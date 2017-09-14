UA написав:
Розмова про землі сільгос. призначення.
Пахотні. По яким трактори їздять. Картоплю саджають.
Ти трактор з автобусом не переплутаєш?
Розумієш?
Яке КМДА?
Кличко на Джон Дірі Хрещатик перепахує?
Розумнику, вивчи спочатку матчасть
В Україні налічується близько 806 тисяч гектарів державних земель сільськогосподарського призначення, якими управляє Фонд державного майна та інші відомства. Ці землі включають землі, що перебувають в управлінні ФДМУ (386 тис. га), Академії наук (277 тис. га), Мінюсту (99,2 тис. га) та інших міністерств.
Оті 10 млн га, про які ти співаєш, якраз Кличка і враховують)))