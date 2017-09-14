Додано: Чет 11 гру, 2025 17:14

alex_dvornichenko написав: Banderlog написав: І не треба зудіти, що зара війна. Війна почалась на майдані. І не треба зудіти, що зара війна. Війна почалась на майдані.

Как же мерзко это читать. Война это когда танки стреляют, бомбы летают, армии наступают, города уничтожаются, война началась с агресии кремля. А на майдане было гражданско-политическое противостояние. И оно везде закончилось политическим компромисом и выборами, мирной жизнью, везде, куда не сунул свой нос кремль. Как же мерзко это читать. Война это когда танки стреляют, бомбы летают, армии наступают, города уничтожаются, война началась с агресии кремля. А на майдане было гражданско-политическое противостояние. И оно везде закончилось политическим компромисом и выборами, мирной жизнью, везде, куда не сунул свой нос кремль.

15 февараля 2014 по Киеву уже ходили колоны хорошо камуфлированных ребят в касках пели песни на американский манер про самооборону и кинець режиму.Много людей уже отдавали себе отчет к чему все идет, в те же дни бабка в переходе м. Майдан Незалежности с котом под мышкой отчаянно вопрошала "героев" - "зачем вы устраиваете войну"? Очень много войн начались по более пустяковым причинам.То, что рф заняла деструктивную позицию, и решила подлить бензина к костер украинского конфликта, соревнуясь с Западом, не снимает отвественности с тех внутри кому было плевать на риски для Украины, лишь бы утереть нос "вате" и "кацапам"