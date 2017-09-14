|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:50
Banderlog написав: Сибарит написав:
Нет, я не для себя спрашиваю, а для тех, кто
sashaqbl написав:
можуть тільки п***ти?
Дело найдется для всех 😁
У вас тонкий юмор, но грустний.
В мене щось спортилось, прийняв за правду. Хотів вже питати за місце в пресі. Не певен що штат заповнений. Начальник преси в мене в собутильніках був раза 3 за цей час, но писати про мене героїчну сагу одказується) і знімати проморолики теж. Каже презідєнт лічно щоденне звернення знімає а я зазнався...
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:08
fox767676 написав:з нетерпінням чекають мене щодня на нарадах
це флагмани фінансового та іт-середовища
навіть прізвища ротшильдів \ рокфелерів у діловому листуванні проскакують
після цього читати такі особисті випади...
але треба стиснувши зуби тримати зв'язок з простим народом, мені ще вас залізною рукою до щасливого майбутнього
гнати
Ротшильд с Рокфеллером в соседней палате проживают?
санитары вас не выпускаю одновременно на прогулку чтобы не подрались?
письма пишете друг другу, через санитаров передаёте?
вспомнилось...
"- читал вчера переписку Энгельса с этим как его (чёрт) Каутским...
- и что?
- та не согласен я
- с кем?
- та с обоими!!!"
(с)
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:10
fox767676 написав: холява написав:
Було би гарно як би ВИ подивились по сторонах за кордоном .
Дуже багато людей бажають слухати та читати Вас ?
з нетерпінням чекають мене щодня на нарадах
це флагмани фінансового та іт-середовища
навіть прізвища ротшильдів \ рокфелерів
у діловому листуванні проскакують
після цього читати такі особисті випади...
але треба стиснувши зуби тримати зв'язок з простим народом, мені ще вас залізною рукою до щасливого майбутнього гнати
перефразуючи відому фразу - "де у нас Ротшільди? в шостій палаті, разом з Рокфелерами"
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:12
UA написав: Господар Вельзевула написав:
Сегодня пытались паковать в Днепре на ул. Калиновой мужа маникюрщицы, к которой ездит моя жена. Четверо в балаклавах и мусор без нее. Документы смотреть отказались, пхали в бус.
Ну человек непридатный с выключенням, уровень понятен, смог несколько секунд оказывать сопротивление и таки подсунуть под нос Резерв- отвалили.
Ищут бронированных, снимают бронь каким-то хером в ТЦК.
Так что радуйся-уже и низшие ранги высшего сорта чистят.
Серед моїх знайомих (хто ще в в Україні) ухилянтів аж один.Всі зробили відстрочку чи бронь
.
люди майже прямо кажуть, що отримали це корупційним шляхом - але до таких питань немає...
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:16
UA написав: Господар Вельзевула написав:
Сегодня пытались паковать в Днепре на ул. Калиновой мужа маникюрщицы, к которой ездит моя жена. Четверо в балаклавах и мусор без нее. Документы смотреть отказались, пхали в бус.
Ну человек непридатный с выключенням, уровень понятен, смог несколько секунд оказывать сопротивление и таки подсунуть под нос Резерв- отвалили.
Ищут бронированных, снимают бронь каким-то хером в ТЦК.
Так что радуйся-уже и низшие ранги высшего сорта чистят.
Серед моїх знайомих (хто ще в в Україні) ухилянтів аж один
.
Всі зробили відстрочку чи бронь.
в Украине в отличии от Хорватии "ксиву уважают"?
а что это за убогий лох-одиночка?
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:22
Banderlog написав:
Shaman написав:
й цікава логіки - люди в тилу не можуть мати власної думки?.. чи мають мовчати?.. цікаво
правильно, ті хто в тилу мають заткатись коли іде мова пропродовження війни. Хочеш воювати?- воюй.
І на отлічно в тебе вже не вийде так як війна вже йде 4 роки а ти з песікотом на все що здатні це засуджувати путіна.
Я ще можу зрозуміти Флер, яка за війну но своїх чоловіків тримає під спідницею, для жінки це нормально, жива собака краще за мертвого лева.
Но давати голос пасівним патріотам...
так про продовження війни волають саме зрадофіли, коли їм кажуть, що не треба здаватися. особисто я кажу саме про перемовини та перемир'я - але це зрадофілів не влаштовує, бо в такому випадку вплив Раші буде мінімальний.
може наведеш приклад, де я за продовження війни? ні, немає прикладів? лише побрехеньки інших зрадофілів. а ти сам за те, що з Рашею мають бути контакти та вплив - бо проти Європи (паспорт маєш, але проти - знайома картина). а от Раша - ти й торгувати готовий, про церкву взагалі мовчу. ніхто ж не проти, вірь в кого хочеш - але поверніть назву до Філарета - український екзархат РПЦ. а то все хочуть на двох стільцях всістися.
тому ті, хто приймає рішення - вони не на фронті. й всі на фронті не будуть - але давай, схоже знайшли нову мульку - поділ на військових та цивільних... чергове руське ІПСО...
Додано: Суб 27 гру, 2025 20:00
UA написав:
Серед моїх знайомих (хто ще в в Україні) ухилянтів аж один.
Всі зробили відстрочку чи бронь.
То понятно.
Говорю же- тот орет "у меня доки есть"-а те пакуют.
Отвалили,когда "виключено" увидели. По брони уже массово гребут у нас. По отсрочке пока норм. но могут прессовать на доброволку.
Нужно типа нимбы такие выдавать светящиеся.И обязать носить.
Красный-выключено.
Зеленый-отсрочка
Синий-бронь
Нет нимба- ухилянт.
а то так случайно могут и закон нарушить уважаемые сотрудники ТЦК.
Додано: Суб 27 гру, 2025 20:32
sashaqbl написав: Shaman написав:
в тому що народ на фронті стомився - так, правий. я власне через це вже більше року кажу про різні умови перемир'я.
По-перше, якщо стомився, то може пора допомогти? Як ти ставишся до того, щоб заняти небойову посаду в одному з підрозділів Сил Оборони? Я тобі пропоную конкретну дію, яка домоможе перемогти Росію. Але ти морозишся...
Shaman написав:
але через втому починати накидати на тих, хто в тилу. найцікавіше, що накидають саме на таких, хто має проукраїнські погляди. відвертих ухилянтів, як прямо показують, що вони всіх на одному місці крутили - чомусь не зачіпають. тобто будемо ще одне протистояння підживлювати - військові проти цивільних?..
Вибач, проблема не в поглядах, а в діях. Якщо дії не відповідають поглядам, то це проблема. Якщо хтось дозволив собі ложити хер на Конституцію України, то його позиція не проукраїнська. Якщо хтось дозволяє собі ображати військовослужбовця, ложачи при цьому хер на Конституцію України, то його позиція не проукраїнська. Якщо хтось дозволяє собі ложити ставити себе вище військовослужбовця, то його позиція не проукраїнська.
Попри специфічний світогляд Бандерлога, він на фронті. А ти - нє. Якщо ти вважаєш, що ми можемо перемогти Росію(а ми можемо) то покажи це своїми діями.
Хуянтер відвертий ворог і мені на його чи совкового айтішника, який втік в Ужгород, розказуючи, що півгодини різниці в чосовому поясі принципово міняють спілкування з американця - похер. Його можна тільки бусифікувати, щоб з нього була хоч якась користь.
Але коли людина висловлює проукраїнські погляди - при цьому лиє воду на млин ворога - то це х****** людина. А якщо ти хороший - то чому досі не в Силах Оборони? Покажи приклад тим, хто сумнівається...
я бачу, що тебе особисто щось зачепило, але не визнаєш це... так я не пішов добровольцем, але не ухиляюсь. чи тепер вже муляє все - відстрочки, бронь. ухилянство чомусь не муляє. але якщо тобі легше, то накидай - визнаю, добровольцем не пішов.
про конституцію не зрозумів - чи ти вже на Зе накидаєш? але тоді це не до мене. тобі здається, що я десь образив Бандерлога - та він наче не визнає себе потерпілим. та цитати цього військового такі, що я не певен, що ти б з ним пішов в розвідку.
мені цікаво - а як я ллю воду на млин ворога? це ти що вигадав?
я ж кажу - позиція зрозуміла - не в ЗСУ, значить не хороший. чи більш прозаїчна - всі проукраїнські мають бути в ЗСУ? щоб не заважали в тилу робити оборудки?.. ти не того накидаєш, значить руські ІПСО працюють... на жаль...
fox767676
питання взагалі було не до тебе, а до сашка з сільпо
то шо ти змій на сковородці давно всім зрозуміло
Ну якщо ти не здатний відповісти на прості питання, то хай буде))
А питання то таке… не до мене, але ж про мене, думав допомогти тобі вирішити твої внутрішні конфлікти)
Найсмішніше , коли «давно всім..» (відомо.. чи «всі бачать..»)
Хз у кого ти питав, і як часто це робив, думаю ні у кого і ніколи, проте це показує слабкість твоєї позиції)
Додано: Суб 27 гру, 2025 20:45
Banderlog написав: pesikot написав:
Вкотре він сьогодні це показав, а вчора він це показав в нашому місті
но ви всі? як один? Не дозволити? Зімкнули ряди ? Засуджуєте злочини?
не можно значить говорити про путіна але ти сміливо говориш...
Харош давити на емоції, я і так не особо жалісливий, а тут якось є кого жаліти без пасівних патріотів.
Який план в тебе на війну? Як ти збираєшся воювати якщо там в тилу лишились тільки ждуни і такі як ти патріоти?
Влада мало того що не хоче нормально проводити мобілізацію і рішила використовувати тих що пішли на початку до повного ізносу...
так іще і краде. І мало того що краде так іще і попадається.
Як ти думаєш як діють на армію такі новини?
...
ти ж коли я казав що набу треба розігнати і закручувати гайки з мобілізацією і сзч то був проти?
Зараз вже до декого там зверху доходить , но час упущений.
До того ж стиль управління совєтський без совєтської бази це шизофренія. Для прикладу.
Прийшла недавно пісулька посилити контроль за особовим складом, заборонити самовільне переміщення поза межами частини та району виконання завдання
А от як це посилити коли держава забила на тилове забезпечення? Коли все, від місця проживання до мойки, стірки, перевезення, ремонту покладено на самих військових?
Суровий наказ виявлення сзч доповідати негайно на протязі 15 хвилин
Генії управління... їх не гребе як солдат гріється де миється, хай виживає як хоче, но при цьому має бути тотальний контроль. Нема 15 хв? Одразу документи в сзч! Хочете з армії зробити тюрму? То тюрму треба утримувати
а знаєш що найбільш цікаво - винні всі - Зе, ТЦК, ухилянти. не винен лише путін та його країна які почали війну, вбили вже купу народу, але продовжують далі. паплюжать свою країни, знищують нашу - оце основні винні. й путін, й магічні 75% населення Раші. але до них питань немає...
НАБУ він хоче розігнати. в тебе проблема не що крадуть, а те що спіймали. навіщо тобі НАБУ, яке це викриває, треба як при Янику, все тишком-нишком - багато хто досі не розуміє масштаби того, що було тоді...
а мобілізацію так, треба посилювати - але знову ти про нишах ухилянтів ані слова. якщо ухиляються, то так й треба. а хто хабарі в ТЦК дає? інопланетяни?
про претензії до Зе влади - згоден, питань багато. але ти ж теж голосував за Зе? бачили очі? тому так, треба накидати саме на українців. на руських чи зрадників - ніяк не можна... така хибна логіка...
