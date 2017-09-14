|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 27 гру, 2025 12:52
SATAN написав:
По существу, не потянете.
Вбрасываю.
Куда исчез хазарский каганат, который Святослав так усиленно "громил"?
Огромнейшее, мощнейшее Государство со своим судом, армией, торговыми связями!
Вы поверили, что Каганат вот взял и умер?
Да нет!
Они Умные и когда поняли, что "киевская Русь" их в покое не оставит.... СДАЛИСЬ!
Влились в Киевскую Русь!
И благодаря высокому Интеллекту, фактически заняли ведущую роль как в Управлении, так и в Торговле!
Мати Володимира Великого - хазарка.
Самого Володимира Великого - називали каган.
Я же говорю, не потянете Вы уровня, у Вас всё перевернётся.
Это "низы" дерутся за сухарики, наверху - всё по-Взрослому
Так и сейчас, Судьбу Украины решают очень Серьезные люди а Трамп и пр., просто доносят какие-то варианты, притом не факт - что это реализуемо.
Всё, Сами. Дальше - сами.
ОФФ! Ветка о цене недвиги в Киеве, самое веселое.
Мавроди бы гордился.
дочка древлянського князя Мала а не хозарка.
Може адміністрація забанить цього хазаро-половецького мордовсько-ерзь печеніга , бо він тут буде задовбувати лекціями про отца городов московських
Додано: Суб 27 гру, 2025 12:55
flyman написав:
хазаро-половця
він навіть на половця не тягне
типовий нащадок культури рязано-окських скотомогильників
Додано: Суб 27 гру, 2025 12:57
Hotab написав:
Не тільки. Але за купянськ так на всіх рівнях доповідали, нагороджували один одного і насміхались з відео Зеленського, що якби мали можливість, то вилізли б з трусів щоб вернути взад. Проте лише спішно латають дірки.
На жаль, не факт. З одного боку, на Купянську поки в нас успіхи. І дійсно, в них нема кількох полків/бригад в резерів, щоб швидко туди кинути.
З іншого боку, в них значна перевага на інших напрямках. Хоча, якщо вірити Білецькому(а не вірити причин в мене нема), втрати перевищують рівень мобілізації, в нас ситуація десь така сама. І русня досі має можливість наступати на кількох напрямках.
На жаль, невдачу в Купянську вони кимпернсували успіхами на півдні та на Донбасі. І якщо в нас не вистачить резервів, щоб зупинити їх, результат може бути значно гіршим, ніж для них внаслідок втрати Купянська.
Додано: Суб 27 гру, 2025 13:00
fox767676 написав:
хазаро-половця
він навіть на половця не тягне
типовий нащадок культури рязано-окських скотомогильників
та таку вже іпсятіну жене, аж вуха завертаються: "насіловали слов'янок, ті топилися (пізніше Анна Карєніна під потяг) а нащадки вспливали з порченею ізнасілованієм гаплогрупою з 2/3 генного успадкованія умствєнних даних (а внуки 4/9)"
Додано: Суб 27 гру, 2025 13:19
SATAN написав:
fox767676 Тим більше він не характерен для українок
Вы путаете.
У женщин - другие гаплогруппы--- мтДНК
Баб, не завозили, делать больше нечего
Морда и гаплогруппа, это разное.
Морда может дочке от папы передаваться, но это не связано с мтДНК
Женщина - на самом деле более важна, нежели Мужик!
Вы не поверите, но 2/3 интеллекта - передается потомству именно по женской линии!
У умных баб - рождаются умные дети.
Но Интеллект - не будет интеллектом, если не дать БАЗУ, Образование!
И вот с этим, у нас проблемы, т.к. образование - ГОВЕННОЕ.
Хуже нашего нынешнего образования, найти сложно.
За Образование, Воспитание - вопросы к мужикам, они же всем Керують?
Украинским женщинам... просто, не повезло с мужиками!
+++
З Повагою
Додано: Суб 27 гру, 2025 13:41
На мій погляд, сьогоднішній обстріл Києва напряму пов"язаний з зустріччю Трампа и Зеленського, яка має відбутися завтра
Такий собі привіт від Путіна ...
SATAN
Задорнов відпочиває...
звідки в нас такий блазень взявся?
flyman почав із мтДНК закінчив чухньою, браво
Мужиков - геноцидили!
Вечно по жизни.
Что при гунах, что при монголо-татарах, что при пшеках, что москалях!
И при совке на полях ВМВ положили в основном мужиков.
Причём, уничтожаются самые "Буйные", способные противостоять и собственным рабовладельцам!
Ось така вам казочка, суботня.
Shaman написав:
Задорнов відпочиває...
звідки в нас такий блазень взявся?
Доброго дня та доброго здоровля .
Ніякий він не блазень....
я бачу він ще й супер експерт - й в фінансах, й в генетиці, й в програмуванні, а навіть автомеханік. найбільший експерт - в балабольстві, але то таке
але головне - "вы же нас не подведете? я устал, я ухожу. а то эти уходильшики или не уходят, или возвращаються по десять раз". така в них вартість слів...
