Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 20:43

а що там в Ірані?

можна дозволити іраномайдан? а допомогти?
flyman
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 01:03

  stm написав:
  _hunter написав:А что тут удивительного? -- после "развода" - это стал еще один иностранный язык. И до того не сильно популярный.

Так, і Ви і ЛАД спілкуєтеся іноземною мовою ) іноземну мову у сервісних послугах звичайні громадяни використовують другою і лише коли її знають і мають бажання.

Я в вас положительно влюблён!
Предложение у вас, как обычно, не совсем вразумительное.
Какая связь между форумом и сервисными службами, якою другою, какую мову "знають і мають бажання"?
Но ладно.
Просмотрел ваши сообщения. Ещё в сентябре 2025 вы прекрасно общались на форуме іноземною мовою и вас это совершенно не смущало. :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 02:43

Министр иностранных дел Дании и его гренландский коллега в США
Президент Дональд Трамп заявляет, что США нуждаются в Гренландии в целях национальной безопасности.
Вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио провели переговоры.
Дания: «Фундаментальные разногласия» сохраняются.
Гренландия заявляет, что может сотрудничать, не будучи под контролем США.
Дания и её союзники планируют расширить военное присутствие в Гренландии и вокруг неё.
......
Трамп вновь подчеркнул , что США нуждаются в Гренландии и что на Данию нельзя полагаться в вопросе защиты острова. Он заявил, что «что-нибудь обязательно уладится» в отношении будущего управления этой датской заморской территорией.
......
Исследование 2023 года показало, что 25 из 34 минералов, признанных Европейской комиссией «критически важным сырьем», были обнаружены в Гренландии.
https://www.reuters.com/world/greenland-talks-live-trump-says-us-needs-danish-territory-2026-01-14/
Там ещё много всякого.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 08:59

Рыжая педро-обезьяна опять переборщила с кокаином (видимо Венисуельским)

❗️путін відкритий до укладення угоди, однак для цього потрібно переконати Зеленського, — Трамп

Окремо він додав, що нічого не знає про ймовірні плани поїздок Віткоффа та Кушнера до москви.

https://www.reuters.com/world/europe/tr ... 026-01-15/
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 09:20

  ЛАД написав:
  stm написав:
  _hunter написав:А что тут удивительного? -- после "развода" - это стал еще один иностранный язык. И до того не сильно популярный.

Так, і Ви і ЛАД спілкуєтеся іноземною мовою ) іноземну мову у сервісних послугах звичайні громадяни використовують другою і лише коли її знають і мають бажання.

Я в вас положительно влюблён!
Предложение у вас, как обычно, не совсем вразумительное.
Какая связь между форумом и сервисными службами, якою другою, какую мову "знають і мають бажання"?
Но ладно.
Просмотрел ваши сообщения. Ещё в сентябре 2025 вы прекрасно общались на форуме іноземною мовою и вас это совершенно не смущало. :)

>>> іноземну мову у сервісних послугах звичайні громадяни використовують другою і лише коли її знають і мають бажання
Вы, как обычно, ничего не поняли :lol: - разговор про совсем другую страну был.
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 09:23

  Xenon написав:
Exclusive: Trump says Zelenskiy, not Putin, is holding up a Ukraine peace deal
https://www.reuters.com/world/europe/tr ... 026-01-15/


Ха! - ну вот и ответ всем "нытикам" на тему "а какие есть ваши доказательства, кто именно сделку тормозит?". На максимально возможном уровне (ок, по мнению некоторых - на втором месте по "максимальности").
