Letusrock написав:Йдеш на умовний автозавод (яких тьма в тій же Словаччині та Чехії) з включеним проживанням, працюєш, купляєш їжу, одяг/дрібниці, на решту подорожуєш куди хочеш
Проходить 20 років і виявляється що жити тобі ніде і ти прямим ходом або спиваєшся або в будинок престарілих.... Але як тільки ти задумуєшся про сімю , житло для сімї і так далі... відразу каторга, цигарки в рази дорожчі ніж в Україні, комуналка дорожча, бензин дорожчий, авто стільки ж , житло дорожче... ..........
Интересно, как живут миллионы людей, которые не заканчивали университетов, не строили карьеру, а просто работали? Как живут ваши продавцы? Все спились или пошли "в будинок престарілих"?
США кажуть - давайте в рамках угоди зробимо вам нульові мита, і ви отримаєте шанс стати Південною Кореєю, Китаєм 90х, Індією сьогодення ЄС+Лондон кажуть - а давайте ми будемо підкидувати вам міліарди євро і ви перепрфілюєте свою країну так, щоб вона стала постійно воюючею піхотою для нас. Країною піхотинців 18-80
budivelnik написав:Тому Повір , фахівець без роботи не залишиться (тим більше що разом з зменшенням ПОПИТУ на працю автоматично буде зменшуватись ПРОПОЗИЦІЯ праці.
так проблема в тім, що на цьому етапі виїдуть "неспеціалісти". Різноробочі, пролетаріат, офісний планктон. Найбільш вигідно їхати низькокваліфікофаному працівнику з нормальним запасом здоровя. От поставте себе на місце 18 річного балбєса, без трудових навичок і житла в місці де можно заробляти. Куди б Ви подались з степів України, якби були молодим низькокваліфікованим? Невже в Львів?
на якому цьому? ще раз просте питання - чому раніше не виїхали? може щось заважало - це й зараз буде заважати.
а декілька разів розмовляв на співбесіді - люди їхали в Польщу без кваліфікації, а потім поверталися, заробивши гроші. чого? бо попрацювати по 12 годин 6 днів на тиждень можна, але важко й не дуже довго - а інакше й грошей не заробиш...
основна еміграція вже сталася - після війни якогось сплеску вже не буде... питання, скільки повернеться...
Пробуєш пересмикнути.. Добре 1 Більше 90% населення України мають житло. 2 Оренда житла з збиранням грошей на своє житло - практично не доступна БІЛЬШОСТІ населення.
Тому Якщо людина працює в селі/місті в якому має де жити -це одне Якщо вона повинна заплатити за оренду+зібрати собі на халупку -це інше...
Простий приклад з життя моєї сімї. 1 Я маю житло в передмісті Львова (150м2) 2 Воно енергетично ефективне тому комуналка(вода/опалення/електрика/прибирання) за нього в середньому менша 2000 грн/місяць+ 2000 оплата електроенергії для електромобілів)... 3 Ясно що моя молодша живучи зі мною може на протязі дня в квартирі (при бажанні) зі мною жодного разу не пересіктись) 4 При цьому , ми маємо три електромобіля загальною вартість менше якогось БМВХ6+
Тепер пояснення навіщо ці цифри В місяць на все ми тратимо 40000 грн Якби ця квартира була в оренді ми б тратили 70000 грн Якби замість електромобілів ми їздили на БМВ ми б тратили 100 000 грн...
От і виходить Одне і те саме життя в залежності від того де ти і як живеш - може коштувати в рази дорожче..
ПС а для того щоб на протязі 20 років ще й зібрати на таке саме житло - то це ще +20000 в місяць до тих 100 000...
Це хоч зрозуміло? чи мвідрізняється життя десь від життя дома?
А модна факт-чек якийсь? Після 1991 держава вже не видає житло, а при нинішніх доходах купити в Україні житло "Мало кто сможет". Зі знайомих дуже мальнька доля має своє, є звичайно хто купив чи наслідував, але це крохи.
budivelnik написав:Поясніть мені ще раз ЯКА різниця куди поїде людина яка САМА НА СЕБЕ ледь-ледь заробляє? Всі товари/послуги які вона надасть вона витратить на своє життя.... Яка ВАМ фіг різниця де вона це зробить? у Львові чи Будапешті?
легко. Ви на себе ситуацію приміряти відмовляєтесь, тоді давайте буду я. Я прибираю у львові вулиці, собіраю собачі какашки а по свєтам закопую львівян в могили на цвинтарі і топлю котят за бутилку портвєйну де цю роботу вигідніше виконувати у львові чи копенгагені? Суспільно корисна ця праця чи ні? Чи ви візьметесь за цю роботу за ту ж ціну? Більший стимул виїхати медсестрам ніж лікарям. Те що лікар заробляє більше і мож даж інвестує не міняє того, що не буде кому систему покласти.
А модна факт-чек якийсь? Після 1991 держава вже не видає житло, а при нинішніх доходах купити в Україні житло "Мало кто сможет". Зі знайомих дуже мальнька доля має своє, є звичайно хто купив чи наслідував, але це крохи.
Ти точно аудитор? Бо якось дивно. Починаючи статусом від автослюсаря всі купили. Є випадок коли людина на розведенні акваріумних рибок заробила на квартиру. Стоїть на Пташиному ринку.
BIGor написав:........... Я не шукав інші приклади, але аграрка чи металургія можуть бути хорошими прикладами. Аграрка дала 17-20% ВВП в 2024 році, кількість робітників звичайно важче порахувати, джерела пишуть від 2-4 млн. Але в агрохолдінгах працює дуже менша кількість цих людей (тому агрохолдинги і мають надприбутки). Можливо 2 млн. самозайняті, і 2 млн. в агрохолдингах.
Можно сосредоточиться на аграрке и металлургии. Но тут прав будивельник, они не дадут прибыли, достаточной, чтобы достойно обеспечить остальное население. Проще сократить население, к примеру миллионов до 10. Тогда, вероятно, всё будет вполне нормально. Возможно, на это и направлена внутренняя политика Украины. И тогда не надо переживать за сокращение численности населения. Всё идёт в нужном направлении. 10 млн. мы вполне сможем обеспечить хлебом с маслом и салом. А экспортных доходов, возможно, хватит для закупки товаров ширпотреба - одежды, быттехники, автомобилей. Вот, правда, не уверен, что хватит на поддержание в порядке инфраструктуры на площади 600 (или даже 500) тыс. кв. км - тех же эл-станций, ЛЭП, авто- и железных дорог и пр. современных радостей. А это всё необходимо для того же с/х. И я уж не говорю о содержании приличной армии. Цифра 600 тыс. будет просто смешна, хорошо, если будет 60 тыс. Та же Румыния при почти 20 млн населения имеет армию 90 тыс. И при плотности населения у нас 20 чел./км², а у румын 80 чел./км², не уверен, что они не скажут: "Что-то у вас многовато земли. Отдайте часть нам. Для начала аннексированную Союзом Бессарабию, а там посмотрим".
Shaman написав:замість того, щоб отримувати освіту, краще десь поїздити
нема часу читати, треба писати (с) Бандерлог же писав не про майбутніх нейрохірургів здається
Різноробочі, пролетаріат, офісний планктон. Найбільш вигідно їхати низькокваліфікофаному працівнику з нормальним запасом здоровя. От поставте себе на місце 18 річного балбєса, без трудових навичок і житла
в 17 років ще незрозуміло, що з тебе вийде. але для цього треба докласти зусиль. витратити три роки на подорожі в цьому віці - якраз заявка на різноробочого в майбутньому...