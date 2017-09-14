Shaman написав:....... Трамп зробив черговий крок в демонтажі міжнародного порядку. наскільки критичний - подивимось. головне, щоб його наступний крок був Іран, а не Гренландія. ........
А, может, Колумбия? А может, признаете, что весь "международный порядок" был основан на разделе сфер влияния между США и СССР? А там, где они пересекались, там постоянно искрило. А после развала Союза этот самый "международный порядок" был основан на гегемонии США и их роли "мирового полицейского". Но это продержалось не очень долго, мир, действительно, изменился и США уже давно утратили подавляющее экономическое положение в мире, хотя всё ещё остаются ведущей мировой державой.
ЛАД написав:И что, у "бухгалтера" такая зарплата? Или считается, что он вместе с бригадой на передке, и ему начисляются боевые?
Он начисляет зарплату всем, кто находится в зоне БД, при этом считается, что ЗП выплачена в ИФ.
Спасибо, понятно. Хотя оригинально.
Так і є. І податки з подохідного з початком війни у місцеві бюджети зашкалювали, бо частини не вилазили з гарячих точок. В тому числі і ТРО, яке часто тут скептично оцінювали, вже тривалий час в дуже неприємному і небезпечно у місці.
Shaman написав:які факти в Бандерлога? лише емоції...
Давай по фактах ось його пост:
зеленський не просто відмовився він зриває переговори. Заборонив їх всім вести і сам не збирається, бо ціль в людей які за ним стоять- безкінечна війна. Заборона на ведення переговорів вже знята? Припинились гоніння на уть налагодити церкву? Бізнесменів, діячів культури, спільних для обох сторін? І які можуть налагодити діалог? Може розблокували заборонені порошенком соціальні сєті де общались однокласники чи сослуживці? Все зроблено щоб переговорів не було і щоб не могла виграти жодна з сторін. Кажеш зєля веде переговори про мир? З французами німцями англійцями? Це ми з французами воюєм? Чи для переговорів треба говорити з росіянами? І трамп з ними говорить но він відстоює інтереси сша, перш за все сша. А зеленський думає, що ми будем воювати за нього вічно а він царювати. І проти трампа інтригуєте...
Факт1: Зе відмовляється від миру. Мінімум 2 рази. В реальності - більше. Не все публічне. Факт2: Зе заборонив іншим вести переговори. Факт3: Гоніння людей, які можуть вести діалог. Таких людей у владі немає. Чому? Окрім Зе у нас в країні є ще ж люди. Де вони? Факт4: Заборона СМІ. Альтернативних СМІ, звичайно. Факт5: Все робиться щоб переговорів не було. Цей факт потребує доведення, лінь багато писати. Факт6: Веде переговори з французами і англійцями. Навішо? - (замилення очей, буцім він веде переговори). По факту зараз це просто прогулянки без результатів. Факт7: Зе проти Трампа. На виборах усі тотально агітували за Байдена. Байден хотів війни. Трамп хоче миру, Зе це не підходить.
визнавати вигадки? міжнародний порядок був, бо так домовились. чому не доходять очевидні речі, що такий статус розвинених країн власне й виник, що вони живуть за правилами. це й є базис розвинених країн - жити за правилами, саме тому там так розвинулася економіка. й гроші свої всі диктатори ховали саме на Заході...
срср вже скільки немає? а Кубою досі Кастро керують, вже не той, але.. Венесуела та ж, цей гнійник... і в Сирії теж Асаду давали бомбити власне населення - бо міжнародне право ж. вони ж чітко видно різницю між країнами. те, що автократи намагаються показати - а це одне й те ж. ні, це зовсім різні речі...
як в Європі вирішуються питання між країнами. не бачите?
а Трамп так, ламає не лише внутрішні правила, але й зовнішні. й у цього ламання є цікаві потенційні наслідки...
тому міжнародні правила існували. зараз їх продовжують ламати - подивимось, які будуть наслідки...
Давай свої факти.
доводити, що не верблюд - не збираюсь. факти 1,3,4,5, й головне 7 - суцільна маячня. доводити неадекватність маячні - це марна праця, це зрозуміло відразу.
просто почекаємо, через яку причину відмовиться Раша. питання - в причині, мета - відмовитися. наш план викладено. при бажанні домовитися - вони викладуть свій.
andrijk777 написав:............ Факт3: Гоніння людей, які можуть вести діалог. Таких людей у владі немає. Чому? Окрім Зе у нас в країні є ще ж люди. Де вони?
Таких людей немає не у владі, их почти не осталось в стране. Люди, которые хотя бы в принципе могли вести диалог с Путиным, с началом войны стали "врагами нации". Не буду вспоминать Медведчука, но всё ОПЗЖ скопом объявили врагами и запретили, хотя они представляли интересы значительной части населения и с самого начала осудили росс. агрессию. Хорошо помню видео, как какой-то пацан добивался на блок-посту от Бойко: "Скажи, Путин - х..ло!"
Факт6: Веде переговори з французами і англійцями. Навішо? - (замилення очей, буцім він веде переговори). По факту зараз це просто прогулянки без результатів.
Уже писал в ответе бандерлогу, Зеленский не ведёт переговоры с французами. Он ведёт переговоры с Трампом. С помощью и поддержкой англичан, немцев, французов и с чьей угодно ещё, кто хоть как-то может помочь.
Факт7: Зе проти Трампа. На виборах усі тотально агітували за Байдена. Байден хотів війни. Трамп хоче миру, Зе це не підходить.
Не буду спорить, но насколько помню, перед выборами Зеленский старался занимать по возможности нейтральную позицию. Возможно, запамятовал и ошибаюсь, но в любом случае любая агитация в Украине никак не влияла на выборы в США.
Shaman написав:............. а по суті? Аліса розповідає звичайні біографії звичайних російських СВОлодь. які в Україні катували, грабували, гвалтували - доки їх самих не вбили.
добре, це не радянська школа. а де виховали тих, хто створив всю сучасну пропаганду на Раші? й чим ситуація відрізняється від нацистської Німеччини? вона ще гірше. бо німцям це лайно вкладали в голови лише дванадцять років, а потім ще кілька десятків вчили, що це погано. а руським - вже років 20, й головне немає перспектив, а коли ж будуть розповідати, що це насправді погано? це ж через скільки років там очікувати хоч трохи адекватне населення - через 40-50 років?
цих питань ви уникаєте, й ховаєте голову в пісок - але це нічого не змінює. ......
Не уникаю и не ховаю голову в пісок. К сожалению, верно. Но разница с нацистской Германией всё же есть. И достаточно заметная. Хотя и сходство тоже. Успехи нацистской пропаганды (и внутреннего террора) были явно сильнее. Причины анализировать не буду. В Германии практически не оставалось противников нацистской идеологии. Да и войны тоже. В сегодняшней РФ нет особой идеологии. Идея "имперского величия" на идеологию не очень тянет. А людей, не одобряющих войну с Украиной, достаточно много. Они, правда, не решаются открыто протестовать, боясь репрессий, пока их не трогают и не пытаются мобилизовать, но тем не менее. Когда осенью 2022 в РФ начали мобилизацию, то началось массовое бегство из страны и мобилизацию быстро прекратили. Нам, конечно, от этого не легче, но это позволяет рассчитывать, что адекватне населення там появится гораздо быстрее. Хотя бы потому, что оно частично уже есть. Да и многие (большинство?) из тех, кто воюет против нас, воюют не за "идею", а просто как наёмники, за деньги. За весьма приличные по российским меркам деньги. В нацистской Германии такого не было.
треба деякі гештальти позакривати...
а чому ви вважаєте, що успіхи менші. що в Раші набагато слабше - так, це каральний апарат. вони програють, що НКВС, що СС. це про ефективність. тут Раша слабка...
а пропаганда. ви кажете - противників не залишилось? а ви звідки знаєте? боялися щось сказати - це так. а 45 році всі розповідали, що їх змушували. тому ефективність пропаганди - вам не казали наче адекватні люди - ви ще трошки потерпіть, ми вас звільнимо. а я чув й не один раз від руських.
людей які проти - умовні 25%. багато хто вже просто виїхав. а 75% дуже за. коли ще руські зможуть заробити стільки грошей. й тому, ті, хто вбивають за гроші - це ще гірший фактор. руські ще відриють для себе що за гроші СВОлодя й руського вб'є без проблем. тому 40-50 років - а раніше толку не буде. тобто на ваш час ЛАД - Раша - це вороже населення...
Від початку повномасштабного вторгнення в Чернігові не облаштовують офіційних місць для святкування Водохреща. Тож цього року містяни самостійно готували локації для занурення. На міському пляжі «Золотий берег» чернігівець Вадим власноруч прорубав у кризі зручний вхід до води, очистив ополонку від льоду та підчистив територію від снігу.