  #<1 ... 16263162641626516266
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:21

Не сомневаюсь, что всё это модераторы "зачистят", но - на самом деле, если человек не ориентируется вот в подобных вещах, ему бы комбайнёром или там плитку класть в ванной... а не финансами заниматься!
Ещё одна проблема в Украине, отсутствие Образованных и Умных кадров среди руководства!
Потому и следуем "заокеанским советам", своих Мудрецов-Старцев изничтожили! :D
SATAN
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:22

:roll:
❗️Конец войны в Украине — близко: мы действительно приблизились к решению, — МЗС рф.
Xenon
 
Повідомлень: 5615
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:23

  SATAN написав:
andrijk777 Виявилось що ніяка валюти в світі не забезпечена золотом!


Вы не поняли!
Кстати, образование - какое? :D

Ладно, я сьогодi добрий.

Выяснилось, что для роста экономики - нужна Опережающая Инфляция!
Там много причин, тут на вечер "посиделок", не хочу.

Так вот, в основе - Психология.
"Жадность -это хорошо!"

Если Человек видит, что товары каждый год дорожают, он старается их быстрее купить!
Рост спроса!
При капитализме нужно, чтобы был СПРОС и была МОТИВАЦИЯ.

Записали?

Поэтому, доллар вынуждены были отвязать от золота!
С каждым годом, растёт количество товаров и услуг, особенно сегодня, в эпоху роста IT и пр.
Чтобы сохранять спрос на растущее кол-во товаров и услуг, в системе должно быть достаточное количество "денег"!

Никакая стабильная валюта, не нужна, т.к. народ будет скупать именно такую валюту, строить Пираммммиду(помните Мавроди с его деньгами?) а спрос на другие товары и услуги, будет падать!
P.S."Пирамммида" нужна в том случае, если нужно стерелизовать излишнюю ликвидность для снижения инфляции.

так вот, отказ от Бреттон-Вуда был ВЫНУЖДЕННЫМ!
Экономика США - не могла развиваться при Сильном Долларе!
Тоже самое и Трамп говорил, если помните.

так, надоело писать.
Сами читайте, смотрите графики и анализируйте.
И да, Украина -не имеет давно уже собственной экономики, всё работает на "ИВЛ", как при Ковиде.
Не будет вливаний, ВВП просто Рухнет а гривна повторит подвиг "купонов имени Леонид Макарыча".
Вот, где проблема.
Всем пока.

"Выяснилось, что для роста экономики - нужна Опережающая Инфляция!" - Вияснилось ким? Хто цей геній, що це вияснив. Тисячі років людство жило без інфляції і тут геніальні американці придумали інфляцію. :D :D
Фігню ви пишете.
Відвязали - бо не мали стільки золота щоб забезпечити всі долари.
Інфляція - це просто наслідок.
Так як доларів вже було надруковано дуже багато - без інфляції система вже не могла існувати. І вона почала працювати з інфляцією. Все. Успішно працює до сих пір.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:26

  SATAN написав:
andrijk777 Коли я говорю США, СРСР чи Китай я ЗАВЖДИ маю на увазі керівництво США, керівництво СРСР і керівництво Китаю

Ой не могу!
Ни пiтун ни Трамп, реально -ничего не решают!

Хто рішає? Марсіани, рептілоїди?
Тільки не треба розмитих фраз, типу "партії".
Прізвища, будь-ласка, якщо це люди.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7175
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:30

Xenon ❗️Конец войны в Украине — близко: мы действительно приблизились к решению, — МЗС рф.

Да бред :D
SATAN
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:32

  Xenon написав::roll:
❗️Конец войны в Украине — близко: мы действительно приблизились к решению, — МЗС рф.


А копыта-то стучат!
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5005
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:36

  fox767676 написав:
  Xenon написав::roll:
❗️Конец войны в Украине — близко: мы действительно приблизились к решению, — МЗС рф.


А копыта-то стучат!

Но вместо копыт, мы слышим звук рогов об потолок
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12953
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
