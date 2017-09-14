Hotab написав:ЛАД
ам приводятся расчёты, которые позволяют предположить, что замена начнётся гораздо раньше (из соображений экономической эффективности)
Мова мабуть про появу більш ефективних, які здатні знімати більше з квадратного метра
Але це ж напрямок розвитку зеленої енергії, а не занепаду
Справа в тому що лад по життю наляканий а тому жити не може щоб інших не налякати
Ось табличка по встановленій потужності по роках
рік____________Світ Квт ______ Україна квт
2000 ______ 755697 ______
2001 ______ 1022790 ______
2002 ______ 1341023 ______
2003 ______ 1847500 ______
2004 ______ 2915000 ______
2005 ______ 4390000 ______
2006 ______ 5912000 ______
2007 ______ 8266000 ______
2008 _____ 14445000 ______
2009 _____ 22484000 ______
2010 _____ 39732000 ______ 2500
2011 _____ 70189000 ______ 188200
2012 _____ 99010000 ______ 371600
2013 ____ 134040000 ______ 748400
2014 ____ 172169000 ______ 819100
2015 ____ 219262000 ______ 841200
2016 ____ 290560000 ______ 954700
2017 ____ 384050000 ______ 1200000
2018 ____ 477680000 ______ 2003000
2019 ____ 578980000 ______ 5936000
2020 ____ 709090000 ______ 7331000
2021 ____ 851790000 ______ 8062000
2022 ___ 1044310000 ______ 8062000
2023 ___ 1400620000 ______ 8062000
2024 ___ 1852350000 ______ 5500000
А ось з чого складаються панелі..
Хімічні елементи на 1 кВт (≈57 кг), орієнтовно
Елемент_________Частка маси_________Маса на 1 кВт
O (кисень)_______~45–50%___________~25–29 кг
Si (кремній)_____~15–18%____________~8.5–10.5 кг
Al (алюміній)____~10–12%_____________~5.5–7 кг
C (вуглець)_______~4–6%______________~2.3–3.4 кг
Na+Ca+Mg _________~2–4%______________~1.1–2.3 кг
Cu (мідь)_________~0.15–0.25%___________~85–145 г
Ag (срібло)_дуже залежить від технології__~10–40 г
Sn/Pb/F та інші дрібні__<0.2%___________до ~100 г
H та “решта домішок”__~10–20%__________~6–11 кг
Тобто їх не переробляють - бо там нічого переробляти
І останнє
З 2000 по 2018 рік сумарно встановили стільки ж панелей скільки встановили в 2024 році за рік
ПС
вартість складових 1 квт панелей без роботи і виготовлення в доларах по світовим цінам
Скло_________________6–7
Алюміній____________15–16
Кремній_____________55–65
Полімери____________9–11
Мідь__________________~1
Срібло______________12–25
Інше_________________2–3
РАЗОМ______________~100–125 $ / кВт
ППС
десь до 2016 ККД панелей було 16% , зараз 22+
Термін служби не 25 років і кінець
а 25 років з поступовим падінням генерації не нижче 80% від початкового значення... тобто через 25 років -80% від номіналу
через 50 років - 64% від номіналу..
Але з урахування росту ккді і низької ціни самої фотопанелі - їх вигідно замінити через 10-15 років , бо з тої самої площі за той самий час отримаєш в 2 рази більше згенерованої енергії.