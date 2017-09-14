andrijk777 написав:Все вірно, я це писав. Але я ніде не писав що економіка Раші лише зростає через війну. Ти збрехав.
Дивись, війна вже йде 4 роки. По-моєму не мало. В квітні був план Трампа - viewtopic.php?p=5848833#p5848833 Зеленський його відкинув. Недавно був інший план - 28 пунктів. Зеленський його відкинув(переробив). Якщо Зеленський відкидає усі плати - то який може бути мир? Мир на умовах Зеленського? Так можна будь-який план відкинути і воювати до 2050 року, але сильно хотіти миру.
Озвуч свою позицію - Зе добре зробив чи ні? Бо ти виляєш хвостом як лисиця. Я озвучував і не раз - треба було приймати квітневий план.
ще один вирішив за дрібниці чіплятися, ігноруючи основне. добре поганаємо тебе по цьому полю
Shaman написав:чого ти постійно розповідаєш брехню, що Україна не хоче перемовин?
Де я таке розповідаю, фантазер?
в черговий раз вигадуєш, що Зеленський від чогось відмовився. Зеленський план Трампа в квітні не відкидав - лише твої вигадки, руські тоді в черговий раз відмовились від перемовин.
а що поганого в тому, що Зе переробляє план на умови, вигідні Україні? все правильно робить. й він це робить не один, участь приймають й країни Європи, й США. зараз м'яч на боці руських. й якась тиша. не подобається цей план - нехай пропонують свій. нагадаю, не було озвученого ЖОДНОГО ПЛАНУ, за який руські би підтвердили - ми на це підемо. вони навпаки сказали - подробиць ми казати не будемо. зручна позиція.
ти не розумієш - ти ж кажеш, що такий розумний - що руські просто тягнуть час й затягують перемовини, вони не збираються домовлятися. тому я тобі ще раз озвучу ще не було жодного плану, який можна приймати чи ні, тому казати, що ми шось відкинули - це просто смішно...
Авторитетный аналитический центр, Международная кризисная группа, еще в октябре 2025-го предупредил, что падение Мадуро может привести к насилию и нестабильности в Венесуэле. Тогда же, в октябре, газета The New York Times сообщила, что еще в первое президентство Трампа представители оборонного и дипломатического ведомств провели учения, моделируя возможные последствия падения режима Мадуро. Они пришли к выводу, что это, вероятно, обернется хаосом и насилием, так как за власть в стране начнут бороться несколько вооруженных группировок. ......... Именно политические действия определяют успех или провал этого процесса. Ирак погрузился в кровавую катастрофу после вторжения США в 2003 году. В Афганистане два десятилетия попыток государственного строительства и потраченные на это миллиарды долларов были сметены за считанные дни после вывода американских войск в 2021 году.
Ни одна из этих стран не была в «сфере влияния» Америки. Однако опыт прошлого вмешательства в Латинской Америке — и угроза нового — не внушают особого оптимизма. ......И тут же проиллюстрировал новую концепцию, сказав, что президенту Колумбии Густаво Петро нужно «поберечь свою задницу». Чуть позже, в интервью Fox News, Трамп сообщил, что «с Мексикой нужно что-то делать». И наверняка в планах — Куба, очень близкая сердцу госсекретаря Рубио, сыну кубинцев, бежавших в США от социализма Кастро. ...... Я был в Гаити в 1994 году, когда президент Билл Клинтон направил туда 25 тысяч военнослужащих и два авианосца для осуществления смены режима. Тогда гаитянский режим рухнул без единого выстрела. Но никакого счастья гаитянам это не принесло. 30 лет, прошедшие с тех пор, стали периодом почти непрерывных страданий для гаитянского народа. Сейчас Гаити — это несостоявшееся государство, которым управляют вооруженные банды.
Shaman написав:якщо пошукаєш, то знайдеш не одне повідомлення з моїми пропозиціями про перемовини...
Зачем мне таои пропозыции - если я у тебя про дату спрашиваю?
ти яку дату в мене питаєш? закінчення війни? так й пиши так, а не розводь флуд. так я її не знаю. й ти не знаєш. тобто за твоєю ж логікою - ти за безкінечну війну, бо не знаєш дати. та й всі за продовження війни - бо НІХТО не знає дати закінчення війни.
цікаво, ти розумієш чи ні, наскільки БЕЗГЛУЗДІ речі ти пишеш?
Ще раз: Озвуч свою позицію - Зе добре зробив чи ні? Бо ти виляєш хвостом як лисиця. Я озвучував і не раз - треба було приймати квітневий план.
Не вижу ничего оригинального. Когда гражданский едет в командировку, ему зарплату тоже платят по месту основной работы.
Ну и ещё военное соображение: не должен левый работник банка знать, где воюет подразделение.
Когда едет в командировку 1 из 100 сотрудников, это одно, а когда 1 остался, а остальные 99 где-то далеко (причём, все вместе), это несколько другая ситуация. Но я не возражаю, просто удивила цифра в цитате. Теперь понятно.
там багато слів, але нічого не написано, що Зе відмовився. сторони не дійшли згоди - так. й де сказано, що зробила б Раша. там були пропозиції Раші?..
Ще раз: Озвуч свою позицію - Зе добре зробив чи ні? Бо ти виляєш хвостом як лисиця. Я озвучував і не раз - треба було приймати квітневий план.
в тебе проблеми з прочитаним - виділив. а про квітень теж озвучую не один раз - не було ніякого квітневого плану. й чекаємо, що руські зараз скажуть на конкретний план...
й теж повторю - руські не хочуть домовлятися, тягнуть час, але намагаються в цьому звинуватити нас. поки така ситуація. може після Венесуели путін стане більш адекватним?..
Под Новый год была опубликована беседа с руководителем киевской социологической группы «Рейтинг» Алексеем Антиповичем - «Плохой мир не устроит около 10% украинцев. Будет ли новый майдан?» Украинский социолог рассказал, какое мирное соглашение готовы принять украинцы - https://www.bbc.com/russian/articles/cvgqgj3zz1yo. На мой взгляд довольно интересная.
Би-би-си: В 2022 году 15% украинцев считали, что война должна продолжаться до тех пор, пока над Кремлем не появятся тризубы, в 2023-м говорили о границах 1991 года, затем общественные ожидания сжались до границ по состоянию на 24 февраля 2022 года. А какой сценарий окончания войны является для украинцев желаемым сейчас?
А.А.: Желаемый — тризуб на Кремле, развал России, репарации, возмещение Россией украинских потерь. Это желаемый результат.
Но поскольку никто не верит, что он достижим в ближайшей перспективе или, скажем так, при нашей жизни, то мы говорим о каких-то компромиссных вещах, которые могут привести к завершению войны. ...... Вообще мы задаем респондентам два вопроса: «Какой путь завершения войны вы поддерживаете?» и «Какой путь завершения войны вы считаете реальным?» А это две совершенно разные вещи.
Когда мы спрашиваем, какой путь завершения войны вы поддерживаете, мы видим, что вариант «Воевать до выхода на границы 1991 года» и сегодня выбирают до 10% украинцев. И чуть менее 20% говорят, что нужно воевать до возвращения границ 2022 года, то есть без части Донбасса и без Крыма. То есть если эти две категории объединить, то окажется, что где-то до 30% населения Украины готовы воевать до каких-то границ.
В то же время большинство украинцев, 52-54-56%, бывало и 62%, говорят, что они поддерживают путь завершения войны посредством мирных переговоров, привлечения международных партнеров, подписания мирного соглашения.
Би-би-си: Этот показатель сильно вырос с 2022 года?
А.А.: Конечно. В 2022 году за продолжение боевых действий, в том числе до выхода на границы 1991-го, выступало абсолютное большинство украинцев.
P.s. sashaqbl, разница между желаниями и реальными возможностями относится и к предвоенной ситуации.
