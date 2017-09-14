|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 16 гру, 2025 01:10
Water написав: ЛАД написав:
А зачем перерабатывать мусор? Проще засрать Украину отходами.
В принципі, це непогана бізнес ідея- за гроші перероблять сонячні панелі.
Це зразу будуть гранти на обладнання. Додатковий дохід від продажу скла, алюмінію, міді, срібла. Очикується до 2030 року 78 мільйонів тонн непридатних сонячних панелей. Тобто, такий бізнес без сировини точно не залишиться.
В вопросе не разбирался, но, думаю, нужны большие начальные капвложнения. Даже с грантами.
Water написав: ЛАД написав:
2. Восстанавливать нужно очень много. И создавать новое.
После какого-то периода адаптации к миру начнутся большие работы по восстановлению и людей будет не хватать. Вот тут потребуются миллионы мигрантов. Не знаю, как это будет - гастарбайтеры или мигранты. Это будет зависеть как от политических решений, так и от экономических возможностей.
Це залежить від того, шо ви зібрались відновлювать.
А это как раз не очень существенно.
Что бы ни восстанавливать (или создавать новое), люди всё равно нужны.
Или вы о выборе - гастарбайтеры или мигранты?
Тогда я не понял зависимость. Если можно, объясните.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38037
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 16 гру, 2025 07:48
ЛАД написав:
Откуда начнут приезжать?
Я сегодня приводил ссылку и там говорилось, что ср. зарплата в Киргизии 480 долл. Поедут сюда киргизы?
Якщо після закінчення війни залишиться все як і було всі роки - держава для держслужбовців та любих друзів, а пересичні для панщини, то можливо в Абхазії і краще буде. Там хоч тепло та мандарини на шару
...в "проросійській" програвшій у війні Грузії тим часом вже під 800$
-
d44
-
-
- Повідомлень: 806
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 16 гру, 2025 07:55
ЛАД
Хотя давно высказывался, что уж очень большого энтузиазма
Ну так я саме про це.
Ви є давнім критиком перспектив сонячної генерації , вказували , що і генерують вони тоді коли енергія треба не так сильно, і собівартість висока.
Зараз ви додаєте і питання утилізації. Тому я це зрозумів , як контекст відсутності перспектив з ваших вуст. Можливо невірно зрозумів.
Проблема збереження існує, але вона також вирішується.
За утилізацію … Все ж думаю домашні господарства навряд швидко кинуться модернізуватись з появою ефективніших панелей. По перше треба відіграти вкладене, а по друге, чи є сенс? Якщо домашнє господарство чи малий бізнес поставив обладнання, яке йому забезпечило автономність, то чи потрібно ще ефективніше (яке знов потребує вкладень), якщо потребу закриває вже існуюче?
У бізнесу історія інша. Там нема поняття «закрити потребу». Там «чим більше виробимо, тим краще». Але у бізнесу і можливості по утилізації інші.
Цікава історія з вітряками. Німеччина стала знімати старі вітряки , впроваджує нові, сучасніші. При цьому в локаціях, де шкодять птахам (маршрути масової міграції) , або створюють шум для людей, взагалі прибирають
Проте загальна кільніість лише росте! А питання переробки старих турбінтакож вирішено. Критиками через начебто неможливості утилізації і за шкоду птахам ясна справа була Росія. Саме там зібрались найбільші любителі природи , дуже турбуються за довкілля 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17339
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2551 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Вів 16 гру, 2025 08:32
Грузії тим часом вже під 800$
Вже..
в довоєнному 2021 у них була в 1.5 рази нижче української.
Хто зна яка була б у нас за ця 4 роки без війни. І як буде йти відновлення після
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17339
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2551 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Вів 16 гру, 2025 08:59
Shaman написав:
бачу багато хто агітує, що багато хто виїде. спробую відповісти всім, хоча змішують різні речі.
на основне питання мені взагалі не відповідають - а чого раніше не їхали? ......
Отвечаю в четвёртый раз
Не ехали - бо в стране ВП не вводили.
Спробуй видповисты на это
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11132
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:02
Hotab написав:ЛАД
При текущих мощностях переработка одной панели обходится примерно в 20–30 долларов. Отправка той же панели на свалку обойдется всего в 1–2 доллара.
«Інші» джерела енергії ще шкідливіші. Палити нафту (нафтопродукти) , вугілля. Постійна шкода.
АЭС? 🤔
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11132
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:08
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
А зачем перерабатывать мусор? Проще засрать Украину отходами.
В принципі, це непогана бізнес ідея- за гроші перероблять сонячні панелі.
Це зразу будуть гранти на обладнання. Додатковий дохід від продажу скла, алюмінію, міді, срібла. Очикується до 2030 року 78 мільйонів тонн непридатних сонячних панелей. Тобто, такий бізнес без сировини точно не залишиться.
В вопросе не разбирался, но, думаю, нужны большие начальные капвложнения. Даже с грантами.
Суда по тому, что ни Китай ни те же "бангладешцы" (которые свинцовые АКБ руками "чинят") этим не занимаются - проджект на уровне "добыча платины из океанской воды"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11132
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:12
_hunter написав: Shaman написав:
бачу багато хто агітує, що багато хто виїде. спробую відповісти всім, хоча змішують різні речі.
на основне питання мені взагалі не відповідають - а чого раніше не їхали? ......
Отвечаю в четвёртый раз
Не ехали - бо в стране ВП не вводили.
Спробуй видповисты на это
не їхали, бо ніхто не чекав. якщо всі поїдуть, а ми капітулюємо, то ВС будуть вводити в Польщі...
та й головне, далеко не всі такі сцикліві як ху_нтер...
Востаннє редагувалось Shaman
в Вів 16 гру, 2025 09:16, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11079
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:12
Hotab написав:
Грузії тим часом вже під 800$
Вже..
в довоєнному 2021 у них була в 1.5 рази нижче української.
Хто зна яка була б у нас за ця 4 роки без війни. І як буде йти відновлення після
Яка різниця що було б "якби". Факт є факт - грузини виявились розумніші і змогли пропетляти без воплів про "понад усе" та "до останнього". І зараз у них нема війни, більші з/п і так далі
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2911
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 гру, 2025 09:15
Letusrock написав: Hotab написав:
Грузії тим часом вже під 800$
Вже..
в довоєнному 2021 у них була в 1.5 рази нижче української.
Хто зна яка була б у нас за ця 4 роки без війни. І як буде йти відновлення після
Яка різниця що було б "якби". Факт є факт - грузини виявились розумніші і змогли пропетляти без воплів про "понад усе" та "до останнього". І зараз у них нема війни, більші з/п і так далі
ці зп - це насдідок тих часів, коли вони рухалися до ЄС. зараз ЄС їм скаже до побачення чи вже сказала - й подивимось, що ж там буде. про ситуацію у "звільненій" Абхазії не хочете розповісти?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11079
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|170397
|
|
|1493
|366983
|
|
|6076
|1061729
|
|