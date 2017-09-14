По данным газеты, российская разведка составила досье на чиновников из окружения Дональда Трампа после того, как республиканец победил на президентских выборах в США в 2024 году. Кремль искал в администрации Трампа удобного для себя человека, который бы способствовал лоббированию требований РФ к Киеву. Поэтому Москва была настроена категорически против Кита Келлога, который изначально был назначен спецпредставителем Трампа по Украине - разведка РФ отметила, что его дочь руководила благотворительной организацией в Украине, и Кремль видел это препятствием.



Уиткофф же "приглянулся" Кремлю тем, что у него больше опыта в бизнесе, чем в политике, и он не всегда координирует свои действия и поездки с американскими спецслужбами, как обычно требует регламент. Кроме того, с Уиткоффом можно было наладить контакт через такого же "человека от мира финансов", помощника Путина Кирилла Дмитриева , который возглавлял Российский фонд прямых инвестиций.