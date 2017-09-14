він навіть на половця не тягне
типовий нащадок культури рязано-окських скотомогильників
Додано: Суб 27 гру, 2025 12:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 27 гру, 2025 12:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На жаль, не факт. З одного боку, на Купянську поки в нас успіхи. І дійсно, в них нема кількох полків/бригад в резерів, щоб швидко туди кинути.
З іншого боку, в них значна перевага на інших напрямках. Хоча, якщо вірити Білецькому(а не вірити причин в мене нема), втрати перевищують рівень мобілізації, в нас ситуація десь така сама. І русня досі має можливість наступати на кількох напрямках.
На жаль, невдачу в Купянську вони кимпернсували успіхами на півдні та на Донбасі. І якщо в нас не вистачить резервів, щоб зупинити їх, результат може бути значно гіршим, ніж для них внаслідок втрати Купянська.
Додано: Суб 27 гру, 2025 13:00
іпсошний гон
та таку вже іпсятіну жене, аж вуха завертаються: "насіловали слов'янок, ті топилися (пізніше Анна Карєніна під потяг) а нащадки вспливали з порченею ізнасілованієм гаплогрупою з 2/3 генного успадкованія умствєнних даних (а внуки 4/9)"
