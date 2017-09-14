Додано: Пон 08 гру, 2025 20:51

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Но что ж мы не создали за 35 лет новые современные промпредприятия? Но что ж мы не создали за 35 лет новые современные промпредприятия? Відповідь проста... от тільки ти з цим не погодишся...

Для створення чогось нового -треба вільний капітал...

Україна отримала обовязок сплачувати пенсії тим людям які свої пенсійні заощадження втратили разом з розпадом совка

Також Україна отримала замортизовану до мінуса промисловість ( і не тільки Україна - всі республіки СРСР)

Росія ж викарабкалась тому що мала нафту/газ які могла продавати по світовій ціні...

В України з таких товарів була тільки пшениця і залізна руда....

Сам порівняєш скільки в грошах припадало на одного педераційника від продажу нафти/газу

і скільки на одного українця від продажу пшениці/залізної руди?



Я не сравниваю Украину с РФ.

И мне не очень интересно, как РФ будет развиваться и жить. Это их проблемы.

Мне интересно, как будет развиваться Украина.

Тобто на те що совок створив своїм бездарним спалюванням ресурсів проблему для України - тобі пофіг...Але ти дуже переживаєш як же Україна виживе без тебе?ПовірВиживе і навіть дуже непогано , бо не буде годувати Африку, будувати ВПК і комунізм....ПСВитрати на пенсійний фонд=20-25% ВВПСовок пенсіонерів передав, а ресурси які висмоктав з цих пенсіонерів-просравТомуЗ 1990 по 2016 - український бізнес змушений був платити 42% відчислень в пенсійний щоб нагодувати совкових пенсіонерів ( і тих хто виходив на пенсію в Україні)З 2016 і по сьогодні цей внесок становить 22% .. але це поки що солідарна а не накопичувальна система, це буде діяти ще десь років 10-15І вже ті хто будуть виходити на пенсію в 2035-2040 - вже будуть виходити з ВЛАСНИМИ НАКОПИЧЕНИМИ на СВОЄМУ ПЕНСІЙНОМУ коштами...А кошти на власному пенсійному у всіх розвинутих Державах це ї є той ресурс за який Держави розбудовуються ( а не за подачки від когось, навіть якщо цей хтось колись був твоїм союзником в боротьбі)