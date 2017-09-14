Додано: Вів 13 січ, 2026 09:58

pesikot написав: Schmit написав: То може Трамп всеж був правий на рахунок карт?, може намагався своїми мирними планами врятувати таки нас від поразки, а не росію? То може Трамп всеж був правий на рахунок карт?, може намагався своїми мирними планами врятувати таки нас від поразки, а не росію?

Тільки дурень не бачить, що Росія не згодна ні на які мирні плани ...

Або не дурнеь, а за гроші Тільки дурень не бачить, що Росія не згодна ні на які мирні плани ...Або не дурнеь, а за гроші

Тільки чомусь від тих планів раз за разом відмовляється саме Україна.Напевно ми перемагаємо, ще ось-ось і кава в Криму?По факту:- На фронті щодня "росіяни просунулись, росіяни захопили...".- Ситуація з мобілізацією - у них досі найманці, у нас давно вже невмотивовані бусифіковані бідолахи, частина з яких одразу йдуть в СЗЧ;- Катастрофа з піхотою, діди 45-50+ не витягують, тому і тікають, найбільш придатний для цьго "мобресурс" 18-25(27) заради піару довший час не залучали і врешті випустили в ЄС, а тисячі силовиків, непотрібних під час війни чиновників і нетойвосів в піхоту не підуть за жодних обставин;- Війна в повітрі, ситуація з ППО - очевидна, вони нам Київ, Одесу, Дніпро, а ми їм Бєлгород, вони нам ТЕС, а ми їм підстанцію і бочку солярки;- Допомога США фактично втрачена, ще якщо старлінки і розвіддані закриють, то...- Допомога ЄС буде втрачена в найближчі роки, бо орбанізація йде повним ходом, рейтинги потужних євролідорів з коаліції неспроможних близько 10%;- Систематичні погавкування на Китай приведуть до повного перекривання поставок незамінних комплектуючих до БПЛА, що обвалить стіну дронів.- і т.д. і т.п. "перемоги".То хто ж дурень (або за гроші), той хто хоче, нехай з втратами як Фінляндія, але зберегти державність, чи той, хто хоче з теплого місця потужнічати до останньої верби, довівши ситуацію до поразки і втрати державності, повторивши історичний досвід УНР?