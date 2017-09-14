ПоліцейськА їхала оформлювати ДТП При обранні заможного заходу в суді заявила, що посигналила в бібікалку та вважає що цього достатньо було щоб вбити людей на пішоходному переході. Ціна життя 6 річної дитини в україні 240 000 грн Це розмір застави яку призначив суд. Оборзелі.
Shaman написав: тільки щоб тоді Бандерлог робив би з церквою - пішов би в протестанти, аби не католік?
чого всімткапітулювати? ) но франція капітулювала? Польща? Чехія? Католицька церква радо співпрацювала з нацистами як більшість протестантських церков. Проблеми були тільки в комуністів, свідків єгови і гомосексуалістів. А я не є ні комуністом ні свідком єгови ні гомосексуалістом. Вважаю румунія була права підтримавши дранг на хостен якби не американці то Романія Маре стала б реальною.
от що мені в тобі подобається, так це щирість й з твоїми ідейними союзниками все зрозуміло. ти б ще непогано почувався б в чорних сотнях, року так до 17 - а там би полетів акі птиця
fler написав:▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года; Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.
Україна 100% не буде в ЕС 1 січня 2027 року. В Україну ніхто(98%-99%) не повернеться після закінчення війни. А враховуючи що після відкриття кордонів втече ще деяка частина, то сальдо міграції після війни 100% буде негативним.
Але ви розказуйте казочки далі, не перший раз чую від вас казочки.
UA написав:ПоліцейськА їхала оформлювати ДТП При обранні заможного заходу в суді заявила, що посигналила в бібікалку та вважає що цього достатньо було щоб вбити людей на пішоходному переході. Ціна життя 6 річної дитини в україні 240 000 грн Це розмір застави яку призначив суд. Оборзелі. ...
Banderlog написав: чого ж ви одразу за ссср? Чехія мала капітулювати чи їй треба було битися?
так всім було треба капітулювати...
Ні. Финляндія показала що не потрібно було капітулювати, Англія правильно що не капітулювала і т.д. Тут нічого смішного не має. Це питання дуже важке і відповідь різна для різних ситуацій. І ніхто тут не говорить що Україна повинна капітулювати.
Про Чехію питання дуже цікаве, але тобі слабо на нього відповісти. Злився як завжди.
BIGor написав:......... ЛАД, то по Вашій аналогії СРСР мав одразу капітулювати перед Третім Рейхом щоб запобігти руйнуванню своїх міст. Цікаво - чого не капітулювали одразу?
жодного разу не відповів - точніше "єто другое".
а ЛАД, що тоді, що зараз сидів й писав би - зараз на форумі, тоді - куди треба...
Понятно. Таки дешёвый тролль, у которого хватает ума только врать и на отговорки уровня детсада, типа: "Сам дурак". А об отличиях от 1942 я писал, причём, в ответ именно на ваш вопрос. У вас ранний склероз? Если вкратце: у СССР были большие людские резервы (население перед войной 200 млн.). Была промышленность и заводы, эвакуированные на восток, уже выдавали продукцию и производили достаточно большое количество вооружений, в т.ч. самолёты, танки, снаряды, патроны. У СССР были союзники, а не "партнёры", которые давали всё, что было необходимо, без всяких ограничений, несмотря на сложности доставки. Были надежды/ожидания открытия второго фронта. Его таки открыли. Правда, не так скоро, как ожидалось, но и до его открытия союзники воевали. Пусть война была не такая, как на Восточном фронте, но, тем не менее, союзники отвлекали на себя значительные силы нацистской Германии. Достаточно отличий?
єдине, що було - це так людські резерви. й тоталітарна влада, яка людей взагалі не рахувала. на цьому й перемогли. плюс допомог Заходу. оце головна причина - ніхто здаватися не збирався. скільки втрати - 40-50 млн. з 200 млн? зараз Бандерлог має дати коментарій про достовірність...
в 41 році далеко все це було не очевидно, це зараз можна розповідати як воно планувалося. "союзники", "партнери" - гра слів. допомога зараз теж дуже чимала. а союзники після війни що ви писали - жодного комуніста в уряді, оце так союзники.
а другий фронт не відкриють лише через радянську ядерну зброю, яка дісталась у спадок. власне як й членство в Совбезі ООН. а так тиснуть, санкції так не діють, що просадки напевне у всіх галузях економіки, окрім пов'язаних з війною.
тому причина була іншої - "ни шагу назад". й методи відповідні. після 37-38рр хтось думав о людях - не смішить. але ці методи пі час 2СВ ви підтримуєте - "за ценой не постоим".
є надія, що після нашої війни світ нарешті звільниться від агресій цього повторяльщика, це його остання спроба...