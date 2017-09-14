|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 23 гру, 2025 16:23
pesikot написав:
Від тебе теж немає відповіді, не напружуйся
Немає питання немає відповіді. Ти пустишка, ти навіть питання не можеш сформулювати без підвоху.
andrijk777
Додано: Вів 23 гру, 2025 16:25
andrijk777 написав:
Це що за фантазії? ПФУ дотується з бюджету.
Так, дотується, а хто ЄСВ сплачує? Працівник хоч копійку сплачує? Ні.
АндрейМ
Додано: Вів 23 гру, 2025 16:28
Banderlog написав:
Логіка тут простіша. Армійська.
Має бути написано - під час виконання бойового завдання, згідно розпорядження командира N___ від 23. 12 2025 в результаті прильоту ракети на позиції бпла отримав поранення ст. Лейтенант satan. Одірвало ногу форма 100 з медпункту брига додається. Під час виконання бойового завдання ст. Л-нт Satan не перебував в станІ алкогольного чи наркотичного спяніння був в засобах захисту. Зброя закріплена за Satan, ак 75 N_____ була знищена/втрачена в результаті ракетного удару. Далі паспортні дані, код, ФІО дуже бажано без помилок.
короч тексту на півтори листка І це треба внести в журнал бойових дій, завірений витяг з якого є підставою для виплат. Під час перебування на службі і виконання бойового завдання це різне, ще може бути в результаті необережного поводження зі зброєю, або в наслідок біологічної смерті)
Нє, через суд щось мож і поправити що не так записано, але далеко не все і це потребує маломальськи лічної ініціативи.
Щодо загиблого то свідчення, що хтось бачив як ст лнт Satan одбив ногою ракету і сплив кровю мало, треба іще предявить тушку Satan
інакше буде записано вважати безвісти зниклим, евакуація тіла через обстрілу з боку противника затруднена.
Абсолютно вірно. Але деяких командири користуються незнанням Закону комбайнера Миколи. А не повинні, повинна бути система яка командира ідіота відправить у окоп на пониження звання за втрати бойового складу, або за втрати позицій які він може тримати як х... Куп'янск по 5 разів на тиждень.
stm
Додано: Вів 23 гру, 2025 16:28
_hunter
Та прям очевидно що це замовчується. У нас контроль держави над СМІ(і взагалі над публічним простором) величезний.
Але це якби нормально для війни. Народ повинен поменше знати і побільше хотіти йти в окопи.
andrijk777
Додано: Вів 23 гру, 2025 16:33
andrijk777 написав:_hunter
Та прям очевидно що це замовчується. У нас контроль держави над СМІ(і взагалі над публічним простором) величезний.
Очевидно далеко не всем
Я помню тут летом крики "а где официальные данные?"
_hunter
Додано: Вів 23 гру, 2025 16:34
АндрейМ написав: andrijk777 написав:
Це що за фантазії? ПФУ дотується з бюджету.
Так, дотується, а хто ЄСВ сплачує? Працівник хоч копійку сплачує? Ні.
А що - є якась принципова різниця хто платить - працівник чи роботодавець?
Можна брати "з працівника". Щось зміниться?
andrijk777
Додано: Вів 23 гру, 2025 16:46
andrijk777 написав: АндрейМ написав: andrijk777 написав:
Це що за фантазії? ПФУ дотується з бюджету.
Так, дотується, а хто ЄСВ сплачує? Працівник хоч копійку сплачує? Ні.
А що - є якась принципова різниця хто платить - працівник чи роботодавець?
Можна брати "з працівника". Щось зміниться?
Не поверите, но реально просто огромная толпа народу вот вообще не понимает, как ФОТ работает. Т.е. они да - как-то смутно понимают, что из ихней ЗП в ПФ деньги каким-то образом понимают, но каким (и сколько) - нет.
А если прямо в ведомости будут писать:
ЗП - 26500
удержано
- ПФ: 5830
- НДФЛ: 4770
-- может нарид и задумается "в смысле пенсия будет $140???"
_hunter
Додано: Вів 23 гру, 2025 17:11
andrijk777 написав: pesikot написав:
Від тебе теж немає відповіді, не напружуйся
Немає питання немає відповіді. Ти пустишка, ти навіть питання не можеш сформулювати без підвоху.
Питання було, просте, конкретне ... відповіді від тебе не було на просте, конкретне питання ...
pesikot
Додано: Вів 23 гру, 2025 17:21
Тут ктото недавно писао что после войны китайские инвестиции попрут, ну вот
"
Китай призвал Украину «немедленно исправить ошибки» и не вводить санкции против китайских граждан и компаний.
"Китай в очередной раз последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право. Мы призываем Украину немедленно исправить ошибки", - заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
Напомним, ранее Зеленский вводил санкции против китайских компаний, а недавно анонсировал введение в скором времени санкций и против граждан КНР за сотрудничество с российской оборонкой"
katso
Додано: Вів 23 гру, 2025 17:34
stm написав:
Абсолютно вірно. Але деяких командири користуються незнанням Закону комбайнера Миколи. А не повинні, повинна бути система яка командира ідіота відправить у окоп на пониження звання за втрати бойового складу, або за втрати позицій .
знання закону комбайнером мало йому допоможе, так як командир не зобовязаний кожному миколі давати наказ в письмовій формі під підпис . Окрім того є воєнна необхідність. Те що вам там положено 3 х разове харчування, баня раз в тиждень, і больнічний по грипу не значить, що якщо ви сидите на позиції можно встати і піти
А так знайте собі на здоровя закон. Положено отпуск 30 днів? Дав командир в 23му році лиш 5 то будь довольний. Шо там іще положено? Отпуск по убд? Ну то на нього носок положено)
І тд і тп.
А щодо командирів в окоп, так вони теж можуть в сзч на тих самих підставах, що і комбайнер який не хоче в окоп:lol:
Banderlog
