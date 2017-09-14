RSS
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 09:46

істіну глаголішь

істіну глаголішь

  Banderlog написав:І даж більше, в нас одна валюта- долари) мож з часом в Україні і юань буде в кожного під подушкою.

істіну глаголішь
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 09:50

  SATAN написав:
Banderlog не буває таких війн, до останнього подиху.

Ну почему же?
Жили-были индейцы в Америке.
По-своему жили, даже вот какие-то Строения монументальные сооружали, как майя.
Интересно, вот куда они подевались? Остатки выживших, я бы не назвал уже народами, так... ошмётки.
Сказать, в чем основная беда индейцев?
Богатая и Щедрая земля! :D

Знаете, зачем массово внедряют инсектопротеины? Да проблемы будут со жратвой!
Народа всё больше и больше на Земле! Спрос на жратву!
Украина?
Просто подарок Бога, на самом деле! Тут и земля и реки и леса и море, полезных ископаемых - считай "вся таблица Менделеева"!
Вы и правда считали, что вот кто-то нам оставит право это всё пользовать "на шару"?

Нет, конечно.
Просто, у Запада свои методы, у варваров- свои.

Как определить вероятность прогноза будущего?
Всё просто.
Задать себе вопрос "А что после войны?"

Вот.. какие, собственно Цели у этой войны!
Реальные а не "озвучиваемые пролетариату со стороны СМИ"? :D

Всё очень просто, видите!

маячня про глобальний голод при даних кліматичних умовах поки не впав астероїд здоровенний чи супервулкан бахнув
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 09:53

програмування лічильників

  Ой+ написав:З Різдвом поважне панство!
Християнської поведінки хоч на день.
Електрики без обмежень.
Заряджальна лихоманка: чверть киян почали споживати більше світла під час відключень https://kiev.informator.ua/uk/zaryadzha ... idklyuchen
Парадокс листопада показав, що навіть за тривалих знеструмлень частина мешканців столиці не лише не скоротила, а й збільшила споживання електроенергії
Цікаве спостереження про зміну споживання електроенергії під час відключень оприлюднив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. За його даними, у листопаді 26% киян збільшили споживання, ще 20% залишили його без змін, а 54% - зменшили, при цьому середній показник у місті впав на 20%. Йдеться саме про період, коли в Києві вже діяли графіки, і світло часто було відсутнє годинами.
Судячи з коментарів під дописом, кияни добре впізнають себе у цій статистиці. Мешканці міста описують масову “заряджальну лихоманку”, коли після появи світла одночасно заряджають телефони, ноутбуки, павербанки та домашні зарядні станції. Додаткове споживання створюють і системи накопичення енергії, які через втрати під час заряджання і розряджання беруть з мережі більше електроенергії.

Потрібно перепрограмувати лічильники з тим, щоб могти в певні пікові періоди не відключати, а обмежувати споживання, наприклад, максимум 1 кВт/год, а не 3 по замовчуванню теперішні.

для цього потрібно замінити всі лічильники на програмовані та ввести програму на обмеження
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 10:28

