budivelnik написав:1 Нафта в росії Норвегії і ОАЕ 2 Ще раз для розуміння... Коли якась галузь дасть 30+% ВВП і при цьому в ній буде зайнято менше 1% працюючих... тоді зявиться математична модель в якій можна 80% створеного цим 1% перерозподілити на потреби інших і тоді цей перерозподіл буде мати якусь величину(вплив)
А 1% який створює 4%.... забрати 3/4 від створеного =3%.. це ні перерозподілити не вдасться та й хто буде працювати в 4 рази ефективніше якщо йому платять так само як неробам..
А от якщо в 1% який створює 30% ВВП - забати 80% =24% ВВП , то все одно цей 1% буде в 6 разів багатшим... Таким чином і роздати є що і зацікавити є чим.
Я не шукав інші приклади, але аграрка чи металургія можуть бути хорошими прикладами. Аграрка дала 17-20% ВВП в 2024 році, кількість робітників звичайно важче порахувати, джерела пишуть від 2-4 млн. Але в агрохолдінгах працює дуже менша кількість цих людей (тому агрохолдинги і мають надприбутки). Можливо 2 млн. самозайняті, і 2 млн. в агрохолдингах.
забудьте оті штампи, що в агрохолдингах надприбутки. особливо зараз, під час війни...
budivelnik написав:Автостопом з ночівлею в наметі під парканом і одноразовим харчуванням з акційних просрочених продуктів? чи мерседесом з проживанням в Хілтонах з все включено?
звісно не так жирує, якби пішов до тебе таксувати. Якщо ти не в курсі, то самотні молоді чоловіки = найкращий варіант для "урвати грошей в ЄС"
Shaman написав:замість того, щоб отримувати освіту, краще десь поїздити
нема часу читати, треба писати (с) Бандерлог же писав не про майбутніх нейрохірургів здається
Різноробочі, пролетаріат, офісний планктон. Найбільш вигідно їхати низькокваліфікофаному працівнику з нормальним запасом здоровя. От поставте себе на місце 18 річного балбєса, без трудових навичок і житла
Дюрі-бачі написав:budivelnik Чому Ви не хочете признати нормальні соціальні моделі, як ОАЕ чи Норвегія?
Вы привели неудачные примеры. Там, действительно, результаты благодаря наличию огромных ресурсов. Чем вас не устраивает Швеция, Финляндия, та же Германия? Или Австрия, над которой надсмехался вчера в ролике, который здесь выкладывали, TRIGGER MMA. Финляндия после войны имела очень тяжёлые начальные условия - потеря территорий, большие потери населения, большое число беженцев, разрушенная промышленность и вообще экономика, никаких особо ценных ресурсов, не особо благоприятные климатические условия, частичная потеря самостоятельности (которую здесь отождествляют с потерей независимости). И ко всем этим радостям не им, а они должны были платить большие по их меркам репарации. И при всём этом, трезво оценив свои возможности, они сумели подняться и построить вполне благополучное общество. Развал Союза привёл у них к тяжёлому кризису. Не такому сильному, как бывших союзных республиках, но тем не менее. Но они и из этого кризиса вышли достаточно быстро. И они не ждали пока "сменится 3 поколения" или изменится психология.
budivelnik написав:Тому Повір , фахівець без роботи не залишиться (тим більше що разом з зменшенням ПОПИТУ на працю автоматично буде зменшуватись ПРОПОЗИЦІЯ праці.
так проблема в тім, що на цьому етапі виїдуть "неспеціалісти". Різноробочі, пролетаріат, офісний планктон. Найбільш вигідно їхати низькокваліфікофаному працівнику з нормальним запасом здоровя. От поставте себе на місце 18 річного балбєса, без трудових навичок і житла в місці де можно заробляти. Куди б Ви подались з степів України, якби були молодим низькокваліфікованим? Невже в Львів?
на якому цьому? ще раз просте питання - чому раніше не виїхали? може щось заважало - це й зараз буде заважати.
а декілька разів розмовляв на співбесіді - люди їхали в Польщу без кваліфікації, а потім поверталися, заробивши гроші. чого? бо попрацювати по 12 годин 6 днів на тиждень можна, але важко й не дуже довго - а інакше й грошей не заробиш...
основна еміграція вже сталася - після війни якогось сплеску вже не буде... питання, скільки повернеться...
основна еміграція продовжується і коли дозволять виїзд чоловікам, буде сплеск. хороше питання, чому раніше не виїхали. Давай подумаєм разом 1. Дешева комуналка 2. Дешевші харчі, сильно дешевші бухло і сигарети. 3. Дешевший бензин 4. Доступність медицини 5. Дешевші товари з китаю та одяг з секонду 6. Держава не лізла в тінь де вони копошилися Тепер всього цього не буде + добавиться перспектива, що знову нападе росія і треба буде воювати за свою землю, якої в них нема.
budivelnik написав:3 Я просто радий за сироту.... На жаль виключення з правил тільки підтверджує загальне правило.. При цьому Кількість подібних успіхів практично однакова що в ЄС/США що в Україні... і становить менше 1% від загальної кількості ..
який такий успіх, банальна банальщина - доступна кожному неодруженому заробітчатину-мігранту: Йдеш на умовний автозавод (яких тьма в тій же Словаччині та Чехії) з включеним проживанням, працюєш, купляєш їжу, одяг/дрібниці, на решту подорожуєш куди хочеш
BIGor написав:Ага, так, он про Кернел, роблять buyback власних акцій, напевно від бідності...
Ще раз Є СЕРЕДНІЙ рівень заробітку по ДЕРЖАВІ.... Є правило Можна багато і довго платити малій кількості людей Можна мало і довго великій кількості людей Не можна багато і довго -великій кількості людей....
Тому Якщо є галузь в якій в 4-5 разів більше ніж в середньому по Державі наприклад 1% айтішників - 4% ВВП Чи галузь в якій в 2 рази більше ніж в середньому по Державі металурги, агрохолдинги - 10% працівників - 20% ВВП
То їх не вийде обкласти додатковим податковим навантаженням щоб вони а - залишились працювати на попередньому рівні б - сума додатково отриманих коштів була б суттєвою для зміни якості життя тих 80% що залишились.
ЛАД написав:И они не ждали пока "сменится 3 поколения" или изменится психология.
Правильно Вони були капіталістичними по психології І залишились копатілістичними - тому їм не треба було Одне покоління-нищити совок Друге покоління - змінювати свідомість що капіталізм це нормально Третє покоління - вчитись капіталізму...
Letusrock написав:Йдеш на умовний автозавод (яких тьма в тій же Словаччині та Чехії) з включеним проживанням, працюєш, купляєш їжу, одяг/дрібниці, на решту подорожуєш куди хочеш
Проходить 20 років і виявляється що жити тобі ніде і ти прямим ходом або спиваєшся або в будинок престарілих.... Але як тільки ти задумуєшся про сімю , житло для сімї і так далі... відразу каторга, цигарки в рази дорожчі ніж в Україні, комуналка дорожча, бензин дорожчий, авто стільки ж , житло дорожче...
Любий дурень може взяти кредит і поки його не витратить жити в рази краще оточуючих навіть не працюючи.. От тільки в обмеженому періоді-гроші закінчаться, а відсотки треба буде платити до смерті
Тому Повір , фахівець без роботи не залишиться (тим більше що разом з зменшенням ПОПИТУ на працю автоматично буде зменшуватись ПРОПОЗИЦІЯ праці.
так проблема в тім, що на цьому етапі виїдуть "неспеціалісти". Різноробочі, пролетаріат, офісний планктон. Найбільш вигідно їхати низькокваліфікофаному працівнику з нормальним запасом здоровя. От поставте себе на місце 18 річного балбєса, без трудових навичок і житла в місці де можно заробляти. Куди б Ви подались з степів України, якби були молодим низькокваліфікованим? Невже в Львів?
budivelnik написав:Тому Повір , фахівець без роботи не залишиться (тим більше що разом з зменшенням ПОПИТУ на працю автоматично буде зменшуватись ПРОПОЗИЦІЯ праці.
так проблема в тім, що на цьому етапі виїдуть "неспеціалісти". Різноробочі, пролетаріат, офісний планктон. Найбільш вигідно їхати низькокваліфікофаному працівнику з нормальним запасом здоровя. От поставте себе на місце 18 річного балбєса, без трудових навичок і житла в місці де можно заробляти. Куди б Ви подались з степів України, якби були молодим низькокваліфікованим? Невже в Львів?
++++
Поясніть мені ще раз ЯКА різниця куди поїде людина яка САМА НА СЕБЕ ледь-ледь заробляє? Всі товари/послуги які вона надасть вона витратить на своє життя.... Яка ВАМ фіг різниця де вона це зробить? у Львові чи Будапешті?
Ми працюємо тут щоб ТУТ було добре Якщо ЗМОЖЕМО зробити собі ТУТ добре краще ніж ДОБРЕ в Будапешті - то той молодий неосвічений сам приїде.. Не зможемо То хто ми такі щоб ВИМАГАТИ від людини в якої все життя попереду робитизаради совка лада і йому подібних -СОБІ погано?