Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 16:13

  pesikot написав:Удар США по Венесуелі: в РФ раптом заявили про недопустимість "воєнного втручання ззовні"
Там додали, що Венесуелі має бути "гарантоване право самій визначати свою долю без якогось деструктивного, тим більше воєнного втручання ззовні".


Сміявсь )) ...

Це написали ті, які самі полезлі в Україну для воєнного втручання, без надання права Україні самій визначати свою долю

те которые на моих глазах взрывали Я ракеты и резали американскими гильотинами военные самолёты?
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 16:15

  Banderlog написав:
  Shaman написав:поляки не їдуть - але мова йде про українців 8)

А українці їдуть. В польщу. :lol:
плюшки з дешевими цінами на товари тут закінчились. Ви майданівські революсійонери самі зробили ціни європейськими.) Тут дешевші послуги. А для обслуги це значить, що ціна на їх труд дешевша. Наперед знаю що пан будівельник почне про ефективність праці, но чогось виходить, що в польщі труд українського дальнобойщика чи манікюрщиці різко стає ефективніший ніж в Україні.
Так шо харош дути щоки і розказувати про реверс мігрантів. Давай поки про уповільнення виїзду говорити.
Які для цього умови потрібні? Правильно, закінчення війни, вкладання держави в соціальну інфраструктуру, підняття зарплат, зменшення цін.
А поки держава закриває школи і поліклініки в сільських районах та відкриває тцк ніц у вас пани революсійонери не вийде.

але поляки схоже роблять навпаки, щоб українці до них не їхали
Близько 650 тисяч українців можуть покинути Польщу — дослідження
Найбільша група — це «Гості» (39%), здебільшого чоловіки, які працюють на простих або посадах середньої кваліфікації. Більшість з них приїхала до Польщі після початку повномасштабної війни у 2022 році.

Друга група — «Мандрівниці» (30%), молоді жінки, що працюють у сферах послуг, медицини, торгівлі або освіти. Вони відкриті до нового досвіду, однак більшість має намір повернутися в Україну.

Ще 16% складають «Прибульці», люди без стабільної роботи. Частина з них шукає роботу, інші тимчасово не працюють. Переважно це жінки, що живуть у Польщі до чотирьох років і ще не мають планів на майбутнє.

Найменша група — «Осадники» (15%), це українці, зокрема й чоловіки, які проживають у Польщі понад чотири роки, мають роботу, добре знають польську мову та успішно інтегрувались у суспільство. Вони найкраще адаптовані і планують залишитися в країні на тривалий термін.

це польське дослідження. просто ви Бандерлог як зазвичай вибирає лише одні факти, відкидаючи ті, що не вписуються у ваш світ. об'єктивність це не про вас. у вас лише зневага до всієї української влади після Яника, й туга незрозуміло за чим...

10-20% - така кількість може залишитися, а більше - подивимось. не певен...
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Що там французи сильно страдали в окупованому Парижі? Може Данія?

Залежно від національності, політичних поглядів і т. д. Під окупацією русні теж далеко не всі страждають.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 16:22

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Що там французи сильно страдали в окупованому Парижі? Може Данія?

Залежно від національності, політичних поглядів і т. д. Під окупацією русні теж далеко не всі страждають.

Не кажіть флайману ..
на святах спілкувався з тими, хто заходив в деокуповані прикордонні села Харківщини/Сумщини.
Там жах. Коцаби грабували/гвалтували/вбивали кого хотіли і як хотіли. Там де буде котитись фронт - там не просто ризик загинути під обстрілами. Там просто роблять що хочуть. З людьми і з майном
Дніпропетровським мародерам на людському горі краще подумати б не про вигідну інвестицію, а про захист свого міста
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 16:25

  pesikot написав:Удар США по Венесуелі: в РФ раптом заявили про недопустимість "воєнного втручання ззовні"
Там додали, що Венесуелі має бути "гарантоване право самій визначати свою долю без якогось деструктивного, тим більше воєнного втручання ззовні".


Сміявсь )) ...

Це написали ті, які самі полезлі в Україну для воєнного втручання, без надання права Україні самій визначати свою долю

Это действительно выглядит двояко: с одной стороны смешно, с другой стороны ужасно, ведь это не клоун с подворотни, а первое лицо дипломатии.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 16:29

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:дурне питання. за кордоном зараз мільйони людей, й статистика хто як влаштувався зрозуміла.

дуже просте питання - хто здав місцеву мову на А2, хто - на В1? про В2 я взагалі мовчу...

Цікаво, ти заявляєш що в Україні класна освіта, а потім заявляєш що українці не можуть вивчити А2-В1 в нативному середовищі за 4 роки? Щось тут не так.

я вже питав - який рівень здали особисто ви? бо як виявилося письмова польська теж далеко не проста мова.

а так, вищу освіту повноцінно отримує скільки? ну точно менше 50%. так от, й на В2 - більшість за 4 роки не подолає. В1 - оце цікаво. у вас є хоч якийсь цифри? мені називали, що через рік німецьку на В1 здає лише 20%...

Я особисто приїхав вже зі знанням польської крім письма все В1. Ти щось дуже недооцінюєш розумові здібності українців.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 16:37

політінформація

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Що там французи сильно страдали в окупованому Парижі? Може Данія?

Залежно від національності, політичних поглядів і т. д. Під окупацією русні теж далеко не всі страждають.

зараз мурзік шаманович нетойвосний проведе політінформацію

update: вже почав
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 16:38

  Shaman написав:

10-20% - така кількість може залишитися, а більше - подивимось. не певен...

Слухай парторг, щоби говорити обєктивно, давай спершу про те скільки виїде ще, за наступних півроку/ рік. А про те скільки повернеться давай чутка потім. :lol: заодно казочки про завезення бангладешців та колумбійців потом. :wink:
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 16:42

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:поляки не їдуть - але мова йде про українців 8)

А українці їдуть. В польщу. :lol:
плюшки з дешевими цінами на товари тут закінчились. Ви майданівські революсійонери самі зробили ціни європейськими.) Тут дешевші послуги. А для обслуги це значить, що ціна на їх труд дешевша. Наперед знаю що пан будівельник почне про ефективність праці, но чогось виходить, що в польщі труд українського дальнобойщика чи манікюрщиці різко стає ефективніший ніж в Україні.
Так шо харош дути щоки і розказувати про реверс мігрантів. Давай поки про уповільнення виїзду говорити.
Які для цього умови потрібні? Правильно, закінчення війни, вкладання держави в соціальну інфраструктуру, підняття зарплат, зменшення цін.
А поки держава закриває школи і поліклініки в сільських районах та відкриває тцк ніц у вас пани революсійонери не вийде.

але поляки схоже роблять навпаки, щоб українці до них не їхали
Близько 650 тисяч українців можуть покинути Польщу — дослідження
Найбільша група — це «Гості» (39%), здебільшого чоловіки, які працюють на простих або посадах середньої кваліфікації. Більшість з них приїхала до Польщі після початку повномасштабної війни у 2022 році.

Друга група — «Мандрівниці» (30%), молоді жінки, що працюють у сферах послуг, медицини, торгівлі або освіти. Вони відкриті до нового досвіду, однак більшість має намір повернутися в Україну.

Ще 16% складають «Прибульці», люди без стабільної роботи. Частина з них шукає роботу, інші тимчасово не працюють. Переважно це жінки, що живуть у Польщі до чотирьох років і ще не мають планів на майбутнє.

Найменша група — «Осадники» (15%), це українці, зокрема й чоловіки, які проживають у Польщі понад чотири роки, мають роботу, добре знають польську мову та успішно інтегрувались у суспільство. Вони найкраще адаптовані і планують залишитися в країні на тривалий термін.

це польське дослідження. просто ви Бандерлог як зазвичай вибирає лише одні факти, відкидаючи ті, що не вписуються у ваш світ. об'єктивність це не про вас. у вас лише зневага до всієї української влади після Яника, й туга незрозуміло за чим...

10-20% - така кількість може залишитися, а більше - подивимось. не певен...

Рядышком нужно указать сколько там всего народу ;)
0.6 ляма - из 1.5 не такой уж и ужасный процент. Вот он - и останется. Но, естественно, подивимось :D
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 16:49

  fox767676 написав:
Президент США Дональд Трамп оголосив, що американські військові схопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружину.


стають зрозумілими причини предноворічного психозу на рязано-окських скотомогильниках з замахом на життя їх вождя і заявами про силове "усунення українських центрів прийняття рішень"

Не вдалось Трампу домовитись з мадурою, щоб сам пішов. Довелось ось так.
З ким іще Трамп не може домовитись?, хто ж наступний?
Слава Трампу і НАБУ.
