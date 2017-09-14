RSS
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:25

  UA написав:


Обожаю этот момент.
Как вы думаете, если на машине такую надпись наклеить на языке оригинала- побьют?
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:26

  SATAN написав:
_hunter я бы, наверное, даже спасибо властям бы сказал

...... Менять уже всё поздно, надо было раньше а как дальше жить? Х-з!

Там чуть раньше вопрос был "а при чем тут власти" - ну вот при этом.
Дотянули власти солидарку до момента, что скоро один "работяга" будет одного пенса кормить - а как тому работяге жить?.. :roll:
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:29

  _hunter написав:
  SATAN написав:
_hunter я бы, наверное, даже спасибо властям бы сказал

...... Менять уже всё поздно, надо было раньше а как дальше жить? Х-з!

Там чуть раньше вопрос был "а при чем тут власти" - ну вот при этом.
Дотянули власти солидарку до момента, что скоро один "работяга" будет одного пенса кормить - а как тому работяге жить?.. :roll:

Це демографія, а на війна. Тому імміграція до України навіть бангладешця за контрактом на працю разом з родиною, має сенс. :roll:
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:32

  andrijk777 написав:
  flyman написав:ще один спеціаліст по всім пенсійним системам всього світу

Тепер з ШІ можна бути спеціалістом в усьому. Головне бажання. :D

Про таких раніше казали - спеціаліст широкого профіля )
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:35

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:


Обожаю этот момент.
Как вы думаете, если на машине такую надпись наклеить на языке оригинала- побьют?

Може перший рядок Гімну?
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:36

  UA написав:


Коли я це відео наводив, щоб ні в якому разу не голосували за Зеленського ...

То мені казали - "ты парахоботик", "ты ничего не понимаешь", "хуже не будет", "он вне системы", "новые лица"

Ти диви, прозріли ... через 7 років )
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:36

  SATAN написав:
stm
Це демографія, а на війна. Тому імміграція до України навіть бангладешця за контрактом на працю разом з родиною, має сенс. :roll:

Ага! А через 50 рокiв, бангладешцi оберуть президентом бангладешця!
А через 100 рокiв, свою мову державною визнають!
А через 200 рокiв, усi українцi зовнiшнiстю та звичками, будуть "Бангладешцями"!
Прикольно! :D
Нi, це вам обирати, я проти, але - нiхто, нiкого не повинен тримати!
Патрiотом Бангладешу - не буду! :D

Тоді помруть всі у бідності. Це теж вибір.
Ви згодні утримувати як батьків, так і +1 пенсіонера? Потягнете?
Трамп вже почав ідею даю грінкард не за 35$ за розіграшем, а за 5млн.$.
Наразі цікаво подивитись. Медсестри на 70% це не грінго )
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:37

  SATAN написав:
fox767676 такие как вы максимум на что способны - проехаться на бычьем тренде

Вы не в теме.
на "бычьем тренде" катаются Инвесторы.
Проптрейдеру пох, куда и как, важна волатильность, остальное - мастерство и опыт.[/i]


Вы о скальпинге скорее всего
занятная штука
я так с виртуалльным золотом игрался
но деньги ,особенно виртуальные ,не имеют значения когда весь мир рушится
больше значению имеют конкретные навыки
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:41

Коли з'явилися новина про обшук у Франції у колишнього генпрокурора України, у інформованих людей виникло питання - а в якого саме?
Вони всі (крім Луцика) мешкають у Франції.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:46

  UA написав:Коли з'явилися новина про обшук у Франції у колишнього генпрокурора України, у інформованих людей виникло питання - а в якого саме?
Вони всі (крім Луцика) мешкають у Франції.

Якщо інформовані були не в курсі, то якось "по звоночку" вже не можна? ) Як там допомога зі зниклим безвісті по захищеному зв'язку WhatsApp або Телезі? Як і у інформованих не інформативна? )
