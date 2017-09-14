RSS
  #<1 ... 16333163341633516336
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 17:55

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Тобто, ти вже майже Рембо+Термінатор в одній особі ))

Готовий, особисто, штурмувати Москву, Вашингтон, Каракас та Пекін ? )
а шо мені за це буде?) Медальками я не беру...
мені вже нізя по статусу) хіба прорив буде.


Грошима візьмешь дуже файно ... хто більше, до того і ти, як Іуда ))
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 17:57

  Banderlog написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:На нашу тему: копати окопи , мити снаряди, заряджати рації і навіть водити авто щоб підвести бк чи їжу ... кваліфікації вистачить.

це вже баян, але куди ділись попередні "діловоди та копачі окопів"?
Друг скидував відео як ТСН бере інтервю від 58-річного штурмовика, який ледви ходить (дідуля натуральний). Теж мабуть колишній кухар або діловод
а ти думаєш що серед кухарів та копачів втрат нема?) Чи мож вони не списуються по хворобі чи догляду або не йдуть в сзч?
цю місячну новину ти також пропустив?
Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що Міністерство оборони підготувало зміни, які передбачають виключення певних хвороб з переліку тих, які визначають придатність до військової служби. Про це вона сказала в інтерв'ю для «Главкому».

Ольга Решетилова пояснила, що сучасна система ВЛК не передбачає глибинної діагностики. За її словами, якщо військовозобов'язаний має проблеми зі здоров'ям, про які він знає, його завдання полягає в тому, щоб ці проблеми були зафіксовані в облікових даних.

Фактично під час ВЛК здійснюється поверхневий огляд стану здоров'я: якщо явних ознак захворювання немає, людину визнають придатною до служби.

Решетилова додала, що чинні вимоги щодо стану здоров'я значно знижені через дефіцит особового складу.

 в забезпечення попадають обмежено придатні. Тільки висновок влк не пожизнєнний. Через рік його переглядають а тут трохи не так проходиться та і фіксувати захворювання трудніше ніж вільному... так шо зсу творить чудеса і обмежено придатні за час служби виздоровлюють.)

де ,хто , і яка кримінальна відповідальність для переглядачів , кримінальна?????????
ніякої , тому хай вони п..... у окоп
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 04 січ, 2026 18:00, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 17:58

  Hotab написав:До сліз

https://www.facebook.com/share/v/17gQaG ... tid=wwXIfr


Прям фільма блок-бастер :mrgreen:
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 18:02

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:молодший в місяць ( я вже пенсіонер тому він веде моє і своє)
моїх податків 60000,своїх податків30000, наших донатів ,зараз впало до 20000=110 000

Ты вопрос не понял :lol: - я про проценты спрашивал.
Давай еще раз объясню: вот те АЖ :lol: 20k денег - ты на полном серьезе считаешь, что это стоящая упоминания сумма? Даже на фоне
Эстония продолжит оказывать Украине значительную военную помощь в 2026 году, выделив не менее
0,25% ВВП (более 100 млн евро),

0,02% від Естонії

Даже со второго раза не дошло? :lol: — склероз (старческий) одолевает? 🤔
Я же говорил - от _всех_ поступлений.
