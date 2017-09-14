|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 08 гру, 2025 19:58
Так ЄС/США можуть оплатити свої хотілки. Влаштувати аукціон. Переможе щедріший. Deal
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41731
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Пон 08 гру, 2025 20:07
UA написав: Hotab написав:UA
Якби
В Хорватії гриби.
Таймер (на будь який смак) має інвертор. Забули лише спитати УА на які години його виставляти.
Є і трюфеля і білі...
Я б мобілізував всіх в кого місячне споживання електрики більше 50 кВт.
Наряди ТЦК та НПУ з ломами будуть ходити та звіряти показники лічильників.
Как вложиться в 50 квт с эл-плитой, не расскажете?
Да и без эл-плиты 50 квт как-то маловато.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37885
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5381 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 08 гру, 2025 20:15
Hotab написав:
Так навіщо тоді виключають, якщо загального зниження споживання майже нема??
Я написал не "почти нет", а "весьма скромная".
Экономия не соизмерима с процентом отключаемых потребителей, но она есть. Вот именно ради этой скромной экономии и отключают.
Я не могу назвать точные цифры, но даже если есть дефицит 10%, приходится отключать потребителей, пока нагрузка не сбалансируется. Когда такой дефицит длительный, отключать приходится значительно больше 10%. Более того, при восстановлении прежней мощности, отключения ослабляются постепенно, пока система не войдёт в прежний график нагрузок.
На грубом примере: если я не смог из-за отключения вскипятить чайник, я не стану потом кипятить его 2 раза - это экономия, а стиралку я запущу в любом случае, когда появится возможность - это постоянная часть потребления.
Востаннє редагувалось Сибарит
в Пон 08 гру, 2025 20:18, всього редагувалось 1 раз.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9167
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6506 раз.
- Подякували: 21700 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
82
38
2
Додано: Пон 08 гру, 2025 20:15
fler написав:
...........
Наразі близько 30%
території Донбасу все ще перебуває під контролем України.
Одні заохочують агресора, а інші пропонують нам воювати до останньої верби.
Площадь Луганской области - 26 683 км².
Площадь Донецкой области - 26 517 км².
Итого - 53 200 км².
30% составляет 15 960 км².
Всё время называется цифра 5000 км². Это, если не ошибаюсь, не 30%, а 9,4%.
Даже если говорить не о Донбассе, а только о Донецкой области, получается 18,9%
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37885
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5381 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 08 гру, 2025 20:28
Щось це мені нагадує ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12829
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 08 гру, 2025 20:43
andrijk777 написав:
Думали що прийде молодий, успішний, не з системи і нарешті зламає систему.
Оце і є головна проблема яка присутня в головах тих хто так і не зрозумів що така постановка питання присутня тільки тим хто совок ментальний...Ніхто для когось безоплатно нічого робити не буде..
Виключення буваютьале виключення тільки підтверджує загальне правило.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27484
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 08 гру, 2025 20:49
Hotab написав:
..........
Так навіщо тоді виключають, якщо загального зниження споживання майже нема??
Конечно, есть.
Но Сибарит
прав, что "отключение половины потребителей не снижает нагрузку в 2 раза. Все пытаются наверстать упущенное".
Точнее, возможно, не нагрузку, а суммарную потреблённую мощность.
Действительно, есть "постоянная часть потребления" - та же стиралка, электроплита. Хотя и тут, возможно, экономия есть - кто-то, возможно, будет реже стирать, кто-то когда-то может поесть всухомятку или приготовить на туристской плитке (в зависимости от графика), . Холодильник будет потреблять после включения бОльшую мощность, но вряд ли в 2 раза, так что экономия тоже будет. Потребление на освещение, ТВ точно уменьшится в 2 раза.
Так что не в 2 раза, не пропорционально времени отключения, но и вряд ли экономия такая уж скромная.
Но, по-моему, тут главное даже не экономия ээ, а снятие пиковых нагрузок - кто-то включит стиралку, поставит варить борщ и будет смотреть ТВ с 18.00 до 21.00, а кому-то придётся это делать с 21.00 до 24.00, а не все в одно время.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37885
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5381 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 08 гру, 2025 20:51
andrijk777 написав:
Думали що прийде молодий, успішний, не з системи і нарешті зламає систему.
так він і зламав систему ... та побудував іншу
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12829
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 08 гру, 2025 20:51
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Но что ж мы не создали за 35 лет новые современные промпредприятия?
Відповідь проста... от тільки ти з цим не погодишся...
Для створення чогось нового -треба вільний капітал...
Україна отримала обовязок сплачувати пенсії тим людям які свої пенсійні заощадження втратили разом з розпадом совка
Також Україна отримала замортизовану до мінуса промисловість ( і не тільки Україна - всі республіки СРСР)
Росія ж викарабкалась тому що мала нафту/газ які могла продавати по світовій ціні...
В України з таких товарів була тільки пшениця і залізна руда....
Сам порівняєш скільки в грошах припадало на одного педераційника від продажу нафти/газу
і скільки на одного українця від продажу пшениці/залізної руди?
І як тільки порівняєш -тоді МОЖЛИВО й зрозумієш чому Україні( до 2014 року більшість населення проти НАТО) не допомагали так як Польщі( з 1990 року більшість поляків ЗА Нато)
Я не сравниваю
Украину с РФ.
И мне не очень интересно, как РФ будет развиваться и жить. Это их проблемы.
Мне интересно, как будет развиваться Украина.
Тобто на те що совок створив своїм бездарним спалюванням ресурсів проблему для України - тобі пофіг...
Але ти дуже переживаєш як же Україна виживе без тебе?
Повір
Виживе і навіть дуже непогано , бо не буде годувати Африку, будувати ВПК і комунізм....
ПС
Витрати на пенсійний фонд=20-25% ВВП
Совок пенсіонерів передав, а ресурси які висмоктав з цих пенсіонерів-просрав
Тому
З 1990 по 2016 - український бізнес змушений був платити 42% відчислень в пенсійний щоб нагодувати совкових пенсіонерів ( і тих хто виходив на пенсію в Україні)
З 2016 і по сьогодні цей внесок становить 22% .. але це поки що солідарна а не накопичувальна система, це буде діяти ще десь років 10-15
І вже ті хто будуть виходити на пенсію в 2035-2040 - вже будуть виходити з ВЛАСНИМИ НАКОПИЧЕНИМИ на СВОЄМУ ПЕНСІЙНОМУ коштами...
А кошти на власному пенсійному у всіх розвинутих Державах це ї є той ресурс за який Держави розбудовуються ( а не за подачки від когось, навіть якщо цей хтось колись був твоїм союзником в боротьбі)
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27484
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 08 гру, 2025 20:54
ЛАД написав: Hotab написав:
..........
Так навіщо тоді виключають, якщо загального зниження споживання майже нема??
Конечно, есть.
Но Сибарит
прав, что "отключение половины потребителей не снижает нагрузку в 2 раза. Все пытаются наверстать упущенное".
Тогда обьясни, как у меня, при отключениях электроэнергии и при "пытаюсь наверстать упущенное" потребление падает на 50% ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12829
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|166395
|
|
|1493
|362779
|
|
|6076
|1056003
|
|