Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 10:04

своя сорочка ближче до тіла

  Water написав:
  ЛАД написав:[Сумма-то постоянная
Срабатывает основной закон физики - закон сохранения энергии.

Якраз сума не постійна.
У вас є 100 кВт генерації, вдень використовують всі 100, ви ще обмежуєте, бо обстрілами пошкоджено обладнання. Звісно якщо в час пік заряджать АКБ, то це тільки шкодить. А якшо вночі споживання 50 кВт, то ви шо вимушені зробить? Звісно- зменшити генерацію, якщо це можливо. А тут раз і на ці 50 кВт люди заряджають свої АКБ і користуються коли електрика обмежена.

ага, в теорії всі такі свідоміти і на фронті (вночі вмикають вдень вимикають на благо неньки), а на практиці своя сорочка ближче до тіла (жінки виконують річну демографічну норму 4 рік підряд першого 5 річного плану незламності партії СН)
1
4
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 10:12

план енерго незламності

  Banderlog написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Если из-за разрушения/повреждения, например, ТЭС генерация ограничена и её просто не хватает, графики вводят, потому что ночью некуда девать ээ и поэтому генерацию уменьшают?

Генерації вистачає.

Це ви плутаєте забо.

не Ви писали?
💔 «Як мешканець Львова, прошу скрутити нам половину світла і передати одеситам. Дата. Підпис. Дякую»: — неймовірний пост у тредс зворушив українців

Зазначимо, що Одеська область вже 4(!) добу сидить без світла після цинічних російських обстрілів.

ДТЕК теж прокоментували пост: «Цей тред вилікував мою нервову систему».

Зарядити "електрички" будівельника у Льові, завантажити на платформу потяга, привезти в Одесу, підключити до електромережі і віддати е.е. взад.

Якщо кожен "подивиться в дзеркало" і так зробить, то орки задовбуться роздовбувати енергосистему неньки і капітулюють.

План робочий як швейцарський годинник.
Перевірений в СРСР у одній із військових частин і останній рік втілюється (с) (тм).
Не дякуйте.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 10:16

  Сибарит написав:
  Shaman написав:думаю, що так багато на військовій гілці написали? а це питання зеленої енергетики. всі стали ікспертами. але є ті, хто реально стикався, а є такі, що прочитали Вікі та трохи з інету - й з шашками наголо :lol:

Я так понимаю, что реальные специалисты - это те, кто купил некий бытовой прибор. А все, кто пытается рассуждать о балансе системы в целом - жалкие теоретики?

Панели у дворі лежать, аккуми у хаті , що вам ще роззказати?
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 10:35

  Vadim_ написав:
  Сибарит написав:
  Shaman написав:думаю, що так багато на військовій гілці написали? а це питання зеленої енергетики. всі стали ікспертами. але є ті, хто реально стикався, а є такі, що прочитали Вікі та трохи з інету - й з шашками наголо :lol:

Я так понимаю, что реальные специалисты - это те, кто купил некий бытовой прибор. А все, кто пытается рассуждать о балансе системы в целом - жалкие теоретики?

Панели у дворі лежать, аккуми у хаті , що вам ще роззказати?

Как это в рамках того же ЖК Министерский применимо :wink:
Не, если ЦЕЛЬ - Аграрная Сверх Держава - вопросов вообще нет :lol:
В том же дворе - колодец, для дорог - трактор ХТЗ (тут засада небольшая, ну да ладно)...
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 10:38

  ЛАД написав:В чём заслуга народа?
Разве что в том, что он не требует "подалі від Москви" как наши "активисты". Народ у нас, правда, этого тоже не особо требовал.

В тому і "заслуга" що він не вимагає зміни тої політики яку веде Лука.
Коли Янек провів не ту політику йому через 3 роки організували Майдан.
Білоруси організували Майдан через 26 років і то не через політику а просто надоїв.
