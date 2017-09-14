RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:08

  SATAN написав:
UA Напевно в Україні діти будуть напряму (без ПФ) утримувати своїх батьків.

Ни я ни моя жена, ни мои дети - на ПФ не рассчитывают.
Все привыкли говорить о "Правах и Обязанностях граждан", но если посмотреть внимательно, то Государство для людей или так Люди для государства?
И что есть Государство?
Как-то начало с серединой (да и окончанием) слабо связанно... Я абсолютно не против самоустанения властей от вопроса пенсионного обеспечения. Просто 22% от ЗП жалко - если бы подписав "отказ от ответственности" их можно было бы получить наруки - и куда-нить в S&P 500 вложить - я бы, наверное, даже спасибо властям бы сказал :roll:
_hunter
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:10

  UA написав:
  SATAN написав:Вiрно, Але:
Ми працюючи - сплачуємо тим, що на пенсiї!
Хто буде сплачувати нам?
Теоретично - тi, що будуть працювати! Нашi дiти!
Стоп. Але дiтей меньше, анiж стареньких, погана демографiя а тут ще й Вiйна!
Однi гинуть, iншi емiгрують.

Напевно в Україні діти будуть напряму (без ПФ) утримувати своїх батьків.
Нема дітей - нема утримання.
Песікот ти мене підгримуєш?

"підгримуєш?"

Не забувай, коли тебе накриє деменція, а вона тебе накриє ...
Тебе будуть або не будуть утримувати діти, або твою спадщину швидесеньку протринькають
pesikot

 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:10

https://zn.ua/ukr/anticorruption/zoloto ... sWzE9JmYWw
Пенсіонерів обіжають
UA
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:15

  SATAN написав: Угадайте, панове, сколько из знакомых купило золото или биток?
Один! Брат, который сам в теме!
Остальные, скупали доллар с истерическим рвением!
Почему? Вопрос к толпе. Привычка? Менталитет? Скорее - Вера!

Якщо тут все обвалиться так що й долар стане бумагою і бетон нічийним, то продати золото зможуть не тільки лиш всі. Дивіться щоб з тим золотом ви самі себе не заказали)
Banderlog

 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:19


Менто-пенсів
pesikot

 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:20

Banderlog OMG
Кто же золото в слитках держит?
У нас, сейчас проект интересный, я писал. С америкосами.
Вот над ним - работаем!
А все эти бетонометры, слитки, машины - это для тех, кто не способен ничего Создавать!
SATAN
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:20

  SATAN написав:
pesikot Тебе будуть або не будуть утримувати діти, або твою спадщину швидесеньку протринькають

1. Яких дiтей я виховав, так i буде!
2. Поки щось можу, заробляю!
Коли не зможу, "пiду й втоплюся у рiчцi глибокiй" щоби не створювати проблем дiтям!

на мiй погляд - я патрiот! Своєї сiм`ї!

Хіба я це тобі писав ?
Ні

То чому ти мені відповідаєшь ?

Чи це клон так спалився ... )
pesikot

 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:22

  SATAN написав:
pesikot Тебе будуть або не будуть утримувати діти, або твою спадщину швидесеньку протринькають

1. Яких дiтей я виховав, так i буде!
2. Поки щось можу, заробляю!
Коли не зможу, "пiду й втоплюся у рiчцi глибокiй" щоби не створювати проблем дiтям!

на мiй погляд - я патрiот! Своєї сiм`ї!

UA
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:23

  Banderlog написав:Якщо тут все обвалиться так що й долар стане бумагою і бетон нічийним, то продати золото зможуть не тільки лиш всі. Дивіться щоб з тим золотом ви самі себе не заказали)


Та сможет. В блокадном членинграде на хлеб меняли. По весу-1 к 1.
Господар Вельзевула

 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:25

  SATAN написав:Banderlog OMG
Кто же золото в слитках держит?

Під час обшуків 16 грудня на віллі колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна у Франції правоохоронці вилучили 90 тисяч євро, три кілограми золота та 18 годинників преміальних брендів загальною вартістю понад 1 мільйон євро.

Деталі: За даними видання, Піскун нібито не надав документів, які підтверджують походження готівки, купівлю золотих злитків та законність ввезення дорогих годинників на територію Франції.

https://www.pravda.com.ua/news/2025/12/23/8013055/
У нас, сейчас проект интересный, я писал. С америкосами.

Випадково не газований кореець у таксі?
Water
 
