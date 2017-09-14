RSS
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 14:36

UA

а не коли насоси гарячрї води в будинку працюють.


Це що?
6
6
4
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 14:37

  Water написав:
  ЛАД написав:Этот подход работает для новых беженцев, для тех, кто уже там, ничего не меняется. Примерно то же делают, например, немцы. Эти, правда ухудшают условия для всех новых беженцев независимо от того, из каких регионов Украины они приехали.

А чого його сидіть на соціалці, коли можна навчатись або працювать? Звісно якщо є можливість працювать.
Чтобы работать, надо сначала выучить язык.
В Германии курсы, по-моему, 9-мес.
Это время надо за что-то жить. И если нет статуса, то курсы платные с достаточно приличной ценой.
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 14:45

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Этот подход работает для новых беженцев, для тех, кто уже там, ничего не меняется. Примерно то же делают, например, немцы. Эти, правда ухудшают условия для всех новых беженцев независимо от того, из каких регионов Украины они приехали.

А чого його сидіть на соціалці, коли можна навчатись або працювать? Звісно якщо є можливість працювать.
Чтобы работать, надо сначала выучить язык.

Не завжди, айтішники- гарна англійська, дальнобійники працюють без німецької, або з базовою. Знайомий з ТОТ працює на пошті, паралельно по суботах ходить на курси. Його тесть, якого нещодавно вивезли з інсультом з ТОТ, на соціалці, бо він поки-що ніяк не може працювать.
В Германии курсы, по-моему, 9-мес.

За 9 місяців з нуля це тільки шось просте.
Это время надо за что-то жить. И если нет статуса, то курсы платные с достаточно приличной ценой.

Статус це шо? Нашим зразу дають, можеш зразу йти працювать, це без питань.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 14:50

А де Ірмак?

А де Ірмак?
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Питання моралі. Я знав що знайдуться ті, хто почне розказувати, що аккумуляторщики паразитують на тих, хто їх не купив (не зміг чи не схотів). Правда не очікував що це буде казати Ой+, думав який-небудь халамидник 140дол). Але це така собі мораль. Так можна звинуватити покупця 20 соток землі в місті для побудови будинку на 3 чоловіки (сімʼю) , бо там же можна побудувати свічку на 25 поверхів і поселити кілька сот. А він упирь тільки про себе і думає.

Посил як олімпіаднику з фізики, що масове застосування акумуляторів тільки підвищить загальне споживання і то суттєво, бо ККД на вхід 80% і на вихід також. Ну а хто там скільки електронів персонально захопить то таке. Але може вийти як з персональними автівками, коли їх було мало, то рухались вони швидко, як стало багато, то стоять в корках.
2
4
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 15:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Чтобы работать, надо сначала выучить язык.

Парадокс, щоб швидше вивчити - треба працювати. :shock:

Щодо мов, недавно виявив, що знаючи українську/польську можна непагано читати тексти чеською і словацькою.
2
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 15:10

Олімпіадна задача з зірочкою для ОЙ+

Ой+

ККД на вхід 80% і на вихід також


Решта йде в якості тепла в квартиру, що взимку не є втратами. «Все в дім, все в сімʼю».
Влітку ситуація міняється повністю, свою роль відіграє сонячна енергетика, яку накоплювати в акумулятори навіть корисно.
6
6
4
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 15:27

  Hotab написав:Ой+

ККД на вхід 80% і на вихід також


Решта йде в якості тепла в квартиру, що взимку не є втратами. «Все в дім, все в сімʼю».


Якби ваші домашні АКБ мали таймер на заряджання вночі, це була якась користь.
А так, швидкі зарядки літійзалізофосту це на радість Пуйлу.
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 15:34

доречі про СЕС , :

Найбільші СЕС України

- Нікопольська СЕС

Потужність ~ 246 МВт — вважається найпотужнішою промисловою СЕС в Україні.
Складається приблизно з 750 000 сонячних панелей.
Генерує сотні мільйонів кВт·год на рік — здатна забезпечити електроенергією до ~100 000 домогосподарств
Розташована поблизу села Старозаводське у Нікопольському районі, Дніпропетровської області.

- Покровська СЕС (або Покровське / Покровський СОНЯЧНИЙ ПАРК)

Потужність близько 240 МВт.
Це один з найбільших комерційних PV-проєктів країни.
Станція збудована на території колишнього кар’єру — тобто не «забрала» сільськогосподарські землі.
находиться поблизу села Покровське та міста Покров — у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

- Кам’янець-Подільська СЕС

Потужність — приблизно 63.8 МВт.
Станція займає велику площу (на десятки гектарів) — приклад середньомасштабної СЕС на заході країни
Знаходиться у селі Панівці, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область.

Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 15:35

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:нові покоління українців просто не зрозуміють що за євродурню наробили їх батьки

батьки з заходу хотіли в Європу бо там добре живуть
батьки зі сходу хотіли в РФ бо там високі пенсії/зарплати
діти отримали війну
якось так

батьки зі сходу теж в більшості хотіли в Європу бо там добре живуть. І пенсії/зарплати там вище, ніж у РФ. Таких, що хотіли в РФ, було дуже небагато.
І війну більше отримали саме батьки, якщо врахувати, що середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років.

Ну в 1990 цим "батькам" було 8-10 років.
А в 1993, коли ейфорія від отримання незалежності пройшла і настав час вибирати дальший шлях - цим батькам було 11-14 років.
А в 1994 вже Україна була чітко поділена:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_1994#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_1994.png
