира у мене на 5квт забезпечена і мені цього повністю вистачає на 10 годин навіть за потреби помірно з плитою , мікрохвильовкою і електрогрилем, то в принципі пережити це можна якщо хоч кілька годин на добу буде подача е/е.

Поправьте меня.


Аккумулятор — это не генерация. Это термос.
Аккум не увеличивает суммарную мощность в стране ни на ватт.
Ограничения сейчас — не потому, что люди не успевают зарядить. Ограничения потому, что в принципе нет достаточной генерации.
Потребление всей страны выше, чем то, что реально могут произвести станции ТЕС, ГЕС, АЭС


Министерка Флер предлагает всем поставить акумы))
Чтобы зарядить все эти миллионы аккумуляторов, нужно всё то же электричество, которого нет.

Время включений станет временем самого высокого пика потребления

Система не получит ни одного дополнительного мегаватта генерации

гуманітарна освіта, кліпова свідомість
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 12:54

  fler написав:
  Water написав:
Потім, після начала широкомаштабного вторгнення, влада продовжувала красти, незважаючи на військовий стан.

Тобто красти в мирний час - це ок, а під час воєнного стану - зась. Так? Чи крадії під час війни якісь особливі?

А ви не знали? Крадіжка під час воєнного стану в особливо великих розмірах.
  Water написав:Скажіть особисто ваше відношення до ТОП-корупціонерів.

Дивне питання. У адекватних людей не може бути позитивного ставлення до корупціонерів будь-якого рівня. Яку відповідь ви хочете почути? Вам негативу не вистачає?

Я вам вже відповідав, ви не читаєте. Я хочу від вас почути механізм позбавлення громадянства шоб назавжди вийти з цієї системи.
UPD: Ви запропонували позбавлять громадянства, ну так позбавляйте. Мені потрібен чіткий механізм.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 12:57

такое впечатление что это 2 новости из какихто двух разных Украин

1.
❗️рф продовжує наступ, тому в нас немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати військо. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти, – Сирський.

2.
❗️Прискорено бронювання військовозобов’язаних: скасували 72-годинний строк, — Кабінет міністрів.

https://me.gov.ua/News/Detail/d91a2bdc- ... iPerevirki

Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 12:59

  Бетон написав:Аккумулятор — это не генерация. Это термос.
Аккум не увеличивает суммарную мощность в стране ни на ватт.
Ограничения сейчас — не потому, что люди не успевают зарядить. Ограничения потому, что в принципе нет достаточной генерации.
Потребление всей страны выше, чем то, что реально могут произвести станции ТЕС, ГЕС, АЭС

Не зовсім так, точніше зовсім не так.
При наявності дуже великих акумулюючих потужностей, можна не зупинять генерацію, плюс дещо накопичувать вдень, при наявності достатніх потужностей від сонячних ЕС. В тому й проблема, шо москалі познищували все, що стосується маневрових потужностей.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:00

  Ой+ написав:
  fler написав:Таке враження, що ви згодні на окупацію, аби електрика в мережі не зникала... :shock:

Зустрічне питання на що згодні представники та представниці зе-електорату - мир посередині, шашлики і т.д.?
Але це все паліативчик який би можна перетерпіти, проте що далі? Давно не дивися західну пресу, а вчора в неділю трохи поклацав.


Відповідь є за вашим же посиланням:
"Безпека є основою суверенітету, і було б політичним самогубством обмінювати суверенітет України на мир." Мені важливо збереження суверенітету країни.
Зустрічне питання: ви були коли-небудь в рф? Причому не в москві, а десь подалі від неї. Бачили, як там живуть пересічні? Я була багато разів, тому не хочу такого життя в Україні. Це навіть інший менталітет - коли без нормальних умов життя можна обійтися з покоління в покоління, а без пляшки горілки - ні; коли "вялічіє" сидить у мізках від народження і нічИм його звідти не вибити. І не лише це.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:04

  Water написав:
  Бетон написав:Аккумулятор — это не генерация. Это термос.
Аккум не увеличивает суммарную мощность в стране ни на ватт.
Ограничения сейчас — не потому, что люди не успевают зарядить. Ограничения потому, что в принципе нет достаточной генерации.
Потребление всей страны выше, чем то, что реально могут произвести станции ТЕС, ГЕС, АЭС

Не зовсім так, точніше зовсім не так.
При наявності дуже великих акумулюючих потужностей, можна не зупинять генерацію, плюс дещо накопичувать вдень, при наявності достатніх потужностей від сонячних ЕС. В тому й проблема, шо москалі познищували все, що стосується маневрових потужностей.

Чи уявляє пан КПД від маніпуляцій з АКБ?
Чи знає пан що таке КПД?
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:06

  Бетон написав:Министерка Флер предлагает всем поставить акумы))

Чуш і маніпуляція. Я за диференціацію - мають бути і сонячні панелі, і акуми, і газові плити, щоб можна було перемикатись в разі потреби з одного на інше.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:11

  fler написав:
  Бетон написав:Министерка Флер предлагает всем поставить акумы))

Чуш і маніпуляція. Я за диференціацію - мають бути і сонячні панелі, і акуми, і газові плити, щоб можна було перемикатись в разі потреби з одного на інше.



"диверсифікацію", пані доктор
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:12

  Water написав:
  Бетон написав:Аккумулятор — это не генерация. Это термос.
Аккум не увеличивает суммарную мощность в стране ни на ватт.
Ограничения сейчас — не потому, что люди не успевают зарядить. Ограничения потому, что в принципе нет достаточной генерации.
Потребление всей страны выше, чем то, что реально могут произвести станции ТЕС, ГЕС, АЭС

Не зовсім так, точніше зовсім не так.
При наявності дуже великих акумулюючих потужностей, можна не зупинять генерацію, плюс дещо накопичувать вдень, при наявності достатніх потужностей від сонячних ЕС. В тому й проблема, шо москалі познищували все, що стосується маневрових потужностей.


Это в теории да — если есть избыток генерации, который надо куда-то девать.

А сейчас нет избытка, есть дефицит.


Мы не можем аккумулировать то, чего нет.

нет резервных блоков,
нет маневровых ТЕС,
нет лишних мегаватт.
Нечего аккумулировать.

сказка Якби була баба з яйцями, була б дєдуся.

Зимой СЕС дают 5–10% от летней мощности.

В пасмурную погоду ноль.

Пик генерации СЕС — середина дня, а пик потребления — утро/вечер.


Чтобы вся страна работала на СЕС + аккумуляцию, тебе надо сотни мегаватт батарей
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 08 гру, 2025 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:12

  fox767676 написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Министерка Флер предлагает всем поставить акумы))

Чуш і маніпуляція. Я за диференціацію - мають бути і сонячні панелі, і акуми, і газові плити, щоб можна було перемикатись в разі потреби з одного на інше.



"диверсифікацію", пані доктор

Дякую, ваша правда.
