Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 10:49

  Shaman написав:так давайте визначимось - в нас немає роботи, чи нам потрібні мільйони мігрантів

Саме так!
Спитай любого підприємця - чи є в нього проблеми з робітниками.
Він відповість "Є, величезні". Але запропонуй він ЗП 50-100К і буде черга робітників до нього.
То подумай головою в чому проблема! Надіюсь не розучився логічно думати.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В вопросе не разбирался, но, думаю, нужны большие начальные капвложнения. Даже с грантами.
Якби хотів - то розібрався б
На тобі трошки інфи для роздумів
Є генерація сміття в тебе в Харкові на 1 людину/рік
C ≈109.9 органіка, папір, пластик
O ≈110.8 органіка/папір + мінерали/скло
H ≈16.6 органіка/пластики (і частково вода, якщо рахувати “як викинуто”)
N ≈3.50 органіка (білки), трохи папір/пластик
S ≈3.17 органіка/домішки
Si ≈13.1 скло + інертні мінерали
Ca ≈5.75 скло + інертні мінерали (карбонати/цемент)
Fe ≈7.10 метали + інертні мінерали (Fe₂O₃ тощо)
Al ≈3.82 метали (Al) + скло/мінерали
Na ≈0.90 скло (Na₂O)
Mg ≈0.16 скло/мінерали

А тепер я склав табличку рік, скілки ввели СЕС в квт, скільки це буде ваги в тоннах , скільки людей продукує таку саму кількість сміття в себе дома
Введення -весь світ по рокам
рік ______ Введено квт__ Вага тонн_ скільки людей генерую таку ж вагу сміття
2001 ______ 267093 __ 15224 _____ 50748
2002 ______ 318233 __ 18139 _____ 60464
2003 ______ 506477 __ 28869 _____ 96231
2004 ______ 1067500 __ 60848 _____ 202825
2005 ______ 1475000 __ 84075 _____ 280250
2006 ______ 1522000 __ 86754 _____ 289180
2007 ______ 2354000 __ 134178 _____ 447260
2008 _____ 6179000 __ 352203 _____ 1174010
2009 _____ 8039000 __ 458223 _____ 1527410
2010 _____ 17248000__ 983136 _____ 3277120
2011 _____ 30457000__ 1736049 _____ 5786830
2012 _____ 28821000__ 1642797 _____ 5475990
2013 ____ 35030000__ 1996710 _____ 6655700
2014 ____ 38129000__ 2173353 _____ 7244510
2015 ____ 47093000__ 2684301 _____ 8947670
2016 ____ 71298000__ 4063986 _____ 13546620
2017 ____ 93490000__ 5328930 _____ 17763100
2018 ____ 93630000__ 5336910 _____ 17789700
2019 ____ 101300000__ 5774100 _____ 19247000
2020 ____ 130110000__ 7416270 _____ 24720900
2021 ____ 142700000__ 8133900 _____ 27113000
2022 ___ 192520000__ 10973640_____ 36578800
2023 ___ 356310000__ 20309670_____ 67698900
2024 ___ 451730000__ 25748610_____ 85828700

Що бачимо?
Тільки один Харків за рік продукує сміття більше ніж треба буде переробити панелей у 2030-2035 роках ( тобто всі панелі введенні в експлуатацію в світі в 2000-2008 роках)
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 10:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Але запропонуй він ЗП 50-100К і буде черга робітників до нього.
То подумай головою в чому проблема! Надіюсь не розучився логічно думати.
Ти підприємець?
В твоїй голові доходи формує підприємець чи працівник?
Дай мені працівника який згенерує своєю працею 200 000 грн ,
я сплачу з цих згенерованих ним цінностей 100 000 грн податків,
візьму собі за ведення обліку і так далі 20 000 грн
- і 80 000 грн видам працівнику на руки.
Але на жаль , мої працівники в місяць генерують 30 000-40 000 грн доданої вартості , третина відразу в податки , з того що залишилось 80-85% вони отримують на руки ...але це всього 15000-20000.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:01

  Banderlog написав:
  Water написав:Вступ в НАТО був заборонений мінськими домовленостями?
) вступ в нато був заборонений попередньою конституцією за яку голосували депутати з ВСІЄЇ України в межах кордону 1991 року.

В сенсі заборонений? Позаблоковий статус це не заборонений вступ до НАТО. Потім вектор змінився, як і у сусіда, був сусід, а потім дах поїхав. Ти такому сусіду теж шось віддаси шоб він тебе не чіпав, чи з кумом про щось домовитесь?
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:09

  budivelnik написав:мої працівники в місяць генерують 30 000-40 000 грн доданої вартості , третина відразу в податки , з того що залишилось 80-85% вони отримують на руки ...але це всього 15000-20000.

Ну так ціну того шо ви генеруєте множите на 7, чи не будуть куплять, чому? :)
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:14

  Water написав:
  Banderlog написав:
  Water написав:Вступ в НАТО був заборонений мінськими домовленостями?
) вступ в нато був заборонений попередньою конституцією за яку голосували депутати з ВСІЄЇ України в межах кордону 1991 року.

В сенсі заборонений? Позаблоковий статус це не заборонений вступ до НАТО. Потім вектор змінився, як і у сусіда, був сусід, а потім дах поїхав. Ти такому сусіду теж шось віддаси шоб він тебе не чіпав, чи з кумом про щось домовитесь?

Але трошки по дебільному вийшло: записувати в конституцію курс на НАТО, в яке нас ніхто і ніколи брати не планував... Особливо коли поруч поїхавший дахом сусід придивляється до кого б першого приколупатись
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:16

Роботу над законом про вибори «під час війни» очолить перший віце-спікер парламенту Корнієнко, — джерела РБК–Україна.

Для розробки законопроекту щодо можливості проведення виборів при профільному комітеті ВР буде створено робочу групу. Також до її роботи буде долучено представників громадських організацій.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:20

  Xenon написав:
Роботу над законом про вибори «під час війни» очолить перший віце-спікер парламенту Корнієнко, — джерела РБК–Україна.

Для розробки законопроекту щодо можливості проведення виборів при профільному комітеті ВР буде створено робочу групу. Також до її роботи буде долучено представників громадських організацій.

скільки дають букмекери на перемогу в першому турі з 146% ? Можна квартиру ставити спокійно, easy money
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:28

  Letusrock написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:вступ в нато був заборонений попередньою конституцією за яку голосували депутати з ВСІЄЇ України в межах кордону 1991 року.

В сенсі заборонений? Позаблоковий статус це не заборонений вступ до НАТО. Потім вектор змінився, як і у сусіда, був сусід, а потім дах поїхав. Ти такому сусіду теж шось віддаси шоб він тебе не чіпав, чи з кумом про щось домовитесь?

Але трошки по дебільному вийшло: записувати в конституцію курс на НАТО, в яке нас ніхто і ніколи брати не планував... Особливо коли поруч поїхавший дахом сусід придивляється до кого б першого приколупатись

Сусід колись заходив до тебе у гості, забув кабацайку, а зараз забрав ту кімнату, де лежала кабацайка. Ти віддаси кімнату, чи зателефонуєш куму?
UPD: 2008 рік, Румунія, яке рішення прийняв кум(НАТО)?
Water
 
Повідомлень: 3696
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 11:32

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Але запропонуй він ЗП 50-100К і буде черга робітників до нього.
То подумай головою в чому проблема! Надіюсь не розучився логічно думати.
Ти підприємець?
В твоїй голові доходи формує підприємець чи працівник?
Дай мені працівника який згенерує своєю працею 200 000 грн ,
я сплачу з цих згенерованих ним цінностей 100 000 грн податків,
візьму собі за ведення обліку і так далі 20 000 грн
- і 80 000 грн видам працівнику на руки.
Але на жаль , мої працівники в місяць генерують 30 000-40 000 грн доданої вартості , третина відразу в податки , з того що залишилось 80-85% вони отримують на руки ...але це всього 15000-20000.

Тобто у ілона маска 600 мільярдів доларів нагенерували працівники?
Геніально))

Працівник не генерує дохід у вакуумі.
Він реалізує можливість, яку створив підприємець:

знайшов нішу,

залучив капітал,

взяв ризик на себе,

організував процес,

продав результат.


Без цього працівник генерує рівно 0.

Саме тому:

і той самий програміст у ФОПі Роги і копита заробляє 1 000$,

а в Google 10 000$


Бо цінність створює система, а не робочі руки самі по собі
