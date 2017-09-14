RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 12:44

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:А Ви як гадали?
По ділам їхнім воздасться їм.


хитка грань між ділами та індульгенціями
індульгенція це було в католицькій церкві відпущення гріхів за гроші. Обіцянка підкупу Небесного Суду. Я не зрозумів проти чого ви? Вам не подобається, що серед прихожан є взаємопоміч?

Так, ніякої індульгенції за гроші мені не було. Але гроші католицька церква і кіпрська православна, лише за ставлення, отримала більше, я безбожником була і є )
То ви не відповіли чи підтримуєте поховання побратима і відспівування як прихожанин, але полеглих їм не був. Цікава реакція )
stm
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 12:55

  prodigy написав:
  Banderlog написав:Не буде підтримки від церкви владі. І не таких дияволів переживала церква. Бо створив її Христос і не поглинуть її врата ада.


ти все поплутав, Христос не створював нової релігії,
слухай Путало, скільки тебе просити? постарайся не розказувати про те в чому ти не розбираєшся? Я ж тебе не перебиваю коли ти розказуєш як по морю плавав? То не розказуй мені що в церкві робиться, особливо якщо ти в тім не петраєш. https://m.youtube.com/watch?v=useNf_H3e80
Востаннє редагувалось Banderlog в Сер 14 січ, 2026 13:07, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 12:59

  stm написав:
  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
вот она, сила кредо, непотизм и трайбализм :D

А Ви як гадали?
По ділам їхнім воздасться їм.
В церкві не тільки святі, різні люди є,
але член церкви це член церкви.
Он Гончаренко теж спорна лічность при Шоколадному, але він питання демобілізації піднімає.
Не соглашається голосувати за продовження бусифікації допоки не буде чітких термінів демобілізації. А шоколадний не особо переймається проблемами індєйцєв, ну і нам нема чого за нього переживати.

Усладнюємо: ваша церква МП хрестини та поховання робить лише для прихожан? Бо я вже двічі була хрещеною і за гроші не прихожан, ніяких проблем навіть у тому що я не ношу хрест і не вірю в Бога і навіть молитов не знаю не було ) Чайові дуже змінюють от ту непохитну віру що навіть мою саркастичну посмішку коли я даю грощі та віруюча і причетаюча до Бога бабуся не помічає )


Здравствуй, друг. Я - добрый ангел. Я могу тебя убить
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 13:05

  fox767676 написав:
Здравствуй, друг. Я - добрый ангел. Я могу тебя убить

Так, Фокс, на словах і у Фейсбуці ви супервоїн. На реаліях ви скоротили донати війську в 0, якому довіряли і навіть не маєте грамоти. Навіть папірець за донати у розміри квартири відсутній - це досягнення 80 левел )
Востаннє редагувалось stm в Сер 14 січ, 2026 13:08, всього редагувалось 1 раз.
stm
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 13:07

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:
  andrijk777 написав:. Якщо сьогодні дощ то і завтра буде дощ.

Статистично це має високу кореляцію.


Да,есть такое правило, "больших чисел"-оно именно про это.
Кстати,есть такой чувак, Олег вроде Попенко, голова какой-то спилки, он уже года три предсказывает полный пздц зимой,и пересичные в комментах его просто шлют матом.
И вот пздц наступает, в Тредс вылазит Попенко и начинает радостно орать что "а я вам з 2022 року казав" и вангует дальнейшие ухудшения и невозможность быстрого ремонта :mrgreen:
Так что иногда все таки реальность меняется.

Якщо хочете прям математику то я коротко поясню.
Ключовий момент в цьому питанні: зв'язані чи не зв'язані події.
Приклад не зв'язаних подій: кидання монетки. Якщо 10 разів випала решка, то це нічого не означає. Для 11 кидку ймовірність решки все рівно 50%. Тому що ці події(кидки монети) не зв'язані.
Дощ: це зв'язані події. Дощ йде не просто так. Він йде бо прийшов циклон. Він прийшов на пару днів. Тому ймовірність дощу на наступний день збільшується просто від факту падіння дощу.
Аналогічно, "пздц зимой" - це зв'язані події. Якщо нам розбомбили енергетику то з великою ймовірністю(більше 50%) на наступну зиму буде ще гірше. Ясно що відновити все на 100% - нереально, нового нічого не будують, а засоби знищення - покращуються з часом.
Не потрібно бути крутим прогнозистом щоб "ванговать дальнейшие ухудшения" в цьому питанні.

"Теорія великих чисел" - це дещо інше.
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 13:13

  andrijk777 написав:Якщо хочете прям математику то я коротко поясню.
Ключовий момент в цьому питанні: зв'язані чи не зв'язані події.
Приклад не зв'язаних подій: кидання монетки. Якщо 10 разів випала решка, то це нічого не означає. Для 11 кидку ймовірність решки все рівно 50%. Тому що ці події(кидки монети) не зв'язані.
Дощ: це зв'язані події. Дощ йде не просто так. Він йде бо прийшов циклон. Він прийшов на пару днів. Тому ймовірність дощу на наступний день збільшується просто від факту падіння дощу.
Аналогічно, "пздц зимой" - це зв'язані події. Якщо нам розбомбили енергетику то з великою ймовірністю(більше 50%) на наступну зиму буде ще гірше. Ясно що відновити все на 100% - нереально, нового нічого не будують, а засоби знищення - покращуються з часом.
Не потрібно бути крутим прогнозистом щоб "ванговать дальнейшие ухудшения" в цьому питанні.

"Теорія великих чисел" - це дещо інше.

Ви погано вчились )
Але території друку фублів ми з вами прям 1000% співпали )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6126
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 13:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Какое отношение юридическое лицо - церковь, объект хозяйственной деятельности, владеющий имуществом, получающий бабло от продажи и пожертвований, имеет вообще к Христу, если он вообще был. Ну вы даёте
Бетон
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 13:21

  Бетон написав:Какое отношение юридическое лицо - церковь, объект хозяйственной деятельности, владеющий имуществом, получающий бабло от продажи и пожертвований, имеет вообще к Христу, если он вообще был. Ну вы даёте

Це перша в історії допомога нужденним та психологічна підтримка. Нічого не змінилося, як інституція )
stm
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

мабуть дійсно не треба чіпати бандерлога з його віруваннями
я десь рік тому провів чисто інтелектуальну размінку - легку провокацію на тему християнства
так він написав що "аж взбодрився"
але можно здогадуватись що ховалось під цим "взбодрився"
я у схожому випадку від "бадьорості" годин 40 махав руками-ногами по повітрю
а якось обмірковування ходу дискусій на форумі так відбилось на виразі обличчя що продавщиця у м'ясній лавці зненацька зазирнувши в очі виронила товар з рук аж відшатнулася
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 13:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676
