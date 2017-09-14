Ну за 2022 рік, поки не почали працювати санкції (в грудні), назбирав достатньо грошей на 2 роки війни.
Додано: Вів 13 січ, 2026 16:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 13 січ, 2026 16:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 13 січ, 2026 17:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ой ... а что случилось ? ...
Додано: Вів 13 січ, 2026 17:07
А я вважаю важко. Це не я вважаю, це історичний факт.
У світі 200 країн, воюють одиниці і то рідко і війни ті маленькі. Більшість країн століттями не знають війн.
А таких масштабних війн як наша - була тільки одна(окрім нашої) - ірано-іракська за 75 останніх років.
Додано: Вів 13 січ, 2026 17:08
скільки ти написав, але все в штангу ...
Раніше ти писав, от як відбудеться зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, так і побачимо, хто за мир, а хто ні
Зустріч відбулась ? Ні
Причина ? Позиція РФ, а не України
Тут навіть той, хто абетку скурив в першому класі, допетряє що до чого ...
Додано: Вів 13 січ, 2026 17:09
Ти вважаєшь, але це не ти вважаешь )
Додано: Вів 13 січ, 2026 17:19
Бгд
Додано: Вів 13 січ, 2026 17:20
нагляд за парковками не повинен пострадати by Banderlog
Костянтин Байчук
·
Сьогодні в районі вул.Державності (Чернишевського) біля 16:00 була спроба мене бусіфіцирувати (!).....
Був змушений двом молодим та гарним "бійцям" доводити, що я є підполковником у відставці, який досягнув ще рік назад граничного віку перебування на військовій службі, що був в АТО та 3 роки 100 ОМБр, тощо.
Але чому проводяться відпрацювання таких "підстаркуватих" кандидатів на військову службу, коли на вулицях та в ресторанах міста достатньо набагато молодших? А також взагалі чому посади, на яких могли б працювати ветерани, які з честю відвоювали, зайняті заброньованими та недоторканими ухилянтами "в законі"?
Наведу приклад. 30.12.25 перед воротами свого двору отримав на лобове скло штраф. Молодий та гарний "тиловий воїн" нашого доблесного бойового підрозділу муніципальної варти Луцька ще не встиг відійти від мого авто після вдало проведеного передноворічного "бойового виходу". На моє питання «де служив», цей бравий вояка відповів, що ще з 2010 має відмазку від служби через зір... Після чого відбувся його швидкий "відхід з позицій" та ухиляння від подальших моїх запитань.
Не секрет, що у європейських країнах, які не перебувають 4 роки у стані війни(!),як Україна, не побачиш чоловіків, які виконують функції нагляду за паркуванням та оформленням штрафних санкцій на вулицях населених пунктів. ЦЕ ЖІНОЧА робота там! Чому у нас це робота для таких "молодих та гарних" ? А це, на жаль, тільки один приклад де шукати мобілізаційний ресурс для фронту. Невтішна ситуація там усім відома.
Той, кого цей мій пост зацікавив та хто його дочитав до кінця, може у коментах навести свої приклади.
Залишається сподіватись, що ця неприємна складова у не завжди прозорих процесах навколо мобілізації, буде поступово приборкана, а для ветеранів побільшає робочих місць на які вони заслуговують.
Додано: Вів 13 січ, 2026 17:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 13 січ, 2026 19:56
