Додано: Вів 06 січ, 2026 19:03

Shaman написав: які факти в Бандерлога? лише емоції... які факти в Бандерлога? лише емоції...

зеленський не просто відмовився він зриває переговори. Заборонив їх всім вести і сам не збирається, бо ціль в людей які за ним стоять- безкінечна війна.

Заборона на ведення переговорів вже знята? Припинились гоніння на уть налагодити церкву? Бізнесменів, діячів культури, спільних для обох сторін? І які можуть налагодити діалог? Може розблокували заборонені порошенком соціальні сєті де общались однокласники чи сослуживці?

Все зроблено щоб переговорів не було і щоб не могла виграти жодна з сторін.

Кажеш зєля веде переговори про мир? З французами німцями англійцями? Це ми з французами воюєм? Чи для переговорів треба говорити з росіянами?

І трамп з ними говорить но він відстоює інтереси сша, перш за все сша.

А зеленський думає, що ми будем воювати за нього вічно а він царювати. І проти трампа інтригуєте...

Давай по фактахось його пост:Факт1: Зе відмовляється від миру. Мінімум 2 рази. В реальності - більше. Не все публічне.Факт2: Зе заборонив іншим вести переговори.Факт3: Гоніння людей, які можуть вести діалог. Таких людей у владі немає. Чому? Окрім Зе у нас в країні є ще ж люди. Де вони?Факт4: Заборона СМІ. Альтернативних СМІ, звичайно.Факт5: Все робиться щоб переговорів не було. Цей факт потребує доведення, лінь багато писати.Факт6: Веде переговори з французами і англійцями. Навішо? - (замилення очей, буцім він веде переговори). По факту зараз це просто прогулянки без результатів.Факт7: Зе проти Трампа. На виборах усі тотально агітували за Байдена. Байден хотів війни. Трамп хоче миру, Зе це не підходить.Давай свої факти.