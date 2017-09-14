RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1617616177161781617916180>
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 10:14

холява
шановний, вкотре нагадую - зникнути з мого поля зору у ваших безпосередніх інтересах
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4921
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Там, где есть батьківська хата не обязательно есть работа. Порой нет подходяшей, а порой и никакой.
Це маніпулятивне згущення фарб..
1 70% житла України знаходиться в містах , а там роботу можна знайти
2 30% житла України знаходиться в селахі чомусь подібному, але кацо стверджує що агрохолдинги процвітають , значить і в цьому випадку можна знайти роботу по місцю проживання
3 А тепер проста табличка яка показує є чи немає у нас проблеми населення/житла/роботи і так далі..
Отже Як правило на 2 мешканців країни - один працює
В середньому на мешканця 22м2 житла
В середньому до війни густина населення була 15000м2 на особу
таким чином якщо на кожних
Виїхавших____Знищено робочих місць_____зменшення території_____Знищено житла
2 особи______________1______________________30 000м2______________44м2

То для тих хто залишився-нічого не змінюється.

ПС
Знищені в основному неефективні шахти , які БУДУТЬ замінені Зеленою енергетикою це ефективніше і дешевше ніж відновлювати весь ланцюжок
шахта-ТЕС
Якщо закрити 100км2 території сонячними панелями (наприклад над дорогами щоб не забирати орні землі, або лісові/степові/водні) - то це дасть 50% від сьогоднішнього рівня генерації, тобто буде 50% АЕС , 50% СЕС(ВЕС) , так треба буде ще подбати про накопичувальні системи для водню (електроліз надлишків енергії, можна використовувати як ємності існуючі газотранспортні гілки які вивільняться від транспортування педераційного газу в Європу)
Так що чим і кому зайнятись - у нас буде і крім сільського господарства....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27535
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 10:24

  fox767676 написав:дзеркаль, павлюченко - мотлох
ті хто ім довіряв зараз у жалюгідному становищі
і хай не мріють
якщо руйнування цивілізації на території України продовжиться, то в кінці-кінці цей мотлох почнуть спалювати на площадях
Ничего не могу сказать о Павлюченко. Не знаю. До ссылки yanyura о нём не слышал.
Но о Лане Дзеркаль вы, по-моему, напрасно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38017
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 10:25

  budivelnik написав:
  katso написав:напомню суть дискуссии:
Флер написала что мало кто поедет за границу потому что там нет своего жилья
Я написал что у молодежи и тут нет своего жилья
Брехня
Тут в молоді є житло яке їм перейде в спадок від дідусів/бабусь

Брехня - іди почитай як по якій черзі йде наслідування майна.
  budivelnik написав:+ є житло в якому вони живуть з батьками ( тобто точно не потрібна оренда для БІЛЬШОСТІ молоді)

Ну і які переспективи життя і кар'єри у молоді в умовному Крижополі чи Жмеринці?
  budivelnik написав:А за кордоном ?
А оренда житла за кордоном це від 50 до 120% середньомісячного доходу в місті

У мене в оточенні це менше 20% середньомісячного доходу якщо працюють двоє. Якщо людина сама працює - то дійсно буде трошки важко, але і у Києві у нас не у всіх є своє житло, і в Києві теж в тебе буде уходити 100% заробітної плати на оренду якщо ти сам.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10412
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:P.s. Интересно. Лозунг "В борьбе обретешь ты право свое" это вообше-то лозунг партии эсеров. Но на запрос "У боротьбі здобудеш ти право своє" гугл выдаёт Декалог ОУН, "44 правила українського націоналіста" и т.п. Там цитируется: "Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї." Это имеет несколько другой смысл и несколько о другом.
И только на второй странице на 14 месте проскакивает укр. вики с упоминанием эсеров.


а флюгер-оппортунист бетон чтобы понравиться диванному быдлу будет дальше писать что "к-ц-ы все с**ли у украинцев"
я все ваши трехгрошовые душонки насквозь вижу, холява
поэтому не надо мне угрожать, даже зауваулированно - костей не соберете
ваше индуктивное жлобство погубило Мою Украину
но я не дам вам ее добить
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 15 гру, 2025 10:36, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4921
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 10:26

  katso написав:Й чому осі цы молоді люди кудись ломляться, жили б собі з батьками :mrgreen:

З огляду на однокласників і одногрупників моєї дитини, а також на дітей моїх знайомих і друзів, можу сказати таке.
У кого є можливість, ті сидять на дупі рівно і нікуди не ломляться.
Ломляться переважно у двох випадках:
1) ті, у кого за кордоном є родичі (друзі, кохані), тобто є де жити або є якась підтримка на всяк випадок;
2) ті, хто вступає до універу, бо там дають місце в гуртожитку.
Сучасні молоді люди нікуди не поспішають. Вони прекрасно себе почувають у батьківській хаті, на батьківській шиї та їм пох чи нападе пітун знову через 5 чи скільки років. Одружуватись і народжувати дітей ці молоді люди теж не поспішають. Їм і так зручно, навіщо себе обтяжувати. У них інше мислення, дуже відмінне від старшого покоління.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6006
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 10:29

  Господар Вельзевула написав:У нас при той же скромной трешке можно жить в своем жилье, содержать семью.
А можно еще пытаться развиваться, занимать ниши уехавших, и повышать свой доход

:mrgreen:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10412
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 10:37

  BIGor написав:
  budivelnik написав:
  katso написав:напомню суть дискуссии:
Флер написала что мало кто поедет за границу потому что там нет своего жилья
Я написал что у молодежи и тут нет своего жилья
Брехня
Тут в молоді є житло яке їм перейде в спадок від дідусів/бабусь

Брехня - іди почитай як по якій черзі йде наслідування майна.
Первинно діти і один з подружжя.
По факту на момент смерті бабуся/дідуся у їх дітей вже є власне житло , бо їв десь 50+/-
А внукам 20+/-
Так що є реалії
а є фантазії..
  BIGor написав:
  budivelnik написав:+ є житло в якому вони живуть з батьками ( тобто точно не потрібна оренда для БІЛЬШОСТІ молоді)

Ну і які переспективи життя і кар'єри у молоді в умовному Крижополі чи Жмеринці?
такі самі як в умовному Рудольштадті Німеччини , чи в Rust Belt США...
Чи в тебе як потрапив в закордон так відразу велкам ту Монако?
  BIGor написав:
  budivelnik написав:А за кордоном ?
А оренда житла за кордоном це від 50 до 120% середньомісячного доходу в місті

У мене в оточенні це менше 20% середньомісячного доходу якщо працюють двоє. Якщо людина сама працює - то дійсно буде трошки важко, але і у Києві у нас не у всіх є своє житло, і в Києві теж в тебе буде уходити 100% заробітної плати на оренду якщо ти сам.
А в чому моя помилка ?
я написав 50 до 120% середньомісячного, ти пишеш 20*2=40%....
Чи ти баба яга яка завжди проти?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27535
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 10:52

  fler написав:
  katso написав:Й чому осі цы молоді люди кудись ломляться, жили б собі з батьками :mrgreen:

З огляду на однокласників і одногрупників моєї дитини, а також на дітей моїх знайомих і друзів, можу сказати таке.
У кого є можливість, ті сидять на дупі рівно і нікуди не ломляться.
Ломляться переважно у двох випадках:
1) ті, у кого за кордоном є родичі (друзі, кохані), тобто є де жити або є якась підтримка на всяк випадок;
2) ті, хто вступає до універу, бо там дають місце в гуртожитку.
Сучасні молоді люди нікуди не поспішають. Вони прекрасно себе почувають у батьківській хаті, на батьківській шиї та їм пох чи нападе пітун знову через 5 чи скільки років. Одружуватись і народжувати дітей ці молоді люди теж не поспішають. Їм і так зручно, навіщо себе обтяжувати. У них інше мислення, дуже відмінне від старшого покоління.

Это вы сейчас про 10-16+-, наверное? Да еще и Ж? :roll: потому как уже М17 резко не пох становится. А уж как М24 не пох - не передать словами :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 11127
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 10:54

Бачу що періодично потрібно писати одне і те ж з того що тут писав ще в 2009 році
Про ТРИ покоління
1 Завжди в родині є ПЕРШЕ покоління, яке змінює майбутнє родини ( автоматично гроблячи СВОЄ сьогодні)
Це покоління, яке покидає батьківський дім і переїзжає в місце з вищими доходами...
Простий розрахунок показує
Квартира=2млн грн(+/-)=100 середніх зарплат
Отже це ПЕРШЕ покоління, працюючи 35 років повинне
а - відкласти 100 зарплат щоб купити власне житло це 20% ВСІХ доходів, бо 6 років дружина не працює по догляду за народженням двох дітей
б - заплатити 20% доходів сімї за оренду....
Тобто ПЕРШЕ покоління витрачає 40% заробленого на те щоб зачепитись
2 Потім йде друге покоління..
Воно також має відкласти 20% щоб купити власне житло , але при цьому може не знімати житло в оренду і жити з батьками
3 І тільки ТРЕТЄ покоління , може отримати в спадщину житло яке звільнить ПЕРШЕ покоління, а тому витрати на себе трєтього покоління при однакових затратах праці будуть вищими на 40% від першого покоління і на 20% від другого....

Тому
Бути ПЕРШИМ -важко.
Тому заробляти на Захід їде багато хто
Жити -набагато менше, бо ніхкому не хочеться бути ПЕРШИМ поколінням

ПС
це стосується і бізнесу в тому числі
Перше покоління заробляє капітал не маючи капіталу
Друге збільшує капітал маючи стартовий від першого, третє може просто жити як рантьє на доходи від існуючого капіталу.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27535
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1617616177161781617916180>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 169806
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 366375
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1061038
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.