andrijk777 Виявилось що ніяка валюти в світі не забезпечена золотом!

Вы не поняли!Кстати, образование - какое?Ладно, я сьогодi добрий.Выяснилось, что для роста экономики - нужна Опережающая Инфляция!Там много причин, тут на вечер "посиделок", не хочу.Так вот, в основе - Психология."Жадность -это хорошо!"Если Человек видит, что товары каждый год дорожают, он старается их быстрее купить!Рост спроса!При капитализме нужно, чтобы был СПРОС и была МОТИВАЦИЯ.Записали?Поэтому, доллар вынуждены были отвязать от золота!С каждым годом, растёт количество товаров и услуг, особенно сегодня, в эпоху роста IT и пр.Чтобы сохранять спрос на растущее кол-во товаров и услуг, в системе должно быть достаточное количество "денег"!Никакая стабильная валюта, не нужна, т.к. народ будет скупать именно такую валюту, строить Пираммммиду(помните Мавроди с его деньгами?) а спрос на другие товары и услуги, будет падать!P.S."Пирамммида" нужна в том случае, если нужно стерелизовать излишнюю ликвидность для снижения инфляции.так вот, отказ от Бреттон-Вуда был ВЫНУЖДЕННЫМ!Экономика США - не могла развиваться при Сильном Долларе!Тоже самое и Трамп говорил, если помните.так, надоело писать.Сами читайте, смотрите графики и анализируйте.И да, Украина -не имеет давно уже собственной экономики, всё работает на "ИВЛ", как при Ковиде.Не будет вливаний, ВВП просто Рухнет а гривна повторит подвиг "купонов имени Леонид Макарыча".Вот, где проблема.Всем пока.