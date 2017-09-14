|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 28 гру, 2025 15:01
Сибарит написав: flyman написав:
тільки б тоді для Трампа в зриві угоди була зовсім інша сторона для пресинга
Прессовать пытаются ту сторону, где видят больше возможностей. Вопрос, кто виноват, мародеров не интересует.
залізобетонна незламно потужність, які можна бачити можливості пресування
flyman
Додано: Нед 28 гру, 2025 15:04
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
бачу дуже розповсюджена позиція - вину за загибель людей у війні покладають на владу, на ТЦК, на інших українців. а дії путіна та Раші взагалом - так й треба, чого обговорювати. ця позиція зрозуміла для професійних ботів - їм за це гроші платять. а от чого тутешні корисні ідіоти цим займаються - питання...
Насправді: х... хоче вбити всіх 30+ млн. і задіює для цього дуже багато ресурсів, а наша влада дає вбити десятки/сотні тисяч, задіюючи для захисту невелику частину ресурсів. А мала б не дати вбити нікого, якщо б діяла професійно і задіяла всі ресурси.
але коли війна, втрати неминучі - які ресурси не задій.
Так о том речь
Сунь Цзы: ЛУЧШАЯ ВОЙНА - ЭТО ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
_hunter
Додано: Нед 28 гру, 2025 15:09
flyman написав:
тільки б тоді для Трампа в зриві угоди була зовсім інша сторона для пресинга
якщо пуйлу для збереження обличчя потрібен Донбас, то Трамп скоріше змінить свої умови (що і сталося в Анкориджі), ніж буде пресувати того, тим більше, що у Штатів не так багато важелів тиску на рф. Не треба тішити себе ілюзіями.
Schmit написав:
А звідки ти це знаєш? навіщо вигадуєш?
це ти постійно мариш, що в рф погодились на квітневий план, хоча нема жодних доказів цьому. На Алясці путлер повідомив свої умови Трампу, от з цього моменту і треба починати спостерігати за пропозиціями, бо вони починають базуватися на реальних побажаннях обох сторін.
thenewepic
Додано: Нед 28 гру, 2025 15:14
Vadim_ написав:
Banderlog
вот бы такое насоветовал евреям , где ты уже был ..., мне тебя не жалко
Не зрозумів. Ти про шо? Яким євреям?
Banderlog
Додано: Нед 28 гру, 2025 15:41
thenewepic написав:
у Штатів не так багато важелів тиску на рф.
Та Ви що? В США нема важелів? Вони навіть 1% можливих важелів не застосували. Навіть просто від SWIFT не відключили всі банки.
Не кажучи вже про застосування вторинних санкцій хоча б проти тих, хто порушує вже існуючі санкції.
Дюрі-бачі
Додано: Нед 28 гру, 2025 15:47
_hunter написав:
Но у них хватило ума это несогласие пару дней не объявлять
ну, допустим, вистачило. Хоч я не знаю, чи просили їх публічно озвучити відповідь у цей період.
Але що глобально це змінює? Нічого.
thenewepic
Додано: Нед 28 гру, 2025 15:48
Дюрі-бачі написав: thenewepic написав:
у Штатів не так багато важелів тиску на рф.
Та Ви що? В США нема важелів? Вони навіть 1% можливих важелів не застосували. Навіть просто від SWIFT не відключили всі банки.
Не кажучи вже про застосування вторинних санкцій хоча б проти тих, хто порушує вже існуючі санкції.
+ І ПИЗ ДЯТЬ І пи здять кожного дня
Vadim_
