Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 16:19

  UA написав:
  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:А може ти тоді не тут пиши?
Відразу напиши пуйлу, щось типу
Пуйло наші бідняки і інсультники розбили міф про другу армію світу, яка рухається в 5 разів повільніше равлика....
Ти уявляєш що станеться якщо ще парочка корупційних скандалів відправить в армію богачів з Богатирським здоровьм і мільйонними статками (Андрій Борисович вже грозиться... а там може й коломойський підтягнеться з своїм 10000 доларів за сепара?
Тому краще закінчуй своє еСВеО і брись під лавку...
Бо закарпатель летусрок відпере від жовтої жижі свої коротенькі штанці і вирішить замінити закарпатця Бровді(з шлейфом корупційних скандалів) і що тоді буде?
Ти спеціально прикидаєшся ідіотом чи випадково?
1) Розбили міф достатньо мотивовані, які йшли в перший рік війни. ЗАРАЗ армія поступово петворюється на "бідняків і інсультників".
2) Коли армія РФ перестане рухатись "повільніше равлика", а почне рухатись швидко(а шанс цього все більше і більше) то вже ніяких перемовин не буде. Тоді ми підпишемо все що хоче путін.
Будівельник не знав, що змінувати пропорції цементу та піску в бетоні не можна безкінечно.
Рівно через 1 годину, тобто в 17-15+/- я напишу повідомлення в якому будуть описані алгоритми визначення кількості цементу( якісних бійців) в ЗСУ і як ця кількість змінювалась починаючи з лютого 2022.
Все що я напишу - буде (після написання) з серії
КЕП ОЧЕВИДНІСТЬ...
Але цю затримку я роблю спеціально для того щоб інші змогли описати те що я оголосив.
ПС
Задаю генеральну лінію
По якій
Кількість цементу в ЗСУ - ЗРОСТАЄ...

А тепер хто може-хай вискаже свою версію яка або підтвердить або заперечить мою заявку.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 19 гру, 2025 16:28, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 16:21

  Hotab написав:А скільки шасі було б якби бігунцю не платити 500 євро від щольца??

Что, после (или это и было причиной) списания появились проблемы с базовыми математическими операциями? :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 16:34

  BIGor написав:
  Xenon написав:всех заклинило на выборах этих...

рф потребует, чтобы украинцы, проживающие на российской территории, смогли проголосовать на территории рф, – путін.

Якась дурна по суті вимога. Голосувати мають право громадяни України, а голосувати по національності - такого права нема в жодній країні.

Национальность - не причем: требуют изберательные пункты. Зачем? - х.з.
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 16:40

  budivelnik написав:
  UA написав:
  andrijk777 написав:Ти спеціально прикидаєшся ідіотом чи випадково?
1) Розбили міф достатньо мотивовані, які йшли в перший рік війни. ЗАРАЗ армія поступово петворюється на "бідняків і інсультників".
2) Коли армія РФ перестане рухатись "повільніше равлика", а почне рухатись швидко(а шанс цього все більше і більше) то вже ніяких перемовин не буде. Тоді ми підпишемо все що хоче путін.
Будівельник не знав, що змінувати пропорції цементу та піску в бетоні не можна безкінечно.
......
Кількість цементу в ЗСУ - ЗРОСТАЄ...

А тепер хто може-хай вискаже свою версію яка або підтвердить або заперечить мою заявку.

Та тут к гадалке не ходи - будет действительно КЕП ОЧЕВИДНІСТЬ на тему "плотность площади - растет, значит длина бород - падает"
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Та тут к гадалке не ходи - будет действительно КЕП ОЧЕВИДНІСТЬ на тему "плотность площади - растет, значит длина бород - падает"
Перший висказався, спеціально його цитую щоб зафіксувати його відповідь, бо воно ж після того як побачить в яке лайно влізло по шию - зможе змінити своє повідомлення..
А от в моєму цитуванні його ж повідомлення оригінал- не зможе..
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Кількість цементу в ЗСУ - ЗРОСТАЄ...

Знайшов я офіційні дані:
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/02/17/7442249/
Середній вік військовослужбовців ЗСУ складає 40 плюс, або навіть 45 плюс. Наприкінці минулого року таку оцінку озвучив член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін.
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 16:56

budivelnik
Ти з віком молодішаєш?
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:00

  BIGor написав:
  budivelnik написав:Кількість цементу в ЗСУ - ЗРОСТАЄ...

Знайшов я офіційні дані:
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/02/17/7442249/
Середній вік військовослужбовців ЗСУ складає 40 плюс, або навіть 45 плюс. Наприкінці минулого року таку оцінку озвучив член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін.
До віку це не має прямого відношення.
Можна бути хорошим цементом в 60 (бо маєш досвід ), можна бути хорошим цементом в 20...
В моєму алгоритмі критерій вік не використовується бо він не очевидний , а от
підказка - час використовується

ПС
моя якість як бізнесмена якраз постійно зростала з віком, бо
а- отримував більше досвіду
б - накопичував більше власного ресурсу

Але напряму порівнювати до ЗСУ -не можна.
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:05

зарадив три акумулятора

  Banderlog написав:💔Ось так "Щедрик" пролунав на одній із зруйнованих теплоелектростанцій ДТЕК.

Цей виступ став частиною нашої спільної зі Svitlo Concert ініціативи – звернення до світової спільноти з проханням підсилити підтримку української енергетики в часи безпрецедентних випробувань.

Просимо максимально поширювати. Світло тримається!
https://t.me/dtek_ua/3460

зарядив три акумулятора від Щедрика
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:11

  _hunter написав:
  Hotab написав:А скільки шасі було б якби бігунцю не платити 500 євро від щольца??

Что, после (или это и было причиной) списания появились проблемы с базовыми математическими операциями? :lol:

потужності з виробництва шасі стали би більш потужними
