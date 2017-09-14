RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 162721627316274162751627616277>
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 17:34

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:
  sashaqbl написав:Може є бажаючі, які можуть не тільки п***ти?

Я так понимаю, вакансии пресс-предстпвителя у вас нет? 😁
ви журналіст?

Нет, я не для себя спрашиваю, а для тех, кто
  sashaqbl написав:можуть тільки п***ти?

Дело найдется для всех 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9206
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6509 раз.
Подякували: 21715 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 17:36

  Господар Вельзевула написав:
Сегодня пытались паковать в Днепре на ул. Калиновой мужа маникюрщицы, к которой ездит моя жена. Четверо в балаклавах и мусор без нее. Документы смотреть отказались, пхали в бус.
Ну человек непридатный с выключенням, уровень понятен, смог несколько секунд оказывать сопротивление и таки подсунуть под нос Резерв- отвалили.
Ищут бронированных, снимают бронь каким-то хером в ТЦК.
Так что радуйся-уже и низшие ранги высшего сорта чистят. :mrgreen:

Серед моїх знайомих (хто ще в в Україні) ухилянтів аж один.
Всі зробили відстрочку чи бронь.
UA
 
Повідомлень: 9995
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 17:43

fox767676


принципової різниці між вами та шаманом я не бачу


Мені в принципі все одно що ти бачиш. Хтось не відрізняє кольори, хтось запахи, хтось їсть все підряд.
Проблема то в чому? Що тобі треба переговори і мирні договори ще вчора і на будь яких умовах, а мені не на будь-яких? І тому твої купівлі нерухомості в Європі - це добре, а мої ні?))
Поясни що у тебе конфліктує у свідомості?
Hotab
 
Повідомлень: 17431
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 17:47

  fox767676 написав:Ничего Рыжая Сволочь Трамп поставит сильпо-быдло сашков на место в несколько итераций


sashaqbl, ти ще хочешь виставляти претензії мені або Shaman'у ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12972
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 17:49

  Hotab написав:fox767676


принципової різниці між вами та шаманом я не бачу


Мені в принципі все одно що ти бачиш. Хтось не відрізняє кольори, хтось запахи, хтось їсть все підряд.
Проблема то в чому? Що тобі треба переговори і мирні договори ще вчора і на будь яких умовах, а мені не на будь-яких? І тому твої купівлі нерухомості в Європі - це добре, а мої ні?))
Поясни що у тебе конфліктує у свідомості?

Різні особистості в його свідомості конфліктують ... ))

Але це вже парафія поважного пана холява
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12972
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 17:53

Hotab
пане військовий, "захистник" дітей і беременних с мальчиками в трусиках , а ви у якому окопі , наразі? а если нету ее то ви судорожно звоните в дтек ,а електромонтёров бусифицировали держиморды из тцк и сп ,
хто и шо повинен робити?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4226
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:06

  Сибарит написав:Нет, я не для себя спрашиваю, а для тех, кто
  sashaqbl написав:можуть тільки п***ти?

Дело найдется для всех 😁

У вас тонкий юмор, но грустний.
В мене щось спортилось, прийняв за правду. Хотів вже питати за місце в пресі. Не певен що штат заповнений. Начальник преси в мене в собутильніках був раза 3 за цей час, но писати про мене героїчну сагу одказується) і знімати проморолики теж. Каже презідєнт лічно щоденне звернення знімає а я зазнався...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4294
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:31

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:Нет, я не для себя спрашиваю, а для тех, кто
  sashaqbl написав:можуть тільки п***ти?

Дело найдется для всех 😁

У вас тонкий юмор, но грустний.
В мене щось спортилось, прийняв за правду. Хотів вже питати за місце в пресі. Не певен що штат заповнений. Начальник преси в мене в собутильніках був раза 3 за цей час, но писати про мене героїчну сагу одказується) і знімати проморолики теж. Каже презідєнт лічно щоденне звернення знімає а я зазнався...

Ми ж не знаемо хто вы насправді...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4226
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:41

  Banderlog написав:Каже презідєнт лічно щоденне звернення знімає а я зазнався...

Ну так он же профессионал в этом 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9206
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6509 раз.
Подякували: 21715 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:46

peace talk & peace deal

а ви знаєте, що насправді означає закрити "пістак" і закінчити "пісділ" (peace talk & peace deal)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 27 гру, 2025 18:48, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41919
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 162721627316274162751627616277>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 178518
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 376678
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1077041
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.