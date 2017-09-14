RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16328163291633016331
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 10:26

  prodigy написав:
  Vadim_ написав:
  Banderlog написав: Військові ж тут не виключення чим військовий відрізняється від моряка енергетика чи нефтяника?

тем что он давал присягу народу Украины, а нефтяник нет и нефтяник работает а військовий служить


Бандерлог показав своє ставлення до присяги,
зрадить при першій можливості?

Тому що всі оці присяги, клятви у безмежній вірності комусь/чомусь... не можуть бути примусовими.
Schmit
 
Повідомлень: 5343
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 10:27

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

якраз освіта в нас набагато доступніше - гадаю за студентами просто полюють -й модна вчитися віддалено..

ти правий за студентами просто полюють ческопольські бусики тцк :lol: мода вчитись віддалено чомусь не приводить до того що поляки їдуть поступати в доступніший український вуз. Но то таке...
іще одна загадка.

У нас вища освіта для негромадян практично виключно на контрактній основі, були якісь зокрема квоти для румунських українців, але то крайня рідкість. В Польщі ж багатьом українцям вдається пройти на гранти, які самі поляки не годні подужати. А дотації ЄС помагають все це утримувати.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7233
З нами з: 19.04.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 10:29

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:Так никто не _должен_ - в этом и смысл. Есть у доброволь(и)ца(ы) желание - идет на фронт, нет желания - не идет.

а де поділись проф військові, чі коли війна им не паложено ?

половина (если не больше) тех военных - такие же комбайнеры, получившие повестку в 18 (или когда их там раздавали)...
_hunter
 
Повідомлень: 11238
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 10:52

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
Агентурна робота не пояснює чому військові підрозділи перейшли майже поголовно, так ж і чому переходила поліція і 22му на окупованих територіях.
Коли нашим платять 10тисяч а сусідам 30 за ту саму роботу то сєпарські настрої серед силовиків легко пояснимі достатньо разом бухнути в генделику.


тому що в "силовики"(поліція, митниця, податкова, прокуратура, суд) з 18років йшли не для захисту закону, і населення від умовних злочинців, а тому що після розподілу сфер впливу в кінці 90х (коли дрібних злочинців пересаджали, а з ворАми в законі уклали договір про контроль за бізнесом) менти (ДАЇ) і інші стали головними бандитами в країні, а для них гроші на першому місці

як приклад, на окупованих територіях в перші два роки 22-23 місцеві сірі кардинали (включно з мерами городів і старостами сіл) швидко знайшли порозуміння з владою окупанта і продовжували вести бізнес (яскравий приклад директор Пономарев)
https://glavcom.ua/country/criminal/nar ... 44495.html[/quote]
Святое ГАИ конца 90х не трожьте.
Кравченко наводнил его кадрами только что с вузовской скамьи, чтоб быстрей перейти на европейские методы работы и главное - повысить скорость реагирования на криминальные нововведения и новшевства.
По поводу Пономарёва(АзМол)
Опускаем тему ОПЗЖ и второго паспорта ватного предателя.
Что ему надо было делать с заводом в сданном за 24 часа Бердянске? Сжечь, взорвать?
И где надо было ему найти сырьё на грузинский завод допустим 1го марта 22го? Закупить у дружественного Ирана? Или Сирии?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5607
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 11:41

Пару днів не заходив. Скажіть а Шаман вже рішуче засудив нічим неспровоковану агресію американського імперіалізму проти суверенної країни? Чи "ета другоє")). Що там каже міжнародне право і статут ООН
P.S. Сміх сміхом але є відео де Жириновський говорить щось типу "США заберуть Венесуелу а ми Україну".
Letusrock
 
Повідомлень: 2926
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 11:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Пару днів не заходив. Скажіть а Шаман вже рішуче засудив нічим неспровоковану агресію американського імперіалізму проти суверенної країни?


справедливості заради - засудив
така зворушлива смичка воуків з мадуросами-сапатистами-вьєтконгівцями :)
про те, що Україна стала розмінною монетою у геополітичнах ігрищах я ще писав у 90х у
шкільних контрольних роботах з Історії України, жириновський нервово палить у пеклі
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5045
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 11:58

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:
  _hunter написав:Так никто не _должен_ - в этом и смысл. Есть у доброволь(и)ца(ы) желание - идет на фронт, нет желания - не идет.

а де поділись проф військові, чі коли війна им не паложено ?

Коли війна то армія з 200т роздулась до мільйона + щоденні втрати і дезертирство. А кадрових військових відмінили є тільки контрактні.

тобто, коли пандемія то для лікування хворих бусифікуємо вчителів і двірників ? яка ефективність ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4370
З нами з: 23.05.14
Подякував: 635 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 12:04

  Schmit написав:Тому що всі оці присяги, клятви у безмежній вірності комусь/чомусь... не можуть бути примусовими.

тобто ви бачили як Хотаба, і інших , за причандали тягли комбайнери у навчальний
військовий заклад ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4370
З нами з: 23.05.14
Подякував: 635 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 12:11

  fox767676 написав:
  Letusrock написав:Пару днів не заходив. Скажіть а Шаман вже рішуче засудив нічим неспровоковану агресію американського імперіалізму проти суверенної країни?
справедливості заради - засудив
така зворушлива смичка воуків з мадуросами-сапатистами-вьєтконгівцями :)
про те, що Україна стала розмінною монетою у геополітичнах ігрищах я ще писав у 90х у
шкільних контрольних роботах з Історії України, жириновський нервово палить у пеклі
Поки що - цікава особливість
До влади у Венесуелі прийшла зам Мадуро....
Якщо її не будуть викрадати а з Венесуели почнуть потихеньку знімати санкції- то це не те саме що педерація зробила в 2014 чи в 2022
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27665
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 16328163291633016331
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 183368
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 384039
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1085940
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Paysera (5)
04.01.2026 12:24
Ринок ОВДП (10475)
04.01.2026 11:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.