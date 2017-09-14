|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 27 гру, 2025 12:55
flyman написав:
хазаро-половця
він навіть на половця не тягне
типовий нащадок культури рязано-окських скотомогильників
fox767676
Додано: Суб 27 гру, 2025 12:57
Hotab написав:
Не тільки. Але за купянськ так на всіх рівнях доповідали, нагороджували один одного і насміхались з відео Зеленського, що якби мали можливість, то вилізли б з трусів щоб вернути взад. Проте лише спішно латають дірки.
На жаль, не факт. З одного боку, на Купянську поки в нас успіхи. І дійсно, в них нема кількох полків/бригад в резерів, щоб швидко туди кинути.
З іншого боку, в них значна перевага на інших напрямках. Хоча, якщо вірити Білецькому(а не вірити причин в мене нема), втрати перевищують рівень мобілізації, в нас ситуація десь така сама. І русня досі має можливість наступати на кількох напрямках.
На жаль, невдачу в Купянську вони кимпернсували успіхами на півдні та на Донбасі. І якщо в нас не вистачить резервів, щоб зупинити їх, результат може бути значно гіршим, ніж для них внаслідок втрати Купянська.
sashaqbl
Додано: Суб 27 гру, 2025 13:00
fox767676 написав: flyman написав:
хазаро-половця
він навіть на половця не тягне
типовий нащадок культури рязано-окських скотомогильників
та таку вже іпсятіну жене, аж вуха завертаються: "насіловали слов'янок, ті топилися (пізніше Анна Карєніна під потяг) а нащадки вспливали з порченею ізнасілованієм гаплогрупою з 2/3 генного успадкованія умствєнних даних (а внуки 4/9)"
flyman
Додано: Суб 27 гру, 2025 13:19
SATAN написав:
fox767676 Тим більше він не характерен для українок
Вы путаете.
У женщин - другие гаплогруппы--- мтДНК
Баб, не завозили, делать больше нечего
Морда и гаплогруппа, это разное.
Морда может дочке от папы передаваться, но это не связано с мтДНК
Женщина - на самом деле более важна, нежели Мужик!
Вы не поверите, но 2/3 интеллекта - передается потомству именно по женской линии!
У умных баб - рождаются умные дети.
Но Интеллект - не будет интеллектом, если не дать БАЗУ, Образование!
И вот с этим, у нас проблемы, т.к. образование - ГОВЕННОЕ.
Хуже нашего нынешнего образования, найти сложно.
За Образование, Воспитание - вопросы к мужикам, они же всем Керують?
Украинским женщинам... просто, не повезло с мужиками!
+++
З Повагою
холява
