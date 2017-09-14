RSS
  #<1 ... 1624916250162511625216253>
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 17:38

  pesikot написав:
  candle645 написав:10000 це і є +/- максимальна пенсія пересічного який сплачував максимальні внески в ПФ)

Навіть приклад Hotab'а показує, що ти неправий

Далі можно не читати ...


Так він не пересічний, а Вислужений учасник бойових дій в Ахриці та Хорватії. З відповідними надбавками та доплатами.
candle645
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 17:41

  pesikot написав:
  candle645 написав:10000 це і є +/- максимальна пенсія пересічного який сплачував максимальні внески в ПФ)

Навіть приклад Hotab'а показує, що ти неправий

Далі можно не читати ...

чому? хоче держава давати окрему пенсію чиновникам і силовикам хай платить з бюджету а не за рахунок солідарної пенсійної системи. Тоді і питань не буде.
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  candle645 написав:Так він не пересічний, а Вислужений учасник бойових дій в Ахриці та Хорватії. З відповідними надбавками та доплатами.
Так в кожного держслужбовця є УБД і так далі... а там ще артисти, науковці.. і відрізнити справжнього професора від прохвесора... не вийде.
Тому є 1,5 млн які отримують вище 10 000...
Як будете шукати хто достоїн а хто ні?
+ законодавство вже присвоїне- не дозволяє погіршувати
Можна змінити законодавство щоб не присвоювати... цим шляхом йдуть..
Але
20 млн працездатних - 12 млн працює офіційно
Ці ж офіційно не працюючі не помруть всі до 65, а ті хто доживе все одно буде отримувати мінімалку
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Оновлена інформація про влучання БпЛА у багатоповерхівку в Чернігові
Ворожий безпілотник влучив у бокову стіну шостого поверху багатоквартирного житлового будинку у Чернігові. Внаслідок удару виникло загоряння в квартирі, яке оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. На щастя, постраждалих немає.

Про це повідомляє міська рада.

Наразі управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради розпочало обстеження пошкодженого майна. Попередньо відомо про вибиті вікна в будинку, куди стався приліт, а також у будівлі гуртожитку, розташованої поруч. Крім того, пошкоджено дві автівки, які загорілися під час удару.
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:чому? хоче держава давати окрему пенсію чиновникам і силовикам хай платить з бюджету а не за рахунок солідарної пенсійної системи. Тоді і питань не буде.
А яка різниця ЗВІДКИ ?
Зараз Пенсійний ДОТУЄТЬСЯ з Бюджету
Ну розділять
Пенсійний з солідарної
Чиновники з Бюджету..

А в Бюджет будуть тільки чиновники здавати?
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 17:52

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  candle645 написав:10000 це і є +/- максимальна пенсія пересічного який сплачував максимальні внески в ПФ)

Навіть приклад Hotab'а показує, що ти неправий

Далі можно не читати ...

чому? хоче держава давати окрему пенсію чиновникам і силовикам хай платить з бюджету а не за рахунок солідарної пенсійної системи. Тоді і питань не буде.

Тобто, з прикладом Hotab'а питаннь нема, це чудово

Мене коробить від слова "силовики", це щось московитське

Не всі чиновники отримають пенсії з солідарної системи, наприклад, судді
Інші, є сплата ЕСВ, який потім враховується в розмір майбутньої пенсії

До речі, тебе це теж особисто стосується. Поцікався питанням.

Стосовно солідарної системи, то вона у нас хронічна дефіцитна і потребує дотацій з бюджета, навіть без урахування суддів та інших з "довічним утриманням"

То яка різниця, з бюджету напряму їм платять пенсії чи через дотації ПФУ ?
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 17:54

на форуме сложно найти хто на ком стоял (с)
ПДВ за листопад 2025
2600 по декларації , бизнес надо закривати і податків не буде, це може зрозуміти Будивельник але не хотаб с котіком
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 24 гру, 2025 17:56, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 17:56

  budivelnik написав:
  candle645 написав:Погугліть що таке капіталізація...
Отже як і всі поверххапайки Ви пропонуєте
1 Державі збирати стільки ж скільки вона збирає
2 Виплачувати менше ніж вона виплачує а різницю вкласти в якийсь фонд
3 Через 20 років в цьому фонді буде уйма грошей і ОТ ТОДІ....

В мене ще краща пропозиція.
Різати так різати
З усіх хто сьогодні отримує більше 5000 - забрати і вкласти в фонд

Ні саме більше 10000 (вірніше максимуму який доступний пересічному, без всяких "чиновницьких доплат і тп")

  budivelnik написав:1,5 млн*5000*12місяців=90млн грн/рік
Скільки будемо років так робити?
І скільки зберемо?
Адже починаючи з моменту різання- то й ті хто виходить на пенсію вже не зможе отримати 15000 ( ми ж ріжемо)
Тобто максимум зберемо
90*15років(живе пенсіонер)/2(вони ж не помруть всі в один день а будуть помирати від 0 до 15)=600млн грн максимум
Сильно вам це допоможе?


Погугліть що таке капіталізація...

Підказка - лише із 90млн грн зібраних в перший рік через 30 років матимемо ~400млн.
candle645
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:01

  UA написав:Суть роботи органів прокуратури це доїти бізнес.
Це як звинувачувати вірус, що від нього хворіють та гинуть.
Завдання професійного генпрокурора це стримувати апетити підлеглих, щоб ті не погубили країну.

щирий погляд типичного представника "органів". але скільки пафосу... :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:01

  candle645 написав:Ні саме більше 10000 (вірніше максимуму який доступний пересічному, без всяких "чиновницьких доплат і тп")

У Hotab'а пенсія під самий максимум, без доплат ...

Подивись на цей кейс - це якраз кейс людини, яка платила ЕСВ по максимуму довгий час
pesikot
